Zamiokulkas zamiolistny (Zamioculcas zamiifolia) uchodzi za jedną z najłatwiejszych roślin doniczkowych, i w istocie tak jest. Można mu zaszkodzić głównie nadgorliwością – zbyt częstym i szczodrym podlewaniem. Co ciekawe, gatunek jest jednocześnie bardzo łatwy do rozmnażania. Jedną z metod rozmnażania zamiokulkasa jest rozmnażanie z liści. Jak wykonywać taki zabieg i pozyskiwać sadzonki?

Rozmnażanie zamiokulkasa przez podział

Częstym sposobem rozmnażania zamiokulkasa jest podział rośliny na 2-3 sadzonki. Trzeba jednak spełnić warunek – posiadać co najmniej kilkuletni, dobrze rozrośnięty okaz. Zaletą takiego rozwiązania jest uzyskanie „gotowych”, ukorzenionych roślin. Są na tyle duże, by stanowić od razu dekorację pomieszczenia i szybko przyjmują się. Minusem jest utrata pięknego, dobrze rozrośniętego egzemplarza zamiokulkasa. Z tego sposobu warto korzystać m.in., gdy roślina zregenerowała się po nadmiernym podlaniu - liście żółkną i zamierają, ale mogą odbić od korzeni i nie jest tak piękna jak dawniej.

Rozmnażanie zamiokulkasa z liści

Rozmnażanie zamiokulkasa z liści nie daje tak szybkich efektów, za to można pozyskać znacznie większą liczbę sadzonek i to bez utraty walorów dekoracyjnych rośliny macierzystej. Trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość. Na ten sposób rozmnażanie warto zdecydować się, gdy potrzebujemy dużej liczby sadzonek.

Rozmnażanie zamiokulkasa z liści – instrukcja krok po kroku

Technicznie rzecz biorąc liść zamiokulkasa wyrasta „z ziemi”. Ma gruby ogonek, który błędnie postrzegany jest jako łodyga. Pojedyncze liście to z botanicznego punktu widzenia przylistki, zbiorczo składające się liść właściwy, a ułożone wzdłuż osadki. Dlatego rozmnażanie zamiokulkasa z liści to właściwie ukorzenianie przylistków. To oczywiście tylko kwestia nazewnictwa, dla samego zabiegu nie ma to większego znaczenia.

Pojedyncze przylistki odcinamy od osadki przycinając je u podstawy (przylistki są niemal siedzące).

Odczekujemy 1-2 godziny, aż rana po cięciu lekko przyschnie. To ogranicza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych w wilgotnym podłożu.

Miejsce rany można dla poprawienia efektu potraktować ukorzeniaczem, np. w postaci pylistej. Dzięki temu przyjmie się więcej sadzonek. Alternatywnie można użyć węgla aktywnego, ale w tym wypadku celem jest po prostu odkażenie (zabezpieczenie przed patogenami).

Optymalnym podłożem do ukorzeniania sadzonek a jest mieszanina piachu i uniwersalnej ziemi, np. w proporcji 1:1. W tym wypadku ziemia może być trochę żyźniejsza niż w uprawie starszych roślin.

Przylistki umieszczamy w podłożu zagłębiając je na ok. 1 cm.

Przylistki zamiokulkasa można również umieszczać w wodzie aż do ich ukorzenienia, ale wodę trzeba regularnie wymieniać, bowiem zachodzi większe ryzyko gnicia podstawy przylistków. Ukorzenianie w podłożu wydaje się praktyczniejsze.

Zamiokulkas można rozmnażać także z fragmentów liścia. Przycina się wtedy drobne fragmenty, które zawierają po dwa przylistki. Postępowanie jest podobne jak powyżej.

Galeria zdjęć: przygotowanie sadzonek liściowych zamiokulkasa

Jak ukorzenić całe liście zamiokulkasa?

Czasem ukorzenia się całe liście zamiokulkasa, np. gdy uszkodzi je mechanicznie, choć rozmnażanie przylistków pozwala uzyskać więcej sadzonek. Rozmnażanie przez ukorzenianie całych liści ma swoje zalety - przede wszystkim jest to większa powierzchnia asymilacyjna, co przyspiesza rozwój młodych roślin, choć jednocześnie taka sadzonka ma trochę większe potrzeby wodne. Rozmnażanie z przylistków ogranicza szkodzenie roślinie macierzystej, gdyż z jednego liścia właściwego można pozyskać kilka do kilkunastu sadzonek. W tym przypadku jeden liść właściwy to jedna sadzonka.

Rozmnażanie zamiokulkasa przez ukorzenianie całych liści ma swoje zalety

Jak pielęgnować sadzonki zamiokulkasa?

Sadzonki liściowe po posadzeniu najlepiej przenieść w widne miejsce, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Ograniczy to ryzyko przesuszenia i poparzenia. Należy utrzymywać stale lekko wilgotne (ale nie mokre!) podłoże. Sadzonki powinno się podlać, gdy wierzchnia warstwa jest sucha. Można używać zraszacza, to ograniczy ryzyko wywracania nieukorzenionych lub słabo ukorzenionych roślin.

Sadzonki przylistkowe można przykryć, np. przezroczystymi pokrywami zrobionymi z butelek lub naczyniami. To zwiększy wilgotność powietrza i przyspieszy ukorzenianie. Osłonki zdejmuje się codziennie na kilka minut w celu przewietrzenia - nadmierna wilgoć daje bowiem efekty odwrotne od oczekiwanych, cyrkulacja powietrza jest ważna.

Kiedy rozmnażać zamiokulkas z liścia?

Sadzonki zamiokulkasa najlepiej pozyskiwać wiosną. Ukorzenianie trwa średnio 3-4 tygodnie.

Jak mądrze kupować rośliny doniczkowe Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak dobrze znasz domowe rośliny doniczkowe? Pytanie 1 z 10 Co to za roślina? dracena difenbachia maranta Następne pytanie