System odprowadzenia wody z powierzchni dachowej zależy od typu dachu, materiału z jakiego wykonana jest jego konstrukcja i pokrycie oraz kąta spadku.

W dzisiejszym budownictwie jednorodzinnym dominują dachy spadziste o konstrukcji drewnianej. Z tego też względu w handlu dominują oferty producentów systemów rynnowych dostosowanych do tego typu dachów.

System rynnowy - z czego się składa?

Cały system odwodnienia składa się z wielu elementów. Wodę opadową z połaci dachowych zbierają zawieszone pod okapami lub na ich krawędzi rynny (są też systemy z rynnami wyprofilowanymi na połaciach przy krawędziach). Tradycyjnie mają one kształt półokrągłych korytek, ale spotykamy także rynny trapezowe, kwadratowe, prostokątne o nieregularnych profilach czy też przypominające gzyms.

Woda z rynien jest odprowadzana rurami spustowymi zakończonymi przy ziemi kolanem wylotowym, które odprowadza wodę z dala od ścian budynku. W przypadku odprowadzania do kanalizacji, rura spustowa połączona jest z wlotem do sieci kanalizacyjnej.

Do systemów rynnowych wchodzą także inne elementy takie jak: łączniki, mufy (łączniki odcinków rur spustowych), denka - zakończenia rynien, narożniki, kolana, trójniki. Te podstawowe elementy uzupełniają akcesoria, np. kosz i kratka na wlocie do rury spustowej, które zatrzymują śmiecie, liście niesione razem z wodą. Do mocowania rynien służą uchwyty (haki, rynajzy).

Rynny – odpowiedni wymiar do powierzchni dachu

Rynny i rury spustowe mogą mieć różne wymiary. Im większy jest wymiar szerokości rynny i średnicy rury spustowej tym więcej wody mogą one odprowadzić z dachu. Dobór wymiarów rynien jest uzależniony od powierzchni połaci dachu, z której będzie odprowadzana woda. Producenci systemów podają najczęściej z jak maksymalnej powierzchni może odprowadzić wodę określony model rynny. Ustaleniem wymiarów zajmują się również dekarze.

W najpopularniejszych dachach skośnych dwuspadowych będziemy musieli zamontować dwie pojedyncze rynny z dwiema rurami spustowymi. W dachu czterospadowym lub kopertowym musimy zamontować rynny na okapach wszystkich czterech połaci.

Różne materiały i kolory

Dzisiejsza oferta rynkowa jest niezwykle bogata. Liczne firmy oferują systemy rynnowe w szerokiej gamie wzorów i kolorów. Klienci mogą wybierać wśród licznych modeli systemów metalowych i z PCW. Współcześnie produkowane systemy są nie tylko funkcjonalne i trwałe, ale również estetyczne, pełniąc po zamontowaniu rolę elementu dekoracyjnego, dopełniającego formę i kolorystykę całego budynku.

Elementy systemów rynnowch ze wszystkich materiałów są wytwarzane w odcinkach 1 – 4 m i łączone na wcisk, klej lub łącznikami z uszczelkami. Rury spustowe mają przekrój kołowy lub kwadratowy.

Najtańsze są rynny z PCW. Rynny PCW produkuje się w kolorach: brązowym, czarnym, popielatym i białym, ciemnoczerwonym, zielonym, a także w kolorach metalicznych imitujących miedź, cynk, stal.

Rynny stalowe w tradycyjnej wersji z ocynkiem lub powlekane powłoką z żywic syntetycznych są równie popularne ze względu na cenę i estetykę. Powłoki żywiczne występują w wielu rozmaitych kolorach. Najczęściej spotyka się systemy w kolorach: białym, czarnym, brązowym, wiśniowym, ceglastoczerwonym, metalicznym srebrnym, patynowym, grafitowym.

Nieco droższe od stalowych są rynny aluminiowe wytwarzane z blach lub taśm zabezpieczonych lakierem proszkowym. Najczęściej spotyka się kolory: biały, popielaty, brązowy, czerwony, czarny, zielony.

Rynny z cynku i stopów cynku, a także najdroższe i najtrwalsze z miedzi najczęściej występują w naturalnym kolorze metalu. Pokrywają się z czasem patyną węglanów, które pełnią rolę ochrony antykorozyjnej.

Rynny z PCW

Na przykładzie systemu 100/80, 150/100 (90)

rynna 100 mm – 10 – 25 zł/m.b., spust 75 – 80 mm – 14 – 30 zł/m.b.

rynna 150 mm – 16 – 29 zł/m.b., spust 90 - 100 mm – 17 – 23 zł/m.b.

rynna z wylotem (sztucer) – 24 – 42 zł/szt.

kolanko – 17 – 44 zł/szt.

łącznik rynien – 14 – 34 zł/szt.

narożniki – 19 – 39 zł/szt.

wylewka – 21 – 27 zł/szt.

denko – 7 – 13 zł/szt.

haki – 6 – 12 zł/szt.

obejmy – 6 – 10 zł/szt.

Rynny ze stali

Systemy rynnowe 100/80 (125/90), 150/100

Ocynkowane:

rynna 100 mm – 9 – 20 zł/m.b., spust 75 – 80 mm – 17 - 30 zł/m.b.

rynna 150 mm – 15 – 37 zł/m.b., spust 100 - 120 mm – 28 – 43 zł/m.b.

rynna z wylotem (sztucer) – 18 – 26 zł/szt.

kolanko 80 mm – 14 – 31 zł/szt., kolanko 100 mm – 29 – 33 zł/szt.

łącznik rynien – 17 – 24 zł/szt.

narożniki – 30 – 61 zł/szt.

wylewka – 21 – 27 zł/szt.

wenko – 6 – 23 zł/szt.

haki – 9 – 15 zł/szt.

obejmy – 9 - 13 zł/szt.

Stal powlekana:

rynna 125 mm – 21 – 26 zł/m.b., rura 90 mm – 29 zł/m.b.

rynna 150 mm – 29 – 35 zł/m.b., rura 100 mm – 28 – 43 zł/m.b.

sztucer – 29 – 45 zł/szt.

kolanko – 29 – 45 zł/szt.

łącznik rynien – 18 - 20 zł/szt.

narożniki – 73 - 98 zł/szt.

denko – 12 – 14 zł/szt.

haki – 11 – 18 zł/szt.

obejmy – 9 - 13 zł/szt.

Rynny cynkowe i miedziane

Średnio rynny, rury i główne elementy systemów ze stopów cynku są 2 razy droższe, a z miedzi 4 razy droższe od tych ze stali ocynkowanej. Akcesoria jak denka, haki, obejmy są w przypadku cynku mają różne ceny.

Przykładowe ceny podstawowych elementów systemu ze stopu tytan-cynkowego - system 100/80, 150/100

rynna 100 mm – 46 zł/m.b., rura 80 mm – 55 zł/m.b.

rynna 150 mm – 56 – 61 zł/m.b., rura 120 mm – 79 zł/m.b.

sztucer – 25 – 62 zł/szt.

kolanko – 21 – 31 zł/szt.

narożniki – 50 - 67 zł/szt.

wylewka – 25 zł/szt.

denko – 6 – 10 zł/szt.

Przykładowe ceny podstawowych elementów systemu z miedzi - system 100/80, 150/100

rynna 100 mm – 111 zł/m.b., rura 80 mm – 130 zł/m.b.

rynna 150 mm – 148 zł/m.b., rura 120 mm – 185 zł/m.b.

sztucer – 50 – 86 zł/szt.

kolanko – 50 - 62 zł/szt.

narożniki – 123 – 148 zł/szt.

wylewka – 62 zł/szt.

denko – 11 – 14 zł/szt.

obejma – 37 – 50 zł/szt.

hak – 50 – 62 zł/szt.

Koszt montażu rynien w 2026

Koszt montażu orynnowania zależy od powierzchni dachu, jego skomplikowania oraz materiału rynien. Najtańszy jest montaż systemów rynnowych z PCW i stali. Założenie rynien z cynku i miedzi może być kilkukrotnie droższe.

Średnio sam koszt robocizny przy montażu rynien z PCV lub stali waha się w przedziale 46-78 zł za metr bieżący. W przypadku dachu o prostej konstrukcji cena może być niższa. Dla domu jednorodzinnego o powierzchni dachu ok. 150 m2, co przekłada się na około 25 metrów bieżących rynien, sama robocizna może kosztować od 1000 zł do 3000 zł. Całkowity koszt systemu rynnowego z PCW dla takiego domu, wliczając materiały i montaż, to wydatek rzędu 4000 - 7500 zł. Montaż droższych systemów, np. z miedzi, gdzie cena robocizny może sięgać 200-300 zł za metr, będzie znacznie droższy.

Artykuł powstał przy wsparciu AI.

