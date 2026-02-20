Dlaczego warto zbudować kompostownik z desek?

Gotowy kompostownik można kupić w sklepach ogrodniczych. Jednak przy odrobinie „smykałki” majsterkowicza, można zaoszczędzić i zbudować kompostownik samodzielnie. Co więcej, do budowy kompostownika używa się materiałów łatwo dostępnych, często z odzysku (np. składowanych w gospodarstwach domowych). Później taka konstrukcja ograniczy po części problem utylizacji odpadków organicznych i jednocześnie zapewni tworzenie wartościowego (i prawie darmowego) nawozu organicznego - kompostu.

Przeczytaj też: Kompostowniki do ogrodu - ile za nie zapłacimy wiosną 2026?

Jak przygotować miejsce w ogrodzie pod kompostownik?

Kompostownik - niezależnie od naszych umiejętności budowlanych - raczej nie zwiększy walorów estetycznych ogrodu. Jego konstrukcja z założenia jest prosta i praktyczna, warto więc ustawić ją w mniej reprezentatywnej części ogrodu. Optymalnie „działa” w miejscu stosunkowo słonecznym, gdzie procesy fermentacyjne przebiegają najsprawniej.

Materiały potrzebne do budowy kompostownika drewnianego

Do budowy kompostownika potrzebne będą:

cztery drewniane paliki (100–140 cm długości),

kilka płaskich desek (100–120 cm długości),

czarna folia perforowana,

siatka,

worek torfu,

młotek i gwoździe

zszywacz tapicerski lub drut.

Jak zrobić prosty kompostownik drewniany - instrukcja krok po kroku

Na początku należy wytyczyć granice kompostownika i oczyścić wybrany teren. Kompostownik można budować po części zagłębiony w ziemi (np. wykopując dół o głębokości 40–50 cm). Po wyrównaniu terenu, w czterech rogach należy wbić paliki. Optymalnie konstrukcja powinna mieć wysokość nie większą niż 100 cm. Do palików mocuje się z trzech stron siatkę, a do niej z kolei przytwierdza czarną folię (można użyć zszywek lub drutu). Czwarta ściana natomiast powstanie z desek, które będą układane od wewnątrz wraz z dodawaniem odpadków do pryzmy. Deski należy skrócić tak, aby „zatrzymywały” się na palikach. Drewniane elementy (przed lub po budowie) warto zaimpregnować. Na dno warto jeszcze wsypać warstwę torfu.

Taki kompostownik drewniany jest gotowy do użytkowania.

Co pewien czas można wymieniać podziurawioną folię perforowaną. Warto jednakże jej używać, gdyż zwiększa temperaturę w kompostowniku i przyśpiesza rozkład odpadów organicznych.

Przeczytaj też: Jak kompostować, by otrzymać dobry kompost

Zobacz galerię zdjęć: Kompostownik w ogrodzie

14

#MuratorOgroduje: Jak prawidłowo zaimpregnować drewno? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany