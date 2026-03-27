Gdzie sprawdzą się szklane ścianki działowe?

Podstawową zaletą szklanej ścianki działowej jest to, że przepuszcza światło. Szklane ściany działowe pozwalają więc na podział przestrzeni przy zachowaniu dostępu naturalnego światła do położonego za nimi pomieszczenia (korytarza, klatki schodowej, kuchni, łazienki), w którym nie ma okna. Mimo podziału przestrzeni na odrębne strefy, szklane ściany działowe mogą umożliwiać kontakt wzrokowy między nimi, na przykład między salonem a kuchnią czy oranżerią.

Z czego budować szklane ściany działowe?

Szklane ściany działowe można zrobić na kilka sposobów - z pustaków szklanych (luksfery) lub tafli szkła o wysokości kondygnacji - zależnie od oczekiwanego efektu i funkcji, jaką ma pełnić szklana ściana. Gdy wybierze się pustaki, taka szklana ściana ma grubość 10 cm. Łączy się je zaprawą, umieszczając w spoinach pręty zbrojeniowe, albo na sucho, z zastosowaniem specjalnych listew montażowych. W obu rozwiązaniach elementy w kolejnych warstwach są umieszczone nad sobą, bez przesunięcia.

Znacznie cieńszą przegrodę tworzą panele szklane - na takie szklane ścianki działowe używa się szkła grubości 8, 10 i 12 mm. Pojedyncza tafla może mieć nawet 3,2 m wysokości przy szerokości 2 m. Jednak ze względu na ciężar szkła (blisko 2,5 t/m3) i łatwiejsze operowanie panelami podczas ich montażu częściej stosuje się takie o szerokości około 1 m. Tafle szklane łączy się na styk (prostymi lub odpowiednio sfazowanymi krawędziami) albo skleja. Zależnie od systemu mocowania w szkle są czasem wiercone otwory montażowe.

i Autor: Archiwum serwisu Za pomocą szklanej ścianki wydzielono miejsce do pracy. Projekt domu C365 - Przejrzysty, arch. Przemysław Biryło

Szklana ściana działowa. Jakie szkło wybrać?

Na szklane ściany można wybrać:

szkło hartowane

szkło laminowane (klejone)

Każde z nich inaczej się zachowuje podczas ewentualnego rozbicia. Szkło hartowane rozpada się na bardzo drobne kawałki o tępych brzegach, na klejonym powstaje siatka pęknięć rozchodzących się promieniście od miejsca uderzenia, ale szyba się nie rozsypuje, lecz pozostaje na żywicy lub folii, którą jest pokryta. Ponieważ szkło laminowane jest sklejane z dwóch tafli szkła o grubości 4-6 mm, daje dodatkowe możliwości dekoracyjne. Między taflami można umieścić na przykład folię z nadrukowanym dowolnym wzorem.

Kolor szklanej ściany

Gdy na szklane ściany działowe wybiera się przezierne szkło hartowane, trzeba pamiętać, że może ono mieć odcień biały, niebieskawy lub zielonkawy, co wpłynie na osiągnięty efekt.

Tafle szklanej ściany nie muszą być przezroczyste - można je zmatowić, pokryć kolorową folią albo lustrem weneckim (nieoświetlone pomieszczenie nie jest widoczne zza szyby). W szklanej ścianie można też zastosować szkło elektryczne - pokryte warstwą przewodzącą prąd, dzięki której szkło, zależnie od potrzeb, może być przezierne albo mleczne. Elektrody umieszczone na panelach są podłączone do instalacji elektrycznej i sterowane włącznikiem.

i Autor: Komandor/ Materiały prasowe Sypialnia została oddzielona od reszty mieszkania lekką ścianką z matowego szkła z drzwiami przesuwnymi

Kształt szklanej ściany działowej i jej mocowanie

Szklane ściany działowe buduje się wzdłuż linii prostych lub łamanych, a nawet łukowo, zazwyczaj jako stałe. Ale te z paneli dają możliwość konstruowania przegród ruchomych. Wybrane panele przesuwa się w prowadnicach zamontowanych w linii zabudowy, dzięki czemu w zależności od potrzeb można mieć jedną większą przestrzeń lub podzielić ją na mniejsze pomieszczenia.

Decyzja o budowie szklanej ściany działowej może zapaść zarówno na etapie wznoszenia domu, jak i w czasie jego eksploatacji, jednak będzie to miało wpływ na wybór sposobu mocowania. Wstawiając szklaną ściankę działową do gotowego wnętrza, tafle szkła przytwierdza się do podłogi, ścian i sufitu za pośrednictwem listwowych lub punktowych uchwytów montażowych. Mogą to być zwykłe profile U lub specjalne listwy do zabudowy szklanej, listwy zaciskowe albo zaciski lub klamry punktowe.

Żeby elementy montażowe szklanej ścianki działowej nie były widoczne, trzeba je ukryć w podłodze (podkładzie podłogowym) i suficie (zazwyczaj podwieszanym). Wtedy tafle szklane osadza się w nich jeszcze przed dalszymi pracami wykończeniowymi i zabezpiecza je przed uszkodzeniem. Elementy mocujące dobiera się do grubości i ciężaru szkła.

Aby szklana ścianka działowa stanowiła także pewną barierę dla dźwięków, profile montażowe muszą tworzyć ciągła ramę wokół tafli szkła.

Czytaj także: Zastosowanie szklanych ścian w aranżacji wnętrz

i Autor: Firma GRYC/ Materiały prasowe Najprostszym sposobem montażu szklanych tafli jest umieszczenie ich w profilach U zamocowanych do podłogi i sufitu

Wyjaśnia ekspert Katarzyna Drabik, zastępca dyrektora marketingu Grupy Komandor, redaktor naczelna bloga eksperckiego tej marki. Śledzi rozwiązania do wnętrz szyte na miarę. Wyznaje zasadę, że wszystko zasługuje na drugie życie, dlatego kocha wnętrza i przedmioty z duszą. Systemy przeszkleń w aranżacji wnętrz Nasza sieć sprzedaży od dłuższego czasu notuje wzrost zainteresowania systemami przeszkleń do aranżacji wnętrz. To rozwiązanie coraz chętniej wybierane przez architektów i inwestorów. O ile w przestrzeniach komercyjnych typu biura przeszklone ściany są obecne od lat, to we wnętrzach prywatnych zyskują popularność od niedawna. Spora w tym zasługa stylu loftowego, który pokochało wiele osób urządzających wnętrza. Doceniany jest za nowoczesną elegancję, przestronność i umiejętne łączenie starego z nowym. Oczywiście nie wszyscy mieszkamy w obszernych, postindustrialnych przestrzeniach. Nasze realizacje pokazują jednak, że przeszklone ściany z powodzeniem są stosowane także w aranżacjach w stylu francuskim czy w bardziej klasycznych wnętrzach. Możemy elastycznie decydować o układzie i wielkości szprosów oraz ulokowaniu części otwieranej w ścianach przeszklenia. To pozwala dopasować to rozwiązanie do niemal każdego stylu wnętrza. Wybór jest szeroki. Stałe zabudowy z drzwiami uchylnymi pozwalają trwale podzielić przestrzeń, a zarazem - nie blokują przepływu światła czy nie „zamykają” mniejszego pomieszczenia. Z kolei ruchome ściany z drzwiami przesuwnymi sprawdzą się, gdy domowa przestrzeń żyje razem z nami i w zależności od pory dnia lub dnia tygodnia, pełni różne role. Ostatnie lata to czas gdy coraz częściej pracujemy w domu. Przeszklone przegrody pozwalają tymczasowo oddzielić się od reszty domowników i stworzyć np. domowe biuro. Z punktu widzenia wykonawczego warto zauważyć, że montaż szklanych przepierzeń jest o wiele szybszy i mniej „brudny”, niż budowa typowych ścian. Wzrost liczby remontowanych i odnawianych mieszkań podpowiada nam, że to rozwiązanie będzie tylko zyskiwało na popularności.

