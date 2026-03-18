Gdzie najlepiej zamontować kuchnię zewnętrzną?

Odpowiednie będzie miejsce zlokalizowane stosunkowo blisko w sąsiedztwie domu. Dzięki temu łatwo przenieść sprzęty, talerze czy zimne napoje po schłodzeniu w lodówce (o ile nie jest ona częścią wyposażenia kuchni zewnętrznej).

Podłoże pod ogrodową kuchnię powinno być odpowiednio przygotowane i stabilne – sprawdzą się płyty tarasowe, betonowa wylewka czy trwały drewniany podest, odpowiednio zaimpregnowany.

W naszym klimacie równie ważne jest także zadaszenie. Pergola, dach lub markiza to inwestycje warte swojej ceny – zapewniają schronienie przed nagłym deszczem i ochronią meble oraz urządzenia.

Na co zwrócić uwagę wybierając kuchnię na taras?

Zewnętrzna kuchnia powinna być nie tylko estetyczna, ale przede wszystkim odporna i funkcjonalna. Wybór materiałów ma tu kluczowe znaczenie – to one zadecydują o trwałości i wygodzie użytkowania przez lata. Najlepiej sprawdzają się tworzywa odporne na wilgoć, zmienne temperatury i promieniowanie UV. Stal nierdzewna, kamień naturalny (np. granit) czy konglomeraty kwarcowe to materiały, które nie tylko dobrze wyglądają, ale też są łatwe do utrzymania w czystości. Unikać należy drewna nielakierowanego czy elementów wrażliwych na nasiąkanie wodą – szczególnie w otwartych przestrzeniach bez zadaszenia.

Kluczowa jest też kwestia funkcjonalności – kuchnia ogrodowa może być minimalistyczną strefą z grillem i małym blatem albo pełnowymiarową zabudową z piekarnikiem, lodówką i zlewozmywakiem. Warto zadać sobie pytanie: czy chcemy tylko grillować, czy gotować całe obiady? Od tego zależy liczba szafek, długość blatu roboczego i zapotrzebowanie na media – wodę, prąd, gaz. Instalacje te powinny być poprowadzone z uwzględnieniem bezpieczeństwa i odporności na warunki zewnętrzne. Warto skonsultować je z fachowcem, zwłaszcza przy montażu instalacji elektrycznej lub sprzętu grzewczego.

Zobacz również: Tu nie grilluj, bo pożałujesz! Czy można rozpalić grilla na działce ROD, w ogrodzie, w miejscu publicznym?

Jak zaaranżować funkcjonalną kuchnię ogrodową?

Dobrze zaprojektowana kuchnia w ogrodzie czy na tarasie to nie tylko estetyka – to przede wszystkim logiczne rozplanowanie przestrzeni. Podział na strefy: przygotowania, gotowania i serwowania posiłków znany z kuchni wewnętrznych sprawdza się również pod chmurką.

Strefa robocza powinna obejmować solidny blat oraz łatwy dostęp do narzędzi i przypraw. W centralnym punkcie warto umieścić grill – najlepiej gazowy, elektryczny. Tuż obok – strefę jadalną. Może to być drewniany stół z wygodnymi krzesłami albo kamienny bar z hokerami, który zamienia gotowanie w wydarzenie towarzyskie.

Uzupełnieniem całości są elementy dekoracyjno-użytkowe: półki na przyprawy, wieszaki na akcesoria kuchenne, drewniane skrzynki na zioła i zintegrowane oświetlenie – listwy LED, lampiony, girlandy. Wprowadzają one nie tylko nastrój, ale też poprawiają funkcjonalność po zmroku.

W kwestii stylu, możliwości aranżacyjnych nie brakuje. Jedni wybiorą nowoczesną prostotę – z dominacją szkła, metalu i betonu. Inni postawią na klimat rustykalny, z cegłą i drewnem. Coraz popularniejsze są też rozwiązania hybrydowe, które łączą minimalizm formy z ciepłem naturalnych materiałów – idealnie wpisując się w zielony kontekst ogrodu czy tarasu.

Polecamy: Czyszczenie grilla - czym czyścić grill, mycie i konserwacja grilla

Ile kosztuje kuchnia zewnętrzna w 2026 roku?

Koszt kuchni tarasowej może znacząco się różnić w zależności od wielkości, materiałów, poziomu wyposażenia oraz wybranych udogodnień. Najprostsze zestawy – czyli kompaktowe grille z niewielkim blatem i podstawową zabudową modułową z miejscem na zlew – zaczynają się już od kilku tysięcy złotych. To opcja idealna dla osób, które dopiero testują ten trend lub dysponują ograniczonym budżetem, ale chcą wprowadzić do ogrodu funkcjonalny punkt kulinarny.

Średniej klasy kuchnie zewnętrzne, wyposażone w stałą zabudowę, większy blat roboczy, zlew, lodówkę i często zadaszenie, kosztują od około 15 000 do 35 000 złotych. To rozwiązanie dla tych, którzy planują regularnie gotować i przyjmować gości na świeżym powietrzu. Takie kuchnie pozwalają na pełnowymiarowe użytkowanie i są najczęściej wybierane jako stały element ogrodowej architektury.

Na najwyższej półce znajdują się rozbudowane zestawy z luksusowych materiałów: drewna egzotycznego czy kamienia naturalnego. Jeśli do tego dodamy piec do pizzy, designerskie meble, systemy automatyzacji czy podgrzewane blaty – cena może spokojnie przekroczyć 50 000 złotych. Tego typu inwestycja to jednak nie tylko wygoda, ale też wartość dodana dla całej nieruchomości – zarówno w oczach przyszłych nabywców, jak i w codziennym użytkowaniu.

Przeczytaj również: Lampy ogrodowe: jak wybrać idealne oświetlenie na taras i do ogrodu? Zobacz galerię

