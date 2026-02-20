Dlaczego strelicja potrzebuje przesadzania?

Rozrastający się system korzeniowy strelicji dość szybko szybko zajmuje całą przestrzeń w doniczce. Brak miejsca dla rozwoju korzeni i niedobór składników odżywczych to częsty problem, który objawia się spowolnieniem wzrostu, deformacją liści, a w najgorszym wypadku śmiercią rośliny. Dlatego strelicja potrzebuje przesadzenia do większej doniczki i świeżego podłoża.

Kiedy należy przesadzić strelicję? Jak często przesadzać?

Gdy strelicja słabo rośnie, nie kwitnie, jej korzenie wychodzą przez otwory drenażowe w dnie doniczki, a ziemia w doniczce jest sypka i szybko wysycha po podlaniu, to znak, że niezbędne jest przesadzanie rośliny do nowej doniczki.

Najlepszym okresem do przesadzenia strelicji jest wczesna wiosna, zanim jeszcze roślina rozpocznie intensywny wzrost. Lepiej unikać zabiegu w okresie spoczynku, bo może to spowodować u rośliny stres i zahamowanie wzrostu.

Zazwyczaj strelicję przesadza się co 2-3 lata, choć młode okazy mogą wymagać tego częściej - nawet co rok. Regularne przesadzanie pozwala na lepszy rozwój korzeni oraz odświeżenie podłoża.

Nowo zakupioną strelicję warto przesadzić, aby wymienić podłoże produkcyjne na świeże, bogate w składniki odżywcze.

W jakie podłoże przesadzić strelicję?

Podłoże dla strelicji powinno być bogate w składniki organiczne i przepuszczalne, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego (pH 6-7). Unikać należy ziemi ciężkiej, gliniastej, ponieważ może w niej zalegać woda, czego strelicja nie lubi. Strelicja ma delikatne, mięsiste korzenie, więc podłoże nie może być zbyt zbite – luźna struktura pozwoli na swobodny rozwój korzeni.

Można kupić gotowe podłoże dla roślin tropikalnych lub palmowych albo przygotować je samodzielnie mieszając 50% ziemi uniwersalnej, 30% perlitu lub wermikulitu, 10% gruboziarnistego piasku, 10% włókna kokosowego lub rozdrobnionej kory sosnowej. Można dodać węgiel aktywny, który zapobiega pleśni i poprawia strukturę gleby.

Jaka doniczka dla strelicji jest odpowiednia?

Doniczka dla strelicji powinna być stabilna i przestronna, biorąc pod uwagę szybki wzrost rośliny – dorosłe okazy mogą osiągać nawet 2 m wysokości! Wybierz doniczkę o rozmiar większą (2-4 cm) od dotychczasowej, koniecznie z otworami drenażowymi na dnie, aby nadmiar wody mógł swobodnie odpływać. Materiał doniczki nie ma większego znaczenia, możesz wybrać doniczkę ceramiczną, plastikową lub glinianą. Ustawienie doniczki na podstawce na kółkach ułatwi przenoszenie rośliny.

i Autor: AnaSha/ Getty Images Korzenie strelicji są kruche i łatwo je uszkodzić podczas przesadzania

Jak przesadzać strelicję krok po kroku?

Przesadzając strelicję trzeba mieć na uwadze, że jej korzenie są kruche i łatwo je uszkodzić. Dzień przed przesadzeniem dobrze jest podlać roślinę – ułatwi to wyjęcie jej z doniczki.

Przygotuj nową doniczkę i podłoże.

Odwróć doniczkę i wyjmij strelicję, trzymając za podstawę łodyg.

Usuń starą ziemię z zewnętrznej warstwy bryły korzeniowej.

Przytnij martwe lub zgniłe korzenie ostrymi, zdezynfekowanymi nożycami.

Na dnie nowej doniczki umieść warstwę drenażu (np. keramzytu), a na nią warstwę podłoża.

Umieść strelicję na środku, tak aby górna część bryły korzeniowej znajdowała się 2-3 cm poniżej krawędzi doniczki.

Uzupełnij wolne przestrzenie podłożem, delikatnie je ugniatając.

Podlej strelicję obficie, aż woda zacznie wypływać z otworów drenażowych.

Jak dbać o strelicję po przesadzeniu?

Po przesadzeniu ustaw strelicję w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu. Przez pierwsze 2-4 tygodnie ogranicz podlewanie, by korzenie nie gniły, potem podlewaj umiarkowanie, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie, zawsze letnią, odstałą wodą. Nawożenie rozpocznij po miesiącu od przesadzenia. Zapewnij strelicji odpowiednią wilgotność powietrza (szczególnie w okresie grzewczym) i zadbaj o regularne czyszczenie liści z kurzu.

