Murator Ogroduje: Czyszczenie kostki brukowej (porada) Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Czyszczenie kostki brukowej wodą

Niektóre modele kostki brukowej lub płyt betonowych są fabrycznie impregnowane, więc zanieczyszczenia z ich powierzchni usunąć jest dość łatwo. Zwykle wystarcza do tego silny strumień wody z myjki ciśnieniowej, ewentualnie z niewielką ilością środka myjącego przeznaczonego do konkretnej nawierzchni.

Trudniej usuwa się plamy z materiałów nieimpregnowanych, ponieważ różnego rodzaju zanieczyszczenia mogą wnikać pod powierzchnię kostki i zostawiać trudne do usunięcia przebarwienia.

Jak skutecznie wyczyścić nawierzchnie z kostki brukowej?

Jak wyczyścić plamy z oleju na kostce brukowej?

Podczas czyszczenia kostki brukowej najtrudniejsze do usunięcia są plamy z oleju silnikowego i wszelkie tłuste plamy, na przykład z grillowanych mięs.

Olej jest tłusty, nierozpuszczalny w wodzie, szybko wnika w pory kostki brukowej. Dlatego też najlepiej jest plamy z oleju usuwać najszybciej jak to możliwe – silnym strumieniem ciepłej wody z domowym środkiem do mycia, na przykład naczyń. Nawet szybka reakcja nie zawsze daje gwarancję powodzenia, zwłaszcza gdy olej jest ciepły.

Można też świeże plamy z oleju posypać piaskiem – powinien wchłonąć olej i nie dopuścić do jego wciekania w głąb kostki. Gdy plama wsiąknie w piasek, nawierzchnie trzeba dokładnie umyć ciepłą wodą z odpowiednim środkiem odplamiającym.

Gdy zawiodą tradycyjne metody czyszczenia kostki brukowej polecamy sięgnąć po specjalne preparaty przeznaczone do czyszczenia tłuszczu i brudu np. spray do czyszczenia łańcucha w motocyklu, quadzie czy gokarcie. Trzeba jednak robić to bardzo uważnie, by – podczas czyszczenia – nie spowodować nowych zabrudzeń lub zbyt mocno działając preparatami na niewielkiej powierzchni, doprowadzić do jej odbarwienia.

Ekspert radzi Jak nadać kostce "mokry efekt"? Aby przywrócić kostce ładny kolor, warto po usunięciu zabrudzeń ją zaimpregnować. Do nadania granitowi efektu "mokrego kamienia" można spróbować użyć tzw. "olej do klinkieru" - jest to bezbarwny środek, który nieco eksponuje kolor powlekanej powierzchni. Czyściki i impregnaty można dostać w składach budowlanych z klinkierem oraz w marketach budowlanych w dziale ochrony budowli.

Czyszczenie kostki brukowej z resztek cementu, farb i zapraw

Jeżeli plamy na kostce powstały w wyniku niechlujstwa wykonawców – trzeba je usunąć zaraz po zauważeniu. Zdrapać resztki cementu, zapraw oraz farb, a następnie nawierzchnię umyć wodą pod ciśnieniem.

Gdy i to nie przyniesie efektu, trzeba poddać kostkę piaskowaniu, czyli czyszczeniu kostki brukowej sprężonym strumieniem powietrza lub wody z piaskiem bądź szlifowaniu specjalnymi tarczami. Można to zrobić na sucho lub na mokro i najlepiej zabieg taki zlecić firmie i wtedy, kiedy już będzie możliwe oczyszczenie całej utwardzonej powierzchni wokół domu, a nie tylko jej fragmentów.

Gdy nawierzchnia jest ułożona przed wykończeniem domu lub prowadzone są prace remontowe, trzeba ją w okolicy elewacji i składowania materiałów budowlanych dokładnie zabezpieczyć, na przykład jednym dużym kawałkiem grubej folii lub innego materiału nieprzepuszczającego wody i pyłu. W takiej sytuacji nie sprawdzą się stare deski ani papierowe worki po materiałach budowlanych, zwłaszcza cemencie.

Zielone przebarwienia i mech na kostce brukowej

Kolejną grupą plam irytujących właścicieli domów są zielone przebarwienia oraz mech. Powstają one w miejscach mokrych, zacienionych, zawilgoconych, we wszelkich zagłębieniach i tam, gdzie woda opadowa nie spływa szybko z powierzchni kostki.

Jeśli tego rodzaju zanieczyszczenia są na nawierzchni, wykonawca wystawił sobie nie najlepsze świadectwo jakości. Prawidłowo wykonane ścieżki i podjazdy mają dobrze i solidnie zrobioną podbudowę przepuszczającą wodę opadową w głąb ziemi oraz wyprofilowany spadek sprawiający, że woda szybko spływa z powierzchni.

Jeśli teren jest trudny, na przykład gliniasty, z wysokim poziomem wód gruntowych dodatkowo powinno być zrobione odwodnienie utwardzonych powierzchni. Zielone naloty i narośla z powierzchni kostki trzeba usuwać, gdyż nie tylko brzydko wyglądają, ale też sprawiają, że nawierzchnia jest stale, a nie tylko po deszczu śliska, więc i niebezpieczna. Mech można usuwać mechanicznie, albo potraktować jako fugę w kolorze zielonym.

Impregnacja kostki brukowej

Kostka brukowa nie musi być impregnowana, ale warto rozważyć takie zabezpieczenie i zdecydować się na nie tuż po ułożeniu nawierzchni, zanim pojawią się jakiekolwiek plamy i przebarwienia.

Gdy będziemy czyścić kostkę brukową pod ciśnieniem, zwłaszcza piaskować lub szlifować, impregnacja staje się koniecznością. Zabiegi takie bowiem odsłaniają pory materiału, w które zdecydowanie łatwiej i szybciej niż w nową kostkę wnika brud i zanieczyszczenia.

Celem impregnacji jest zabezpieczenie kostki brukowej przed nadmiernym wchłanianiem wody i wnikaniem zanieczyszczeń. To prawda, że wysokiej jakości kostka jest odporna na mroźną pogodę – świadczą o tym dwa współczynniki: nasiąkliwości i mrozoodporności, jednak impregnacja stanowi dodatkową gwarancję utrzymania nawierzchni w dobrej kondycji przez długi czas. Dla trwałego efektu preparat powinno się nanosić raz na 3-4 lata. Warto poszukać na rynku produktów, które nie zawierają rozpuszczalnika, za to w łagodny i skuteczny sposób zabezpieczają kostkę przy zachowaniu jej oryginalnego koloru, faktury i matowości.

Rodzaj impregnatu warto dobierać bardzo rozważnie, gdyż są takie, które utrudniają wnikanie zabrudzeń, wzmacniają zewnętrzną warstwę nawierzchni, zwiększają mrozoodporność materiału i nie zmieniają wyglądu nawierzchni. Ale są też takie, które pogłębiają barwę, lekko nabłyszczają powierzchnię kostki, a niekiedy też zostawiają powłokę, która sprawia wrażenie cienkiej, plastikowej nakładki.

Mycie i konserwacja kostki brukowej

Krok 1. Regularne mycie kostki brukowej

Regularność – oto klucz do sukcesu w dbałości o kostkę brukową. Im częściej będziemy usuwać z niej piasek, zabrudzenia czy opadające z drzew liście, tym dłużej nasz podjazd, chodnik lub wejście do domu będą cieszyć oko i znajdować się w dobrej kondycji. Systematyczne zamiatanie i mycie (1-2 razy w roku zaleca się umyć nawierzchnię silnym strumieniem wody) pozwoli uniknąć niechcianych przebarwień oraz zminimalizują ryzyko wypadku, o który znacznie łatwiej, gdy nawierzchnię pokrywa gruba warstwa liści i innych zanieczyszczeń.

Krok 2. Dokładne odchwaszczanie kostki brukowej

Pielęgnując brukowane nawierzchnie, nie możemy zapominać o przestrzeniach między kostkami. Usunięcie chwastów i uzupełnienie szczelin piaskiem zdejmie z nas ciężar dokonywania ewentualnych napraw wiosną. Pod wpływem bardzo niskiej temperatury gromadząca się w fugach woda może rozsadzać kostkę, co z kolei prowadzi do mikrouszkodzeń. Pamiętajmy! Zasada „lepiej zapobiegać niż leczyć” doskonale sprawdza się również w odniesieniu do pielęgnacji kostki brukowej. W jej myśl obok regularnego oczyszczania kostki i fug powinniśmy pomyśleć również o zabezpieczeniu powierzchni licowej dobrej jakości impregnatem.

Pielęgnacja nawierzchni z kostki brukowej zimą

Po dokonaniu niezbędnych prac porządkowych, pozostaje nam czekać na nadejście prawdziwej zimy, a wraz z nią śniegu i mrozów. Gdy te nadejdą, najważniejsze to unikać stosowania soli kamiennej do odladzania. W dłuższej perspektywie używanie NaCl może bowiem doprowadzić do odbarwienia kostki. W związku z tym zaleca się, aby w miejscach reprezentacyjnych sól kamienną stosować tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne i w ilości niezbędnej, a w pierwszym roku po ułożeniu nawierzchni w ogóle zrezygnować z jej używania. Na rynku są dostępne inne, mniej agresywne zarówno dla betonu, jak i środowiska środki, np. chlorek magnezu. Warto pamiętać, aby zalegającego lodu i śniegu na nawierzchni z kostki nie skuwać łopatą czy innymi podobnymi przedmiotami – te po prostu mogą naruszyć wierzchnią warstwę elementów niszcząc ich strukturę.

9