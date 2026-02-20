Spis treści
Dlaczego warto zbudować kompostownik z desek?
Gotowy kompostownik można kupić w sklepach ogrodniczych. Jednak przy odrobinie „smykałki” majsterkowicza, można zaoszczędzić i zbudować kompostownik samodzielnie. Co więcej, do budowy kompostownika używa się materiałów łatwo dostępnych, często z odzysku (np. składowanych w gospodarstwach domowych). Później taka konstrukcja ograniczy po części problem utylizacji odpadków organicznych i jednocześnie zapewni tworzenie wartościowego (i prawie darmowego) nawozu organicznego - kompostu.
Jak przygotować miejsce w ogrodzie pod kompostownik?
Kompostownik - niezależnie od naszych umiejętności budowlanych - raczej nie zwiększy walorów estetycznych ogrodu. Jego konstrukcja z założenia jest prosta i praktyczna, warto więc ustawić ją w mniej reprezentatywnej części ogrodu. Optymalnie „działa” w miejscu stosunkowo słonecznym, gdzie procesy fermentacyjne przebiegają najsprawniej.
Materiały potrzebne do budowy kompostownika drewnianego
Do budowy kompostownika potrzebne będą:
- cztery drewniane paliki (100–140 cm długości),
- kilka płaskich desek (100–120 cm długości),
- czarna folia perforowana,
- siatka,
- worek torfu,
- młotek i gwoździe
- zszywacz tapicerski lub drut.
Jak zrobić prosty kompostownik drewniany - instrukcja krok po kroku
- Na początku należy wytyczyć granice kompostownika i oczyścić wybrany teren.
- Kompostownik można budować po części zagłębiony w ziemi (np. wykopując dół o głębokości 40–50 cm).
- Po wyrównaniu terenu, w czterech rogach należy wbić paliki.
- Optymalnie konstrukcja powinna mieć wysokość nie większą niż 100 cm.
- Do palików mocuje się z trzech stron siatkę, a do niej z kolei przytwierdza czarną folię (można użyć zszywek lub drutu).
- Czwarta ściana natomiast powstanie z desek, które będą układane od wewnątrz wraz z dodawaniem odpadków do pryzmy.
- Deski należy skrócić tak, aby „zatrzymywały” się na palikach.
- Drewniane elementy (przed lub po budowie) warto zaimpregnować.
- Na dno warto jeszcze wsypać warstwę torfu.
Taki kompostownik drewniany jest gotowy do użytkowania.
Co pewien czas można wymieniać podziurawioną folię perforowaną. Warto jednakże jej używać, gdyż zwiększa temperaturę w kompostowniku i przyśpiesza rozkład odpadów organicznych.
