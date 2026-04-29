Myślisz, że pasują? Mała różnica w drzwiach i bramie psuje całą elewację

Producenci drzwi wejściowych oraz bram garażowych mają bogatą ofertę, więc kupno odpowiednich produktów z pozoru nie stanowi żadnego kłopotu. Jednak każda z firm ma swoje próbniki kolorów i faktur, przez co wyroby od różnych producentów zestawione na jednej elewacji mogą się różnić. Aby tego uniknąć, warto szukać takiego, który oferuje oba produkty. Najpierw trzeba poszukać firm produkujących bramy garażowe, bo tych jest mniej, a tylko niektóre mają również w ofercie drzwi wejściowe.

Jeżeli na elewacji brama nie sąsiaduje blisko z drzwiami wejściowymi, wybierzmy taką, która będzie pasowała do ogólnej estetyki domu

Garaż i brama - kolor kolorowi nierówny

Każdy producent określa barwę wyrobów według powszechnie dostępnych palet kolorystycznych, na przykład RAL, NCS, a niektórzy mają także swoje palety. Ponadto poza kolorem określa się jeszcze stopień połysku. Drzwi i brama mogą być matowe, satynowe (półmatowe) albo z połyskiem. Stopień połysku określa się w skali od 0 do 100 glossów, jednak zakres niektórych stopni jest bardzo rozległy. Na przykład półmat ma zakres od 11 do 35, a półpołysk – od 36 do 60. Jeśli w stopniu połysku jest różnica 10 glossów, oko ludzkie ją widzi, więc drzwi półmatowe i brama półmatowa w tym samym kolorze od różnych producentów mogą wyglądać nieco inaczej.

Okleiny od różnych producentów

Wielkim powodzeniem cieszą się drzwi zewnętrzne i bramy garażowe okleinowane, zwłaszcza z okleiną drewnopodobną. Nazwy wzorów w wielu firmach się powtarzają, ale branża stolarki otworowej zaopatruje się w okleiny u różnych producentów. Dlatego tak samo nazywające się wzory, na przykład dąb naturalny lub orzech amerykański, mogą inaczej wyglądać w różnych firmach. Pewność co do identyczności możemy mieć tylko wtedy, gdyby się okazało, że producent bramy i producent drzwi stosują okleiny od tego samego wytwórcy oraz że numer wzoru jest ten sam.

Jeśli chcemy mieć drzwi i bramę w wykończeniu drewnopodobnym, warto zwrócić uwagę na kierunek, w jakim przebiega usłojenie. Większość producentów stosuje taki układ, że w szerokiej bramie słoje są ułożone poziomo, a w wąskich i wysokich drzwiach – pionowo.

Zastosowanie tego samego koloru na bramie garażowej, drzwiach wejściowych i stolarce okiennej daje poczucie ładu na elewacji

Brama i drzwi - komplet od jednego producenta

Garaż w bryle domu sąsiaduje z częścią mieszkalną i musi mieć bramę ocieploną. Zwykle jest ogrzewany, więc nie chcemy, żeby się wyziębiał. Pod względem jakości i funkcjonalności przodują tu ocieplone bramy segmentowe. Zbudowane są ze stalowych paneli wypełnionych pianką poliuretanową, więc są mocne, ciepłe i trwałe. Zależnie od producenta możemy wybrać bramy o grubości paneli od 40 do 67 mm.

Często szukamy drzwi wejściowych, które stawią opór podczas ewentualnej próby włamania. Wielu producentów oferuje więc drzwi wzmocnione w klasie RC2, w których są zastosowane zamki wielobolcowe oraz dodatkowe blokady. Takie drzwi można kupić również z certyfikowanymi zamkami wysokiej klasy antywłamaniowej. Drzwi wejściowe są zwykle wypełnione materiałem termoizolacyjnym, mają przegrodę termiczną w ościeżnicy i w progu, więc stanowią dobrą przegrodę termiczną.

Kolory bram i drzwi wejściowych

Do wykończenia drzwi wejściowych i bramy segmentowej stosuje się lakiery proszkowe, kolorowe okleiny, okleiny i lakiery drewnopodobne. Wiele firm opracowuje własne palety atrakcyjnych i modnych wykończeń, na przykład możemy kupić bramę i drzwi o wykończeniu naśladującym beton. Każdy producent może zaoferować kilkanaście-kilkadziesiąt kompletów takich samych wykończeń. Najłatwiej zdecydować się na kolory z palety RAL, bo ich wybór jest największy. Wszędzie oferowana jest najmodniejsza obecnie szarość, a także – biel i brąz. Producenci określają podstawową paletę kolorów standardowych (zwykle kilkanaście najpopularniejszych) oraz rozszerzoną – za dopłatą. Wybór jest naprawdę wielki, zwłaszcza dla kompletu zestawionego ze stalowej bramy segmentowej i drzwi aluminiowych.

Bez trudu kupimy białe drzwi i bramę. Takie produkty są w ofercie podstawowej, więc są tańsze

Modele bram i drzwi

Jeśli sami chcemy wybrać konkretne modele bram i drzwi z oferty producenta i z nich złożyć komplet, wybór się zawęża. Każda firma ma określoną liczbę wzorów bram albo drzwi, które można skompletować pod względem wykończeniowym. Nie każdy produkt jest bowiem oferowany we wszystkich rodzajach wykończenia. Niektóre firmy rozszerzyły katalog produktów, żeby mieć komplet stolarki i oferują jeden lub dwa wzory drzwi, które mogą mieć różne wykończenia. Zmniejsza się zwłaszcza liczba oklein możliwych do wykorzystania.

Jeśli chcielibyśmy zastosować w bramie drzwi przejściowe albo zamontować w garażu dodatkowe drzwi boczne, nie wpływa to na zmniejszenie wyboru. Większość producentów ma takie drzwi dopasowane do bramy segmentowej.

Drzwi wejściowe i brama - jak je połączyć?

Drzwi wejściowe mogą mieć różne zdobienia w postaci przeszkleń różnego kształtu albo metalowych aplikacji o wykończeniu satynowym, szczotkowanym, polerowanym itp. Do tego dochodzą atrakcyjne antaby lub pochwyty. Takich dodatków nie ma w bramach. Jeśli chcielibyśmy zastosować przeszklenia w drzwiach i bramie, to musimy się liczyć z tym, że nie będą identyczne, ponieważ w bramach stosuje się szkło akrylowe (tworzywo sztuczne), a w drzwiach szklenie takie jak w oknach. Możemy za to zastosować identyczne aplikacje albo przetłoczenia z bramy segmentowej powtórzyć na drzwiach wejściowych oraz z drzwi z przeszkleniem lub aplikacją i gładkiej bramy w tym samym kolorze.

Wykorzystanie takich samych ozdób w drzwiach i bramie to rzadkość. Zazwyczaj brama musi być gładka

Inna brama w komplecie

Jeśli nie szukamy ocieplanej bramy garażowej, zdecydowanie zawęzimy możliwość wyboru. Bramy segmentowe nieocieplone oraz bramy uchylne, które z zasady nie są ocieplane, to znikomy ułamek oferty, zwłaszcza dużych producentów. Niektórzy w ogóle nie mają w katalogu bram nieocieplonych. Mniejszym powodzeniem cieszą się również bramy rolowane, które mają dość cienkie profile wypełnione pianką, więc są znacznie zimniejsze od grubych bram segmentowych. Znajdziemy je w ofercie, ponieważ czasem, ze względu na sytuację montażową, są jedynym możliwym do wykorzystania modelem bramy. Bramy te są malowane na kolory z palety RAL, ale liczba możliwych do wybrania barw jest znacznie mniejsza niż w przypadku bram segmentowych.

Komplet na elewacji

Obecnie wielu producentów stolarki oferuje coraz więcej produktów, tak żeby klient mógł w jednym miejscu kupić jak najlepszy komplet. Wiąże się to z opracowaniem zupełnie nowych technologii wykończeniowych, ponieważ oba typy wyrobów są produkowane z różnych materiałów. Bramy garażowe i drzwi wejściowe są stalowe, a drzwi zewnętrzne mogą być także z aluminium albo PCW. Ogrodzenia są stalowe, a żaluzje lub rolety – aluminiowe.

W dekoracyjność i stylowość elewacji wpisują się drzwi wejściowe. Gładkość bram ją wycisza, ale nie jest to w opozycji do nich. Podział na segmenty bramy mają na takiej samej wysokości, jaką mają bonie zdobiące narożnik

Drzwi garażowe - kolor się liczy!

Obecnie najmodniejsze są odcienie szarości, od gołębiego po niemal grafitowy oraz biel. Bram i drzwi, z których można zestawić komplet, w takich kolorach, znajdziemy najwięcej. Jednak powinniśmy kierować się stylem i architekturą domu, a nie podążać za trendami. Im większą powierzchnię na elewacji będą zajmowały bramy i drzwi, tym mocniej należy się zastanowić nad ich kolorem. Ciemne, nawet eleganckie i szlachetne, "wyjdą", na pierwszy plan, a niekiedy wręcz zdominują. Z kolei jasne mają szansę stać się prawie niewidoczne na tle jasnej, chociaż niekoniecznie o tej samej barwie, elewacji.

Drzwi przejściowe w bramie – wygoda i oszczędność

Montaż dodatkowych drzwi przejściowych, nazywanych też serwisowymi, w płaszczu bramy segmentowej to rozwiązanie, które znacząco podnosi funkcjonalność garażu. Główną korzyścią jest możliwość szybkiego i wygodnego wejścia do środka bez konieczności podnoszenia całej, ciężkiej bramy. Jest to szczególnie praktyczne, gdy garaż służy nie tylko do parkowania samochodu, ale również jako warsztat, przechowalnia rowerów czy narzędzi ogrodowych.

Zastosowanie drzwi przejściowych przynosi także wymierne korzyści ekonomiczne. Ogranicza straty ciepła, zwłaszcza w sezonie grzewczym, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie. Rzadsze otwieranie całej bramy oznacza również mniejsze zużycie jej mechanizmu i napędu, co wydłuża żywotność całej konstrukcji. Nie bez znaczenia jest też aspekt bezpieczeństwa – w przypadku awarii zasilania lub uszkodzenia automatu, drzwi serwisowe stanowią pewne i łatwo dostępne wyjście ewakuacyjne.

Jak zbudowane są drzwi serwisowe w bramie?

Konstrukcja drzwi przejściowych opiera się zazwyczaj na aluminiowych profilach, które tworzą ramę dla wypełnienia dopasowanego do wzoru bramy. W standardzie wyposażone są w zamek, klamkę oraz samozamykacz, który gwarantuje ich domknięcie przed uruchomieniem napędu. Charakterystycznym elementem jest próg, który w wersji standardowej ma wysokość od 90 do 100 mm. Na rynku dostępne są jednak także bramy z tak zwanym niskim progiem o wysokości 15-20 mm, który ułatwia wprowadzanie roweru, wózka czy taczki.

Standardowa szerokość przejścia w takich drzwiach wynosi około 80-85 cm, a wysokość jest uzależniona od wymiarów całej bramy. Najczęściej montuje się je na środku skrzydła, jednak istnieje możliwość umiejscowienia ich bliżej krawędzi, z zachowaniem minimalnej odległości około 400 mm od brzegu. Warto pamiętać, że drzwi serwisowych nie wykonuje się w bramach z dekoracyjnymi przetłoczeniami kasetonowymi ze względu na trudność dopasowania ich do układu paneli.

Bezpieczeństwo przede wszystkim – czujnik otwarcia drzwi

Kluczowym elementem bezpieczeństwa w przypadku bram automatycznych z drzwiami przejściowymi jest czujnik otwarcia. Jego zadaniem jest blokowanie pracy napędu w momencie, gdy drzwi serwisowe są otwarte lub nawet lekko uchylone. Próba uruchomienia mechanizmu przy niedomkniętej furtce mogłaby doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia paneli, prowadnic i samej konstrukcji drzwi.

Najczęściej stosuje się nowoczesne, bezprzewodowe czujniki magnetyczne, składające się z dwóch elementów montowanych na skrzydle drzwi i ościeżnicy. Rzadziej spotykanym, choć równie skutecznym rozwiązaniem, jest czujnik mechaniczny, połączony z napędem za pomocą przewodu spiralnego. Niezależnie od technologii, jego obecność jest absolutnie niezbędna, aby zapewnić bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie całego zestawu.