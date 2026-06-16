Każdy ogrodnik pragnie, aby uprawiane przez niego rośliny zdrowo i bujnie rosły, obficie kwitły i owocowały. Dlatego stara się zapewnić im jak najlepsze warunki wzrostu i prawidłową pielęgnację. Jednym z ważnych zabiegów jest nawożenie, które pozwala dostarczyć roślinom niezbędnych do prawidłowego wzrostu składników pokarmowych. Zdarza się jednak, że roślinom aplikuje się zbyt duże dawki nawozów, czego skutkiem jest przenawożenie. Nadmiernie nawożone rośliny przestają prawidłowo pobierać wodę, ich korzenie ulegają uszkodzeniu, liście żółkną lub brązowieją, a gleba, w której rosną, może stać się zasolona. Zamiast wspomagać rozwój, nadmiar substancji odżywczych staje się toksyczny, prowadząc do uszkodzeń, a nawet śmierci roślin.

Jak rozpoznać przenawożenie i co zrobić, gdy do niego dojdzie?Jak mądrze nawozić rośliny, by unikać tego problemu w przyszłości?

Co to jest przenawożenie roślin?

Przenawożenie roślin to stan, w którym gleba lub podłoże zawiera nadmierną koncentrację składników odżywczych, przewyższającą zapotrzebowanie i tolerancję rośliny. Choć nawozy są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju, dostarczając makro- oraz mikroelementy, ich nadmiar zaburza delikatną równowagę fizjologiczną roślin. Korzenie roślin pobierają wodę i składniki odżywcze z gleby, gdy stężenie roztworu glebowego jest niższe niż stężenie w komórkach korzeni. W przypadku przenawożenia, zwłaszcza nawozami mineralnymi, stężenie soli w glebie staje się tak wysokie, że przewyższa stężenie w korzeniach. W efekcie, zamiast pobierać wodę, roślina zaczyna ją tracić na rzecz otoczenia, co prowadzi do odwodnienia komórek korzeniowych, a w konsekwencji do „spalenia” korzeni. Roślina, mimo że rośnie w wilgotnej glebie, cierpi na suszę fizjologiczną i nie jest w stanie pobrać wody z rozpuszczonymi w niej składnikami odżywczymi.

Nadmiar poszczególnych składników mineralnych w glebie, będący skutkiem zbyt intensywnego nawożenia, może również prowadzić do innych problemów.

Nadmiar azotu - wzrost zielonej masy kosztem kwitnienia i owocowania. Rośliny stają się bujne, ale pędy są miękkie, wiotkie i podatne na złamania. Może również blokować pobieranie innych ważnych mikroelementów.

- wzrost zielonej masy kosztem kwitnienia i owocowania. Rośliny stają się bujne, ale pędy są miękkie, wiotkie i podatne na złamania. Może również blokować pobieranie innych ważnych mikroelementów. Nadmiar fosforu - może prowadzić do niedoborów żelaza i cynku, co objawia się chlorozą liści.

- może prowadzić do niedoborów żelaza i cynku, co objawia się chlorozą liści. Nadmiar potasu - utrudnia pobieranie magnezu i wapnia, co objawia się blednięciem i zasychaniem liści.

- utrudnia pobieranie magnezu i wapnia, co objawia się blednięciem i zasychaniem liści. Nadmiar chloru - brzegi liści zaczynają brązowieć, wysychać i wyglądać tak, jakby były przypalone przez ogień.

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Kiedy dochodzi do przenawożenia?

Do przenawożenia dochodzi zwykle wtedy, gdy nawozy mineralne są stosowane zbyt często, w zbyt dużej dawce albo na przesuszoną glebę. Ryzyko rośnie także przy łączeniu kilku preparatów jednocześnie, na przykład nawozu granulowanego, płynnej odżywki i nawozu dolistnego. Błędem jest również nawożenie roślin osłabionych chorobą, świeżo posadzonych, przesadzanych lub mających uszkodzone korzenie. W takich warunkach nawet standardowa dawka może okazać się zbyt silna.

Jak rozpoznać przenawożenie roślin? Najważniejsze objawy

Objawy przenawożenia często mylone są z symptomami niedoborów składników odżywczych, atakiem chorób czy skutkami suszy. Kluczem do rozpoznania, czy mamy do czynienia z przenawożeniem jest obserwacja roślin oraz analiza warunków, w jakich rosną i podjętych działań - kiedy i jakim nawozem były ostatnio zasilane.

Do najczęstszych objawów przenawożenia należą:

Zmiany na liściach : żółknięcie (często zaczyna się od dolnych, starszych liści i stopniowo postępuje w górę rośliny), brązowienie i zasychanie końcówek i brzegów liści (klasyczny objaw „spalenia” przez nadmiar soli mineralnych), nienaturalnie ciemnozielony kolor liści, zwijanie się liści (do góry lub do dołu), liście stają się twarde i kruche, opadanie liści począwszy od dolnych partii, nekrotyczne plamy na liściach.

: żółknięcie (często zaczyna się od dolnych, starszych liści i stopniowo postępuje w górę rośliny), brązowienie i zasychanie końcówek i brzegów liści (klasyczny objaw „spalenia” przez nadmiar soli mineralnych), nienaturalnie ciemnozielony kolor liści, zwijanie się liści (do góry lub do dołu), liście stają się twarde i kruche, opadanie liści począwszy od dolnych partii, nekrotyczne plamy na liściach. Zahamowanie wzrostu i ogólne osłabienie rośliny - mimo dobrych warunków i regularnego nawożenia, rośliny przestają rosnąć lub ich wzrost jest bardzo powolny, pędy stają się wiotkie, a cała roślina wygląda na osłabioną i chorą.

- mimo dobrych warunków i regularnego nawożenia, rośliny przestają rosnąć lub ich wzrost jest bardzo powolny, pędy stają się wiotkie, a cała roślina wygląda na osłabioną i chorą. Więdnięcie rośliny mimo wilgotnej gleby – to właśnie efekt suszy fizjologicznej.

– to właśnie efekt suszy fizjologicznej. Problemy z kwitnieniem i owocowaniem - brak kwitnienia lub bardzo słabe kwitnienie, masowe opadanie pąków kwiatowych i zawiązków owoców, deformacja kwiatów i owoców, owoce mogą być małe, niesmaczne, słabo wybarwione.

brak kwitnienia lub bardzo słabe kwitnienie, masowe opadanie pąków kwiatowych i zawiązków owoców, deformacja kwiatów i owoców, owoce mogą być małe, niesmaczne, słabo wybarwione. Widoczne zmiany na glebie - biały, krystaliczny nalot na powierzchni gleby (to wytrącone sole mineralne z nawozów), nienaturalny, chemiczny zapach.

- biały, krystaliczny nalot na powierzchni gleby (to wytrącone sole mineralne z nawozów), nienaturalny, chemiczny zapach. Zwiększona podatność roślin na choroby i szkodniki .

. Przenawożenie na trawniku jest bardzo łatwe do rozpoznania - na murawie pojawiają się żółte lub brązowe, wypalone plamy, często o regularnym kształcie, w miejscach, gdzie nawóz został rozsypany nierównomiernie lub w zbyt dużej ilości.

Zobacz galerię zdjęć: Wiosenne nawożenie roślin w ogrodzie

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Jak uratować przenawożone rośliny?

Działaj według poniższych kroków.

Krok 1: Odetnij źródło problemu

Natychmiast przestań nawozić i nie wracaj do nawożenia, dopóki rośliny nie odzyskają w pełni zdrowia.

Usuń widoczny nawóz - jeśli na powierzchni gleby wciąż znajdują się granulki nawozu, które się nie rozpuściły, ostrożnie je zbierz. Zapobiegnie to dalszemu uwalnianiu szkodliwych substancji.

Wymień wierzchnią warstwę gleby - jeśli to możliwe, delikatnie (tak, by nie uszkodzić korzeni) usuń 2-5 cm górnej warstwy podłoża i zastąp ją świeżą, żyzną ziemią bez nawozu.

Krok 2: Wypłucz nadmiar soli mineralnych z podłoża

Podlej roślinę dużą ilością wody - znacznie większą niż zwykle. Rób to stopniowo, na kilka razy, pozwalając wodzie swobodnie przesiąkać głębiej. Chodzi o to, by sole mineralne zostały wypłukane głębiej, poza zasięg korzeni. Uważaj jednak na zalanie, które może doprowadzić do gnicia korzeni. Upewnij się, że ziemia jest wystarczająco przepuszczalna. Na ciężkich, gliniastych glebach podlewaj bardziej rozważnie, ale przez dłuższy czas.

Krok 3: Usuń zniszczone części rośliny

Przytnij uszkodzone liście - odetnij te części, które są brązowe, spalone, kruche lub całkowicie pożółkłe. Nie usuwaj zbyt wielu liści naraz, nawet jeśli wyglądają nie najlepiej. Każdy zielony fragment wciąż bierze udział w fotosyntezie i jest potrzebny do regeneracji.

Krok 4: Zapewnij roślinie spokój i ogranicz stres

Regeneracja przenawożonych roślin może potrwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. W tym czasie nie wolno roślin nawozić, a podlewać trzeba umiarkowanie, dostosowując się do potrzeb rośliny. Nie powinno się także ich przesadzać, wystawiać na ostre słońce, przycinać zbyt mocno ani opryskiwać preparatami ochrony roślin. Pomocne jest tymczasowe cieniowanie, szczególnie podczas upałów.

Dopiero gdy zobaczysz nowe, zdrowe przyrosty, możesz pomyśleć o delikatnym wsparciu. Zastosuj mocno rozcieńczony, naturalny stymulator wzrostu (np. wyciąg z alg morskich lub preparat na bazie aminokwasów), który pomoże w odbudowie systemu korzeniowego bez ryzyka ponownego przenawożenia.

Jak nawozić rośliny w ogrodzie, aby ich nie przenawozić? 7 złotych zasad

1. Czytaj etykiety i przestrzegaj zaleceń producenta

Rośliny znacznie lepiej znoszą niewielki niedobór składników odżywczych niż ich nadmiar. Dlatego podstawową zasadą jest ścisłe przestrzeganie instrukcji producenta nawozu - nie należy przekraczać zalecanych dawek ani częstotliwości stosowania.

2. Stosuj zasadę „mniej znaczy bezpieczniej”

Zamiast od razu stosować pełną dawkę nawozu, bezpieczniej zacząć od mniejszej (np. 1/2 lub 3/4 zalecanej). Obserwuj reakcję roślin - jeśli zauważysz poprawę, możesz przy kolejnym nawożeniu zwiększyć dawkę.

3. Zbadaj glebę w ogrodzie

Analiza gleby (wykonana w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub za pomocą prostych testów dostępnych w sklepach ogrodniczych) dostarczy informacji o jej pH oraz zawartości poszczególnych składników odżywczych. Dzięki temu unikniesz stosowania nawozów „na ślepo” i dostarczysz roślinom tylko te składniki, których naprawdę potrzebują.

4. Dopasuj nawóz do gatunku i fazy wzrostu

Nie powinno się stosować jednego nawozu do wszystkiego.

Potrzeby gatunku - rośliny kwasolubne (jak hortensje, rododendrony czy borówki) potrzebują innego wsparcia niż warzywa owocujące (pomidory), kwitnące krzewy (róże) czy trawnik. Stosowanie nawozu dedykowanego konkretnej grupie roślin to klucz do sukcesu.

Faza wzrostu - młode sadzonki potrzebują więcej składników do budowy korzeni, a rośliny w pełni kwitnienia – do produkcji kwiatów. Dostosuj rodzaj nawozu do etapu rozwoju rośliny.

5. Weź pod uwagę porę roku

Wiosna i lato - w tym okresie rośliny intensywnie rosną, dlatego potrzebują nawozów bogatych w azot, który odpowiada za wzrost liści i pędów.

Koniec lata i jesień - od sierpnia należy ograniczać lub całkowicie unikać azotu. Pobudza on wzrost młodych pędów, które nie zdążą zdrewnieć przed zimą i przemarzną. W tym okresie stosuje się tzw. nawozy jesienne, bogate w fosfor i potas, które wzmacniają system korzeniowy i zwiększają mrozoodporność.

6. Zwróć uwagę na technikę i warunki nawożenia

Nigdy nie nawoź na suche podłoże ani w pełnym słońcu i upale – grozi to „spaleniem” korzeni. Zawsze podlewaj rośliny przed i po nawożeniu.

Nawozy granulowane rozsypuj równomiernie wokół rośliny (unikając kontaktu z łodygą), lekko wymieszaj z wierzchnią warstwą gleby, a następnie obficie podlej.

Nawozy płynne rozcieńczaj zgodnie z instrukcją i podlewaj nimi już wilgotną ziemię.

7. Pamiętaj o odpowiednim pH gleby

Nawet najlepszy nawóz nie zadziała, jeśli pH gleby będzie nieodpowiednie. Zbyt kwaśna lub zbyt zasadowa ziemia blokuje pobieranie składników odżywczych, nawet jeśli są obecne w podłożu. Dlatego regularne badanie i w razie potrzeby korygowanie pH (np. przez wapnowanie lub zakwaszanie) jest równie ważne, co samo nawożenie.

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