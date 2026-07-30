Bon ciepłowniczy 2026 – terminy, kryteria i kwoty. Kto może uzyskać świadczenie?

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Kto może otrzymać bon ciepłowniczy 2026?

Bon ciepłowniczy przysługuje osobom korzystającym z ciepła sieciowego, tj. z sieci miejskiej. Żeby móc starać się o bon, trzeba spełnić jednocześnie trzy podstawowe warunki:

korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne,

płacić za ciepło według jednoskładnikowej ceny ciepła netto przekraczającej 170 zł/GJ,

spełniać kryterium dochodowe (o tym dalej w artykule).

Bon przysługuje zarówno mieszkańcom bloków i kamienic, jak i domów jednorodzinnych, ale tylko wtedy, gdy budynek jest ogrzewany ciepłem systemowym dostarczanym przez przedsiębiorstwo energetyczne. Nie otrzymają go osoby ogrzewające lokal własnym kotłem gazowym, pompą ciepła, prądem, drewnem, pelletem, węglem czy innym indywidualnym źródłem ciepła.

Co ważne, prawo do bonu nie zależy od własności lokalu. Może się o niego ubiegać również najemca, jeżeli faktycznie mieszka pod wskazanym adresem i prowadzi tam gospodarstwo domowe.

Warto dodać, że o bon mogą starać się zarówno obywatele Polski (mieszkający na stałe w naszym kraju), jak i cudzoziemcy, przy czym ci ostatni pod warunkiem, że posiadają zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta, status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany. W przypadku cudzoziemców warunkiem jest także obywatelstwo dowolnego państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.

Bon ciepłowniczy 2026 – kryterium dochodowe

Każda osoba chcąca uzyskać bon ciepłowniczy musi spełniać kryterium dochodowe. W naborze dotyczącym 2026 r. uwzględnia się dochody osiągnięte w 2025 r. Przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy nie powinien przekraczać:

3272,69 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,

2454,52 zł na osobę – w gospodarstwie wieloosobowym.

Nie chodzi wyłącznie o wynagrodzenie „na rękę”. Dochód ustala się według zasad obowiązujących przy świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem między innymi części dochodów nieopodatkowanych, dochodów z gospodarstwa rolnego, alimentów czy działalności rozliczanej ryczałtem. Urząd może sam pozyskać część danych, ale może również zażądać dokumentów z urzędu skarbowego albo innych potwierdzeń dochodu. Świadczenie 800+ nie jest wliczane do dochodu.

Ważnym elementem systemu przyznawania bonu ciepłowniczego jest tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że nawet jeśli przekroczysz kryterium dochodowe, nadal możesz otrzymać bon ciepłowniczy, choć jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu, jaka jest wypłacana, to 20 zł.

Jaka kwota bonu ciepłowniczego 2026?

Bon jest jednorazowym świadczeniem za cały 2026 r., a jego wysokość zależy od płaconej ceny ciepła:

powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ – 1000 zł,

powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ – 2000 zł,

powyżej 230 zł/GJ – 3500 zł.

Jak wyjaśniono wyżej, przyznana kwota może być niższa niż 1000 zł, jeśli dana osoba przekracza kryterium dochodowe. Najniższa wypłacana kwota wsparcia to 20 zł.

Co ważne, dla bonu za 2026 r. przyjmuje się cenę obowiązującą 31 maja 2026 r. Przedsiębiorstwa ciepłownicze miały obowiązek opublikować te ceny do 15 czerwca 2026 r.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy 2026?

Wniosek składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego według miejsca zamieszkania, a nie miejsca zameldowania. Wniosek z załącznikami należy złożyć do 31 sierpnia 2026 r. Z danego gospodarstwa domowego wniosek powinna złożyć tylko jedna osoba – kolejne wnioski od kolejnych członków nie będą rozpatrywane. Wnioski można składać:

elektronicznie przez usługę na Gov.pl lub aplikację mObywatel,

przez ePUAP,

osobiście w urzędzie lub wyznaczonej jednostce, np. ośrodku pomocy społecznej,

pocztą.

Wniosek elektroniczny należy podpisać profilem zaufanym, e-dowodem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Aktualny wzór wniosku oraz wzór zaświadczenia dla spółdzielni lub zarządcy dostępne są na stronie Ministerstwo Energii.

Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów oraz zaświadczenie spółdzielni, wspólnoty lub zarządcy – jeżeli w danym budynku to spółdzielnia, wspólnota lub zarządca ma podpisaną umowę na dostawę ciepła sieciowego (tak jest w większości przypadków).

Gmina ma 90 dni na rozpatrzenie wniosku. Po przyznaniu bonu wnioskodawca może jednorazowo, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji, zażądać korekty wysokości świadczenia, jeśli np. uważa, że coś zostało błędnie policzone.

Przy gromadzeniu informacji do artykułu korzystano ze wsparcia narzędzi AI. Źródła: api.sejm.gov.pl, gov.pl

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