Debata Muratora: Jak budować dom w czasach rosnących kosztów? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Nowy nabór dofinansowania do fotowoltaiki i magazynów energii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 30 marca 2026 ogłosił start nowego programu dotacji, który ma stać się finansowym pomostem dla tysięcy rodzin inwestujących w ekologiczne rozwiązania. Nowy nabór, finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ma za zadanie wesprzeć prosumentów w okresie przejściowym między kolejnymi edycjami popularnego programu „Mój Prąd”. Dla właścicieli domów jednorodzinnych to sygnał, że państwo stawia na rozwój energetyki rozproszonej, w której domowy magazyn energii staje się niemal tak samo ważny jak same panele na dachu.

Kto może ubiegać się o wsparcie? Kryteria dla prosumentów

Program jest skierowany do konkretnej grupy odbiorców - osób fizycznych, które zdecydowały się wytwarzać prąd na własne potrzeby. Aby móc złożyć wniosek, należy spełnić kilka podstawowych warunków technicznych i formalnych.

Przede wszystkim, posiadana mikroinstalacja fotowoltaiczna musi być podłączona do sieci elektroenergetycznej. Ważnym zastrzeżeniem jest fakt, że wsparcie nie obejmuje systemów typu off-grid, czyli takich, które działają w całkowitej izolacji od ogólnopolskiej sieci.

Dodatkowo, wnioskodawca musi posiadać uregulowaną sytuację z dostawcą energii, co potwierdza umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży prądu. Program jest dedykowany osobom, które już zrealizowały swoje przedsięwzięcie, co oznacza, że dotacja ma formę refinansowania poniesionych wcześniej wydatków.

Czas na złożenie wniosku o dotację jest ograniczony

Nabór wniosków wystartował 30 marca 2026 roku i potrwa jedynie do 24 kwietnia 2026 roku. To krótkie, niespełna miesięczne okno czasowe wymaga od inwestorów sprawnego przygotowania dokumentacji. Całkowity budżet przewidziany na ten cel wynosi 335 milionów złotych.

Ważnym aspektem jest tzw. okres kwalifikowalności kosztów. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie tych inwestycji, za które faktury i płatności zostały uregulowane w terminie od 1 sierpnia 2024 roku do 31 października 2025 roku. Co więcej, aby móc ubiegać się o środki, całe przedsięwzięcie musi być fizycznie zakończone przed dniem wysłania aplikacji do NFOŚiGW.

Ile pieniędzy można odzyskać? Maksymalne kwoty dotacji

Program oferuje wsparcie na trzech płaszczyznach, pozwalając na pokrycie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych danej inwestycji.

Oto szczegółowy podział dostępnych środków:

I nstalacja fotowoltaiczna - w przypadku systemów o mocy od 2 do 20 kW, właściciel domu może liczyć na zwrot do 7 000 zł.

w przypadku systemów o mocy od 2 do 20 kW, właściciel domu może liczyć na zwrot do 7 000 zł. Magazyn energii - to najbardziej hojnie dotowany element. Przy urządzeniu o minimalnej pojemności 2 kWh, maksymalna dotacja wynosi aż 16 000 zł.

- to najbardziej hojnie dotowany element. Przy urządzeniu o minimalnej pojemności 2 kWh, maksymalna dotacja wynosi aż 16 000 zł. Magazyn ciepła - inwestując w zbiorniki o pojemności co najmniej 20 dm³, można otrzymać do 20 zł za każdy litr pojemności, jednak nie więcej niż 5 000 zł na całe przedsięwzięcie.

Warto pamiętać o zasadzie synergii – do jednej instalacji PV można zgłosić po jednym magazynie każdego typu (energii i ciepła), co w optymalnym wariancie pozwala na uzyskanie łącznego wsparcia na poziomie nawet 28 000 zł.

Dlaczego warto zainwestować w magazynowanie energii?

Wprowadzenie dotacji na magazyny nie jest przypadkowe. Jak podkreśla kierownictwo NFOŚiGW, magazyny stają się naturalnym i niezbędnym uzupełnieniem domowej fotowoltaiki. Pozwalają one na zwiększenie tzw. autokonsumpcji, czyli zużywania wyprodukowanego prądu na miejscu, zamiast oddawania go do sieci za ułamkową wartość.

Dla właściciela domu oznacza to realnie niższe rachunki za energię, zwłaszcza w godzinach wieczornych, gdy panele już nie pracują, a zapotrzebowanie na prąd rośnie. Z perspektywy całego państwa, takie rozproszone magazyny stabilizują system elektroenergetyczny, chroniąc go przed przeciążeniami w słoneczne dni i budując odporność na awarie.

Gdzie szukać szczegółów i jak złożyć dokumenty?

Wszystkie operacje związane z programem mają odbywać się drogą elektroniczną. Szczegółowe instrukcje, wzory dokumentów oraz platforma do składania wniosków zostaną udostępnione pod adresem https://przydomowemagazyny.gov.pl.