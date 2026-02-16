Węgiel pozostaje wciąż w Polsce głównym paliwem energetycznym. Wiele osób korzystając z dotacji, które kiedyś umożliwiały zakup nowoczesnych urządzeń grzewczych zasilanych węglem zakupiło nowoczesne kotły 5 klasy. One nie mają nic wspólnego z kopciuchami. Są niemal bezobsługowe a przede wszystkim wydajne. Węgiel zasila z powodzeniem również mniejsze źródła ciepła w domach, m.in. tradycyjne piece czy kominki typu koza. Dobrej jakości paliwo i sprawne urządzenia grzewcze zapewniają ciepło w rozsądnej cenie, a jednocześnie nie zatruwają środowiska.

Czym wolno palić w piecu?

Tradycyjne piece czy kotły zasilane węglem we współczesnych odmianach z rygorystycznymi normami emisji to naprawdę niezawodne źródła ciepła. Być może kiedyś zostanie z nich zdjęte odium trucicieli, a na razie wciąż mogą przysłużyć się zimą szczególnie taką typową, jaka zawitała na większej części Polski w tym roku.

W zależności od konstrukcji i sposobu załadunku komory spalania używa się w nich trzech głównych sortymentów węgla, które zgodnie z nowymi przepisami mają oficjalne nazwy węgiel antracyt, węgiel kostka, węgiel orzech i węgiel groszek. Jest jeszcze węgiel miał, który od 1 lipca 2020 r. nie był dostępny dla klientów indywidualnych oraz firm używających kotłów o mocy mniejszej niż 1 MW. Potem w obliczu kryzysu energetycznego dopuszczono go znowu do użytku w październiku 2022 r., ale zgodnie z nowym rozporządzeniem od 1 grudnia 2024 r ponownie zakazano jego sprzedaży dla gospodarstw domowych.

Podstawą rozróżnienia dla najpopularniejszych trzech kategorii jest wielkość ziarna, czyli:

węgiel kostka 63 – 200 mm,

węgiel orzech – 25 – 80 mm,

węgiel groszek – 5 – 40 mm (od 2027 do 2031 - 5 – 31,5 mm)

Antracyt to najwyższej jakości paliwo węglowe - nie ma określonej wielkości ziarna. Może mieć uziarnienie takie jak groszek a także większe.

„Ekogroszek”, czyli węgiel groszek

Najbardziej popularnym, uniwersalnym paliwem węglowym jest obecnie węgiel groszek. To paliwo ze względu na wysoką wartość opałową i małe uziarnienie ma szerokie zastosowanie w kotłach z automatycznym podajnikiem. Dzięki temu proces załadunku paliwa i spalanie może być zautomatyzowane i kontrolowane przez aparaturę pomiarową.

Według rozporządzenia z 2024 r. może występować w postaci węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85 % węgla kamiennego. Od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2027 r. musi on spełniać wymagania normy jakościowej zgodnie z którą musi charakteryzować się maksymalna zawartością popiołu - 11,00 %, maksymalnej zawartości siarki całkowitej - 1,40 %, minimalnej wartości opałowej na poziomie 23,00 MJ/kg. Od 1 lipca 2027 do 30 czerwca 2031 r. normy jakościowe dla tego paliwa ulegają zaostrzeniu i wynoszą odpowiednio:

maksymalna zawartość popiołu - 10,00 %,

maksymalna zawartość siarki całkowitej - 1,20 %,

minimalna wartość opałowa - 24,00 MJ/kg.

Po 30 czerwca 2031 r. węgiel groszek będzie miał zmniejszoną górną granicę ziarna do 31,5 mm a jego normy jakościowe będą musiały wynosić:

maksymalna zawartość popiołu - 7,00 %,

maksymalna zawartość siarki całkowitej – 0,80 %,

minimalna wartość opałowa - 25,00 MJ/kg.

Węgiel orzech

Węgiel typu orzech (o granulacji 25-80 mm) jest przeznaczony głównie do tradycyjnych kotłów zasypowych, zarówno górnego, jak i dolnego spalania, kotłów żeliwnych oraz stalowych. Idealnie sprawdza się w kuchniach węglowych, piecach kaflowych, a także w kominkach typu „koza”. Nie nadaje się do nowoczesnych kotłów z automatycznym podajnikiem

Zgodnie z rozporządzeniem z 2024 r. może występować w postaci węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85 % węgla kamiennego. Od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2027 r norma jakościowa dla tej kategorii paliw ma takie same wartości jak dla węgla groszku. Od 1 lipca 2027 r. normy jakościowe dla węgla orzecha ulegają zaostrzeniu i mają wynosić:

maksymalna zawartość popiołu - 7,00 %,

maksymalna zawartość siarki całkowitej – 0,80 %,

minimalna wartość opałowa - 25,00 MJ/kg.

Węgiel kostka

Węgiel kostka to największy z sortymentów węgla. Ma wysoką kaloryczność i przeznaczony jest do tradycyjnych kotłów zasypowych, pieców i kuchni kaflowych. Dzięki dużym bryłom zapewnia długi czas spalania i stabilne utrzymywanie żaru. Zgodnie z rozporządzeniem z 2024 r. może występować w postaci węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85 % węgla kamiennego. W terminie od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2027 r. jego parametry jakościowe mają być takie same jak sortymentów groszek i orzech, Później do 30 czerwca 2031 r. stosuje się podwyższone normy jakościowe, które wynoszą:

maksymalna zawartość popiołu - 10,00 %,

maksymalna zawartość siarki całkowitej – 1,20 %,

minimalna wartość opałowa - 24,00 MJ/kg.

Piec na groszek, czyli jak najlepiej ogrzewać dom węglem. Jakie normy musi spełniać piec na ekogroszek?

Węgiel antracyt

Antracyt jest bardzo cenioną odmianą węgla kamiennego, ponieważ wyróżnia ją duża czystość chemiczna. Zawiera w swoim składzie nawet do 95% ​​związanego węgla oraz niezwykle niską zawartość siarki i azotu (każdego z tych pierwiastków jest mniej niż 1%). Jest najsilniej przeobrażoną odmianę węgla kamiennego. Największa zawartość procentową czystego węgla przekłada się na wysoką wartość energetyczną - spalając taką samą porcję różnych odmian węgla kamiennego, z antracytu uzyskać można największą ilość ciepła. To także najdroższa z odmian węgla i rzadko spotykana na składach. Występuje w różnych uziarnieniach - najczęściej do tradycyjnych kotłów zasypowych czy pieców i kuchni kaflowych lub kominków typu „koza”. Wymagania jakościowe antracytu zgodnie z rozporządzeniem z 2024 r. są następujące:

zawartość popiołu – 8%

zawartość części lotnych – 10%

minimalna wartość opałowa - 32 MJ/kg.

Który węgiel najlepszy?

Opracowane dla różnych sortymentów normy jakościowe, które określają najważniejsze wartości kaloryczności czy zawartości pyłów i związków chemicznych w spalinach gwarantują odpowiednią klasę paliwa. Oczywiście wiele zależy od jakości urządzenia, w którym zachodzi proces spalania a także odpowiedniego dobrania jego mocy oraz umiejętności i doświadczenia użytkownika. Niewłaściwie obsługiwane kotły nawet te najwyższej klasy mogą bowiem emitować niemal tyle samo szkodliwych substancji co urządzenia bezklasowe, czyli : „kopciuchy”.

Do kotłów z automatycznym podajnikiem dostępny jest na składach węgiel groszek o kaloryczności 26 – 28 MJ/kg, zawartości popiołu poniżej 7% a dwutlenku siarki poniżej 0,6%.

Do kotłów tradycyjnych, pieców, kominków typu koza można kupić węgiel orzech o kaloryczności 26,5 – 28,5 MJ/kg, zawartości popiołu 6-8% i dwutlenku siarki 0,5 – 0,9% lub kostkę o kaloryczności ok. 30 MJ/kg, zawartości popiołu 3 – 8% i dwutlenku siarki poniżej 0,6%.

Parametry najlepszych dostępnych na rynku sortymentów węgla są już dzisiaj na poziomie przewyższającym parametry jakościowe, które będą obowiązywały za kilka lat. Wszystkie mają bardzo dobrą kaloryczność i niską emisję pyłów i substancji lotnych. Są w zasadzie równorzędne pod względem jakości, a więc nie ma różnicy czy palimy groszkiem, orzechem czy kostką. Wybór w tym przypadku narzuca rodzaj urządzenia grzewczego.

