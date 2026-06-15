Dlaczego ogórki kwitną, a nie owocują? Winne złe podlewanie

W uprawie ogórków gruntowych w ogrodzie czy na działce czasami pojawiają się problemy. Jeśli już udało nam się zadbać o to, by wyrosły zdrowe rośliny, na których pojawiły się kwiaty, to okazuje się, że wraz z kwiatem odpadają także malutkie zawiązki owoców ogórka. Są one często żółte i sprawiają wrażenie wysuszonych. Najczęstszym powodem tego, że w uprawie gruntowej małe zawiązki ogórków odpadają wraz z kwiatem jest brak wystarczającej ilości wody.

Ogórki wymagają wilgotnej ziemi, ich system korzenny jest rozbudowany, ale płytko, dlatego trzeba zadbać o to, by powierzchnia gleby była stale lekko wilgotna. Może się tak zdarzyć, że owoce odpadają mimo tego, że podlewamy rośliny. Jednak nawadnianie powinno być regularne, czasami nawet dwa razy dziennie, szczególnie w okresie upałów. Korzenie ogórków nie są na tyle rozbudowane, by mogły czerpać wodę głęboko z gleby. Jednak ogórki nie powinny „stać w wodzie”. Podlewamy regularnie, ale nie zalewamy roślin wodą. Nie używamy także zimnej wody, a takiej w temperaturze pokojowej.

I najważniejsze: przy podlewaniu powinniśmy uważać, by nie moczyć liści. Wilgotne liście, szczególnie te rosnące nisko gruntu, mogą stać się dobrym środowiskiem do rozwinięcia się chorób grzybowych.

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Autor: Magda Rocka Ogórki kwitną na pusto? Przyczyną może być niewłaściwe podlewanie

Ogórki kwitną na pusto? Winna pogoda

Brak zawiązania owoców, mimo kwitnięcia może być spowodowany także zbyt dużą różnicą temperatur. Niekorzystne dla owocowania jest niska temperatura poniżej 15-13 st. C, która może występować szczególnie na początku sezonu. Ogórkom nie służy także upał. Optymalne warunki dla tego warzywa, by wykształcił owoc, to 22-25 st. C. Jeśli temperatura spadnie poniżej 15 st. C lub wzrośnie powyżej 35 st. C, to nie zawiąże się owoc, mimo tego, że pojawił się kwiat.

Innym powodem braku owocowania może być zbyt mała ilość słońca. Ogórki lubią słoneczne stanowisko, dlatego jeśli uprawiane są w miejscu słabo nasłonecznionym, to roślina może wytwarzać tylko pusty kwiat męski, nie pojawiają się jednak kwiaty żeńskie.

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Co zrobić, by ogórki zawiązały owoce?

Brak owocu spowodowany może być także tym, że kwiat żeński nie został zapylony. Ogórki to rośliny jednopienne. Oznacza to, że na jednej roślinie ogórka występują zarówno kwiaty męskie, jak i żeńskie. Aby doszło do zapylenia, pyłek z kwiatu męskiego musi dotrzeć do kwiatu żeńskiego.

Do przeniesienia pyłku z jednego kwiatu na drugi pomocne są owady, najczęściej pszczoły. Ale także wiatr poruszający kwiatami sprawi, że pyłek się przemieści i dojdzie do zapylenia. Dlatego problem z brakiem zawiązania owocu zwykle nie pojawia się w uprawie gruntowej, a w przypadku warzyw uprawianych pod folią czy w szklarni. Wtedy należy wesprzeć roślinę i przenieść pyłek z jednego kwiatu na drugi. Najlepiej to zrobić pędzelkiem o delikatnym włosiu.

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Na zawiązanie owoców może wpływać dobór nasion ogórków. Jakie nasiona ogórków są najlepsze?

Ogrodnicy również uważają, że na owocowanie ogórków wpływ ma odpowiedni dobór nasion. Do uprawy powinno się więc stosować stare: dwu-, trzyletnie nasiona, a nie świeże. Jeśli stosujemy świeże nasiona, to kwiaty żeńskie mogą się pojawić dużo później, niż puste kwiaty męskie.

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Co zrobić, by ogórki zakwitły?

Ogórki do prawidłowego rozwoju potrzebują wiele minerałów: azotu, fosforu, magnezu, potasu i wapnia. Na początku okresu wegetacji największe jest zapotrzebowanie na azot. Jednak potem, w okresie kwitnienia zbyt duża ilość tego minerału w glebie może sprawić, że pojawią się kwiaty, ale puste, czyli męskie. Trzeba wówczas zmienić odżywianie roślin i dostarczyć im większych ilości fosforu. Można stosować tu gotowe środki dostępne w sklepach ogrodniczych. Ale także świetnie się tu sprawdzi odżywka z popiołu drzewnego. Jest to nawóz bogaty w potas i fosfor, a pozbawiony azotu.

Idealne podłoże pod ogórki – jak przygotować glebę?

Ogórki mają wysokie wymagania pokarmowe, dlatego kluczem do obfitych plonów jest odpowiednie przygotowanie ziemi. Najlepiej rosną w glebie żyznej, przepuszczalnej i bogatej w próchnicę. Ważny jest również odczyn podłoża, który powinien być zbliżony do obojętnego, z pH w zakresie 6,5-7,0. Zbyt kwaśna lub zasadowa ziemia może utrudniać roślinie pobieranie składników odżywczych, co negatywnie wpłynie na owocowanie.

Prace nad przygotowaniem podłoża warto rozpocząć już jesienią lub na około miesiąc przed planowanym sadzeniem. W tym celu należy wzbogacić glebę nawozami organicznymi. Świetnie sprawdzi się kompost lub dobrze rozłożony obornik w dawce około 4-5 kg na metr kwadratowy. Taki zabieg nie tylko dostarczy niezbędnych minerałów, ale również poprawi strukturę ziemi i jej zdolność do zatrzymywania wilgoci, co jest niezwykle ważne dla płytkiego systemu korzeniowego ogórków.

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