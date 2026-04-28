Debata Muratora: Co zamiast Czystego Powietrza?

Szara elewacja domu króluje

Na elewacjach nowych domów wciąż królują odcienie szarości w połączeniu z jasnym tynkiem i drewnem. Szary to w rzeczywistości bardzo szeroki zakres barw – od jasno szarego, popielatego, przez ciemno szary, grafitowy, po antracytowy, wręcz czarny. Klasyczne nowoczesne połączenie to bardzo jasny, często biały tynk, naturalnego koloru drewno i szare albo grafitowe: tynk, blacha bądź dachówka. Na najbardziej reprezentacyjnej elewacji - frontowej, a jeszcze częściej ogrodowej - to wszystko jest zestawione z dużymi przeszkleniami.

Elewacje nowoczesnych domów są dynamiczne. Charakteryzują je zgeometryzowane ostre formy, długie poziome ramy nadające elewacji mocny wyraz, często jeszcze podkreślony dodatkowo kolorem. W nowoczesnych budynkach materiał wykończeniowy z dachu - blacha płaska lub dachówki – może tworzyć ramę w górnej części elewacji lub pokrywać całe ściany. Szare ściany tworzy się też z płytek betonowych albo włóknocementowych o chropowatej fakturze. Ściany zewnętrzne budynku są żywe, urozmaicone, są wyrazem kreatywności projektantów i inwestorów.

Drewno na elewacji zawsze modne

Drewno jest bardzo popularnym i szlachetnym materiałem na elewacje. Często widać je zastosowane tradycyjnie - w postaci desek układanych poziomo lub pionowo. Ale najmodniejsze są pionowe wąskie lamele. Mogą one stanowić wykończenie całych ścian albo dekorację strefy wejściowej, otoczenia tarasu, narożnika budynku. Rzadziej rozstawione lamele zamontowane w pewnej odległości od ścian i okien tworzą rodzaj żaluzji pełniących nie tylko funkcję dekoracyjną, lecz także chroniących wnętrze domu przed nadmiarem słońca.

Materiały z odzysku, czyli elewacje ekologiczne

Nowoczesne domy powinny być ekologiczne. Moda na ekologię to także recykling materiałów budowlanych. Bardzo modne jest wykorzystywanie drewna ze starych rozebranych budynków. Ciemne, miejscami wręcz sczerniałe deski z głębokimi bruzdami wymytymi przez deszcz i wyoranymi przez wiatr to dekoracja o walorach nie do przecenienia i nie do podrobienia. Drugim takim materiałem są stare cegły lub płytki ścięte z lica cegieł. Walorem dekoracyjnym, który chce się uzyskać na elewacji, jest właśnie zderzenie oryginalnych starych materiałów z nowoczesną formą budynku.

Fasady z roślin

Zielone ściany są także elementem nowoczesnego budownictwa. Są nie tylko piękne, lecz także oczyszczają powietrze i tworzą dobry mikroklimat wokół domu. Zasilane wodą deszczową donice ustawione wzdłuż elewacji mogą być obsadzone wysokimi roślinami albo pnączami, które oplotą ściany, gzymsy, pergole. Ogród wertykalny z roślinami posadzonymi w pojemnikach rozstawionych na powierzchni całych ścian wymaga rozprowadzenia systemu nawadniającego. Dobierając odpowiednie rośliny, elewacja może być zawsze zielona albo zmieniać się, dostosowując swoje barwy do pór roku.

Mural na elewacji domu

Tym, co jest najnowsze na elewacjach domów jednorodzinnych, są murale. Malowidła na ścianach domów cieszące się wielkim powodzeniem i uznaniem w przestrzeni publicznej, zaczynają pojawiać się też na domach jednorodzinnych. Stanowią bardzo oryginalną dekorację domu. Ich tematyka może być dowolna, mogą na przykład stanowić wyraz zainteresowań właściciela: historią, krajoznawstwem, przyrodą, komiksami. Koszt namalowania muralu ocenia się na od 150 do 500 zł/m2 netto zależnie od rodzaju rysunku, jego skomplikowania i trudności wykonania.

