Mieczyki, zwane gladiolami, to niezwykle dekoracyjne rośliny o pięknych różnokolorowych kwiatach zebranych w okazałe kłosowe kwiatostany. Mieczyki lubią miejsca słoneczne bądź lekko ocienione i osłonięte od wiatru i takie należy dla nich wybrać. Gleba pod mieczyki powinna mieć pH 6,5-7,0, być żyzna i bogata w składniki mineralne.

Kiedy sadzić mieczyki do gruntu?

Najlepszym terminem na sadzenie bulw mieczyków jest koniec kwietnia i pierwsze dni maja. Nie można jednak ściśle przestrzegać tego terminu, bowiem należy poczekać aż ziemia w ogrodzie nieco się nagrzeje (do temperatury około 10 st. C) i przeschnie.

Mieczyki nie lubią bowiem gleby zimnej i nasiąkniętej wodą. Posadzone w zimne i mokre podłoże bulwy mieczyków mogą być porażane przez choroby grzybowe czy wirusowe i zagniwać. Niedobre jest także zbyt późne posadzenie bulw.

Gdzie posadzić mieczyki?

Miejsce, w którym posadzisz mieczyki, ma ogromny wpływ na ich zdrowie i kwitnienie. Aby uniknąć chorób i słabego wzrostu, trzymaj się trzech prostych zasad.

Po pierwsze - zmieniaj im miejsce co roku . Mieczyki wyjaławiają glebę i są podatne na choroby, które zimują w ziemi. Aby przerwać ten cykl, na to samo stanowisko mogą wrócić dopiero po kilku latach.

Po drugie - uważaj na sąsiadów na rabacie . Niektóre popularne kwiaty, takie jak pelargonie, petunie, astry, floksy czy lilie, mogą przenosić na mieczyki groźne choroby wirusowe i grzybowe. Zachowaj bezpieczny dystans.

Po trzecie - sprawdź, co rosło tam wcześniej. Unikaj sadzenia mieczyków w miejscach, gdzie w poprzednim sezonie uprawiałeś truskawki, pomidory, ogórki, dynie lub warzywa strączkowe (fasola, groch). Dzielą one z mieczykami podatność na te same patogeny odglebowe.

Czy cebulki mieczyków trzeba moczyć przed sadzeniem?

Do sadzenia wybieramy wyłącznie bulwy zdrowe i nieuszkodzone, bez oznak żerowania szkodników i objawów chorobowych. Bulwy powinny też być suche, bez plam. Przed posadzeniem bulwy powinno się przez piętnaście minut moczyć w preparacie grzybobójczym (po tym zabiegu dokładnie je osuszyć).

Sadzenie mieczyków krok po kroku

Gdy masz już wybrane idealne, słoneczne miejsce z dala od "złych sąsiadów", czas na najważniejszy etap – sadzenie.

Zacznij od dokładnego spulchnienia ziemi na głębokość co najmniej 20-30 cm. Mieczyki kochają przepuszczalne podłoże. Jeśli gleba w ogrodzie jest ciężka i gliniasta, warto dodać do dołka trochę piasku lub kompostu, aby poprawić jej strukturę.

Wykop dołki o głębokości około 15 cm. Choć może się to wydawać dużo, to właśnie ta głębokość zapewni bulwie stabilne zakotwiczenie w ziemi, a wyrastającej z niej łodydze solidne oparcie u podstawy.

Na dnie dołka umieść bulwę, pamiętając, aby jej szpiczasta część (stożek wzrostu) była skierowana ku górze. To z niej wyrośnie pęd. Jeśli masz problem z rozpoznaniem góry i dołu, bezpieczniej jest położyć bulwę na boku – roślina i tak znajdzie drogę do słońca.

Aby rośliny miały miejsce do wzrostu i dobrą cyrkulację powietrza (co chroni przed chorobami grzybowymi), sadź bulwy w odległości 10-15 cm od siebie. Aby uzyskać naturalny, malowniczy efekt, sadź je w nieregularnych grupach po kilka lub kilkanaście sztuk, a nie w pojedynczym rządku.

Delikatnie zasyp bulwy przygotowaną ziemią, lekko ją uklep, aby nie było pustych przestrzeni, a na koniec obficie podlej.

Jak sadzić mieczyki, żeby się nie przewracały?

Bulwy mieczyków sadzi się zgodnie z zasadą: głębokość sadzenia równa jest 3-krotnej wysokości bulw. Zbyt płytkie sadzenie sprawi, że mieczyki będą się przewracać pod wpływem wiatru.

Należy pamiętać, że wysokie odmiany wymagają podwiązania do palików – najlepiej już przy sadzeniu bulw mieć to na uwadze.

12

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.