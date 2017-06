Malowanie ścian: wybieramy pędzle i wałki do malowania

Aby ściany były pomalowane tak, jak sobie tego życzysz, a nie tak jak ci wyjdzie, kup odpowiednie wałki, pędzle do malowania czy taśmy maskujące. Aby wybór był trafiony, musisz przede wszystkim dopasować narzędzia malarskie do rodzaju ściany, tzn. do jej faktury, powierzchni, a nawet naświetlenia. Zobacz, co kupić, aby malowanie ścian było udane. Podpowiadamy, jakie narzędzia malarskie będą najlepsze.

Narzędzia malarskie powinny pasować do rodzaju malowanych ścian. Różnica w strukturze powierzchni może decydować o rodzaju pędzla czy wałka malarskiego, którymi będziesz nakładać poszczególne warstwy farby na ścianę i sufit. Każda ściana ma swoją specyfikę. Zależy ona m.in. od gładkości, rodzaju materiału budowlanego, stosowanej dotąd farby czy nawet kąta padania promieni słonecznych. Dobrze dobrane narzędzia malarskie to takie, które zapewnią maksymalną wygodę w trakcie malowania ścian. Powinny więc być dostosowane do rozmiaru, kształtu oraz umiejscowienia dekorowanych przestrzeni.

Czym malować ściany - kiedy wałki do malowania?

Wałki to wygodne narzędzie, kiedy malowanie ścian musi być szybkie. Stworzone wręcz dla amatorów. Niestety niezbyt nadaje się do precyzyjnych prac. Szybko nanosi się nim farbę na duże płaskie powierzchnie.

Szerokość wałka do malowania wybieramy pod kątem powierzchni, jaką mamy do pomalowania. Im większa powierzchnia, tym szerszy wałek (12, 15, 18, 25 cm). Wąskie wałki (5, 8 cm) pomogą nam dotrzeć do narożników i innych zakamarków. Tymi z długim uchwytem sięgniemy nawet za grzejniki.

W sklepach znajdziemy gotowe zestawy: wałek, uchwyt i kuweta. Możemy też kupić jeden uchwyt oraz kilka rodzajów wałków i stosować je wymiennie.

Wałki do malowania mają różne runa i w tym cała tajemnica. Te z pluszu nylonowego lub futra baraniego przeznaczone są raczej do farb wodorozcieńczalnych. Wałki moherowe, welurowe bądź gąbkowe – do lakierów i farb rozpuszczalnikowych. O prócz typowych wałków przydatne są też specjalne, np. do narożników czy z okapnikiem. Krótkie runo wałka nadaje się do powierzchni gładkich, dłuższe do chropowatych.

Elektryczny wałek do malowania ścian

Czy jest potrzeba zastępowania ręcznego wałka malarskiego urządzeniem elektrycznym? Przemawia za tym kilka argumentów. Pierwszy dotyczy prędkości pracy. Malując ścianę lub sufit zwyczajnym wałkiem, co chwilę musimy zanurzać go w pojemniku z farbą. To wydłuża czas malowania, a nas naraża na częste pochylanie się. Jeśli chcemy uniknąć bólu kręgosłupa, kupmy do malowania wałek elektryczny. Ma on urządzenie zasysające farbę z wiaderka i tłoczące ją wężem wprost do wałka. Mechanizm, który za to odpowiada, jest obsługiwany pilotem zaczepianym przy rękojeści wałka. Można więc zdalnie sterować nim bez konieczności odkładania go na bok. Sami też kontrolujemy, ile farby ma zassać. Taki wałek elektryczny do malowania standardowo ma wysięgnik teleskopowy – i to kolejny argument na jego korzyść. Trzeci plus musimy przyznać za czystość pracy. Nie nabieramy farby – nie chlapiemy. Co ważne, używając wałka elektrycznego, nie potrzebujemy kuwety na farbę będącej nieodłącznym rekwizytem podczas malowania klasycznym wałkiem.

Poduszką po ścianach

Malować można nie tylko wałkami, ale również specjalnymi poduszkami z plastikowym uchwytem. Nadają się one do gładkich powierzchni i różnych rodzajów farb o niedużej gęstości. Pozwalają na precyzyjne malowanie. Można nimi wykonać pas o prostych, równych krawędziach, dlatego warto ich używać na przykład do wykańczania styku sufitu i ściany, gdy obie powierzchnie mają być w różnych kolorach.