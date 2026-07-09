Floks wiechowaty to jedna z najpopularniejszych kwitnących bylin ogrodowych, ceniona za długie kwitnienie, pachnące kwiaty i łatwość komponowania ich na rabatach z innymi roślinami. posadzony w grupie tworzy efektowne, barwne plamy, które przyciągają motyle oraz inne owady zapylające. Niestety, mimo swojej urody i stosunkowo prostej uprawy, floksy często są porażane przez groźną chorobę grzybową - mączniaka prawdziwego, co skutkuje oszpeceniem i osłabieniem rośliny.

Biały nalot na liściach floksów - co to jest?

Liście floksów wiechowatych wyglądają czasem jakby oprószone mąką czy popiołem. Ten biały nalot to najczęściej grzybnia mączniaka prawdziwego. Początkowo nalot może pojawiać się punktowo, na pojedynczych liściach, zwłaszcza w dolnych partiach rośliny, ale z czasem plamy łączą się ze sobą i zajmują coraz większą powierzchnię liści, pędów, a niekiedy również pąków kwiatowych.

Na początku choroba bywa bagatelizowana, bo floksy nadal kwitną, a biały nalot wydaje się jedynie defektem estetycznym. To błąd. Im wcześniej zareagujemy, tym łatwiej ograniczyć rozwój mączniaka. Gdy choroba obejmie większość kępy, zwalczanie jest znacznie trudniejsze.

Mączniak prawdziwy to choroba grzybowa, która rozwija się na powierzchni tkanek rośliny.

Dlaczego floksy wiechowate są często atakowane przez mączniaka?

Floksy wiechowate są szczególnie podatne na mączniaka prawdziwego, ponieważ tworzą gęste kępy i mają dużo liści, między którymi łatwo zatrzymuje się wilgoć, a chorobie sprzyja słaba cyrkulacja powietrza oraz duże różnice wilgotności między dniem a nocą. Problem często nasila się w drugiej połowie lata, gdy rośliny są już rozrośnięte, a pogoda bywa ciepła, parna i zmienna.

Autor: Daria Hurst/ Getty Images Przy porażeniu mączniakiem biały nalot stopniowo się rozprzestrzenia na kolejne liście floksa wiechowatego

Jak rozpoznać mączniaka prawdziwego na floksach?

Pierwszym objawem mączniaka prawdziwego na floksach są niewielkie, białawe lub szarobiałe plamki na liściach. Zwykle pojawiają się na górnej stronie blaszki liściowej, czasem mogą być widoczne także od spodu.

W kolejnym etapie nalot rozprzestrzenia się, liście tracą intensywną zieleń, matowieją, żółkną i zaczynają się deformować. Przy silnym porażeniu dolne liście zasychają, a pędy wyglądają na zaniedbane. Kwiatostany mogą być mniej okazałe albo krócej utrzymywać atrakcyjny wygląd.

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Jak zwalczać mączniaka prawdziwego na floksach?

Zwalczanie mączniaka prawdziwego na floksach najlepiej zacząć od usunięcia najbardziej porażonych liści. Nie należy wrzucać ich na kompost!

Przy niewielkim nasileniu choroby można zastosować opryski wzmacniające i ograniczające rozwój choroby. W ogrodach amatorskich często wykorzystuje się domowe środki przygotowane na bazie naturalnych składników albo gotowe biopreparaty (np. Biosept 33 SL).

Jeżeli choroba jest zaawansowana warto sięgnąć po dostępny w sprzedaży, zarejestrowany środek grzybobójczy przeznaczony do zwalczania mączniaka prawdziwego na roślinach ozdobnych. Kluczowy jest moment wykonania zabiegu. Najlepsze efekty daje reakcja na początku infekcji, a nie dopiero wtedy, gdy cała kępa jest biała. Oprysk często trzeba powtórzyć. Preparat zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie, nie przekraczać dawek i wykonywać zabiegi w odpowiednich warunkach: najlepiej rano albo wieczorem, przy bezwietrznej pogodzie i bez ostrego słońca.

Podczas zwalczania mączniaka nie wolno zapominać o pielęgnacji roślin. Floksy należy podlewać na podłoże wokół roślin, a nie po liściach. Warto też usunąć część nadmiernie zagęszczonych pędów, aby poprawić przewiewność kępy.

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Autor: ZoomTravels/ Getty Images Najskuteczniejsza walka z mączniakiem to profilaktyka

Jak zapobiegać pojawieniu się mączniaka prawdziwego na floksach?

Najskuteczniejsza w walce z mączniakiem jest profilaktyka.

Floksy wiechowate należy sadzić na stanowisku słonecznym lub lekko półcienistym, ale przewiewnym.

Nie warto sadzić ich zbyt gęsto, bo brak przestrzeni między kępami tworzy idealne warunki dla chorób grzybowych. Dorosłe floksy są okazałe, dlatego sadzić je zapewniając każdej roślinie odpowiednio dużo miejsca.

Ważne jest regularne odmładzanie kęp. Starsze floksy często nadmiernie się zagęszczają, słabiej kwitną i częściej chorują. Dlatego warto je co kilka lat wykopać i podzielić.

Znaczenie ma także podlewanie roślin. Floksy najlepiej podlewać rzadziej, ale obficie, zawsze kierując wodę bezpośrednio pod roślinę. Zraszanie liści, szczególnie wieczorem, sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, bo zwiększa wilgotność w obrębie kępy. Dobrym pomysłem jest ściółkowanie podłoża, które ogranicza parowanie wody.

Jesienią należy usunąć zaschnięte, chore resztki roślin - pozostawione na rabacie porażone liście i pędy mogą sprzyjać ponownemu wystąpieniu choroby w kolejnym sezonie.

Warto wybierać odmiany, które są bardziej odporne na mączniaka.

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