Zbuduj idealny kompostownik drewniany! Praktyczny przewodnik krok po kroku

Michał Mazik
Michał Mazik
2026-02-20 10:26

Dobrze przefermentowany kompost to jeden z najlepszych nawozów naturalnych. Dlatego warto mieć w ogrodzie kompostownik. Możemy go kupić albo zrobić samodzielnie. Podpowiadamy jak zbudować prosty kompostownik z desek.

Budowa kompostownika

i

Autor: marty8801/ Getty Images Drewniany kompostownik można kupić gotowy albo zbudować samodzielnie

Dlaczego warto zbudować kompostownik z desek?

Gotowy kompostownik można kupić w sklepach ogrodniczych. Jednak przy odrobinie „smykałki” majsterkowicza, można zaoszczędzić i zbudować kompostownik samodzielnie. Co więcej, do budowy kompostownika używa się materiałów łatwo dostępnych, często z odzysku (np. składowanych w gospodarstwach domowych). Później taka konstrukcja ograniczy po części problem utylizacji odpadków organicznych i jednocześnie zapewni tworzenie wartościowego (i prawie darmowego) nawozu organicznego - kompostu.

Kompostowniki do ogrodu - ile za nie zapłacimy wiosną 2026?

Jak przygotować miejsce w ogrodzie pod kompostownik?

Kompostownik - niezależnie od naszych umiejętności budowlanych - raczej nie zwiększy walorów estetycznych ogrodu. Jego konstrukcja z założenia jest prosta i praktyczna, warto więc ustawić ją w mniej reprezentatywnej części ogrodu. Optymalnie „działa” w miejscu stosunkowo słonecznym, gdzie procesy fermentacyjne przebiegają najsprawniej.

Materiały potrzebne do budowy kompostownika drewnianego

Do budowy kompostownika potrzebne będą:

  • cztery drewniane paliki (100–140 cm długości),
  • kilka płaskich desek (100–120 cm długości),
  • czarna folia perforowana,
  • siatka,
  • worek torfu,
  • młotek i gwoździe
  • zszywacz tapicerski lub drut.

Jak zrobić prosty kompostownik drewniany  - instrukcja krok po kroku

  1. Na początku należy wytyczyć granice kompostownika i oczyścić wybrany teren.
  2. Kompostownik można budować po części zagłębiony w ziemi (np. wykopując dół o głębokości 40–50 cm).
  3. Po wyrównaniu terenu, w czterech rogach należy wbić paliki.
  4. Optymalnie konstrukcja powinna mieć wysokość nie większą niż 100 cm.
  5. Do palików mocuje się z trzech stron siatkę, a do niej z kolei przytwierdza czarną folię (można użyć zszywek lub drutu).
  6. Czwarta ściana natomiast powstanie z desek, które będą układane od wewnątrz wraz z dodawaniem odpadków do pryzmy.
  7. Deski należy skrócić tak, aby „zatrzymywały” się na palikach.
  8. Drewniane elementy (przed lub po budowie) warto zaimpregnować.
  9. Na dno warto jeszcze wsypać warstwę torfu.

Taki kompostownik drewniany jest gotowy do użytkowania.

Co pewien czas można wymieniać podziurawioną folię perforowaną. Warto jednakże jej używać, gdyż zwiększa temperaturę w kompostowniku i przyśpiesza rozkład odpadów organicznych.

Jak kompostować, by otrzymać dobry kompost

