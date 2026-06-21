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Wyładowania atmosferyczne podczas burzy mogą wywołać przepięcia w instalacji elektrycznej. To niekorzystne zjawisko, przed którym urządzenia elektryczne są standardowo chronione. Jednak w czasie burzy uderzenie pioruna w sieć elektroenergetyczną, a nawet w jej pobliżu, powoduje powstanie impulsu elektromagnetycznego o bardzo wysokim napięciu. Jest ono tak wielkie, że może spowodować uszkodzenie i zniszczenie sieci, a także przyłączonych do niej urządzeń. W takiej sytuacji zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w domowej instalacji elektrycznej mogą nie być wystarczające. Jak chronić urządzenia domowe przed skutkami burzy?

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Wrażliwa elektronika

W domach mamy coraz więcej urządzeń elektrycznych wyposażonych w liczne elementy elektroniczne. Są one nowoczesne, coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ale przy tym coraz bardziej wrażliwe na zmiany napięcia prądu. Im bardziej skomplikowany obwód elektroniczny w urządzeniu, tym jest on mniej odporny na przepięcia. Wysokie skoki napięcia w czasie burzy mogą łatwo uszkodzić sprzęt z elektroniką. Ponadto przepięcia mogą spowodować uszkodzenia instalacji elektrycznej skutkujące porażeniem prądem, a nawet pożarem. Dlatego podczas burzy warto odłączyć urządzenia elektryczne, żeby chronić nie tyle je, lecz także dom i jego mieszkańców.

Co odłączyć od prądu w czasie burzy?

Przede wszystkim należy odłączyć urządzenia wyposażone w delikatną, wrażliwą elektronikę. Są to:

komputery,

laptopy,

modemy,

routery,

telewizory,

sprzęt muzyczny.

Jeżeli posiadamy zaawansowany elektronicznie sprzęt AGD: lodówkę, zmywarkę, suszarkę, je również lepiej odłączyć od prądu. Warto pamiętać także o odłączeniu od sieci urządzeń elektrycznych znajdujących się na zewnątrz domu, np. elektronarzędzi ogrodowych.

Jak odłączyć urządzenie od prądu?

Wbrew pozorom nie wystarczy wyłączyć urządzenie. Żeby chronić je przed przepięciami od pioruna, należy odłączyć je od instalacji elektrycznej, czyli wyciągnąć wtyczkę z gniazda.

Czy korzystać z listew przeciwprzepięciowych?

Co zrobić, jeśli musimy pracować, korzystać ze sprzętu elektronicznego mimo nadciągającej burzy? Można podłączyć urządzenie do listwy przeciwprzepięciowej. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że nie zapewni ona 100-procentowej ochrony. Natężenie prądu generowanego przez piorun jest tysiące razy większe od standardowego w obwodach elektrycznych.

Kiedy odłączać urządzenia elektryczne podczas burzy?

Wyładowania atmosferyczne często występują wcześniej niż deszcz i wiatr nadchodzące wraz z burzą. Dlatego o odłączaniu urządzeń elektrycznych trzeba pomyśleć wcześniej, zanim zobaczymy pioruny. Często poprzedza je błyskawica. Zasada 30/30 mówi, że jeśli grzmot po błyskawicy słychać wcześniej niż 30 sekund, to znaczy, że burza jest już blisko. Także ponowne podłączenie urządzeń elektrycznych do sieci powinno nastąpić dopiero po 30 minutach po ostatnim grzmocie, który usłyszeliśmy.

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