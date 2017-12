Wykładziny dywanowe: rodzaje i układanie podłogowej wykładziny dywanowej

ZDANIEM EKSPERTA

Jak obliczyć niezbędną ilość wykładziny do pomieszczenia?

doradza Krzysztof Kowalewski, konsultant ze Sklepów KOMFORT

Najczęściej kupuje się wykładziny dywanowe cięte z beli o określonej szerokości, na przykład 3, 4 lub 5 m. Można je też kupić w postaci kawałków o różnych wymiarach, na przykład 4 x 2,5 m, 5 x 2,5 m. Niedawno pojawiły się płytki z wykładziny, najczęściej o wymiarach 50 x 50 cm. To wygodne rozwiązanie. Pozwala ograniczyć odpady, a w razie poplamienia wystarczy wymienić dany element. Jeśli kupimy płytki w kilku odcieniach, można z nich tworzyć różnokolorowe kompozycje. Żeby obliczyć, ile materiału nam potrzeba na wykładzinę podłogową, należy zmierzyć długość i szerokość pomieszczenia. Do jednego z wymiarów trzeba dodać głębokość wnęk na otwory drzwiowe i innych. Po przemnożeniu otrzymamy, ile metrów kwadratowych wykładziny należy kupić. Do wyniku dobrze jest dodać jeszcze 1-2 m2 na zapas.

Podczas mierzenia należy uwzględnić wszystkie wnęki. Do uzyskanych wymiarów dodajemy 5-10 cm jako zapas. Jeśli konieczne jest łączenie kawałków wykładziny (zwłaszcza wzorzystych), to należy kupić wykładzinę z dodatkowym zapasem potrzebnym do dopasowania wzoru. Należy zwrócić uwagę na kierunek ułożenia wzoru na wykładzinie.

Która wykładzina lepsza?

Aby ocenić jakość i trwałość wykładziny dywanowej, warto sprawdzić wagę i gęstość runa. Im jest większe, tym lepiej. Na przykład wykładzina o dużej gramaturze, ale małej gęstości może być mało trwała – mieć wysoki, ale rzadki włos. Przed kupnem wykładziny dobrze jest też zwrócić uwagę, ile lat gwarancji daje jej producent. To wskaźnik trwałości produktu, zwłaszcza gdy wynosi on kilkanaście lat, a nie dwa-trzy.

Jak wygląda układanie wykładziny dywanowej?

Istnieje kilka sposobów układania wykładzin dywanowych: zwykłe położenie np. obszytej wykładziny, klejenie, na naciąg (tzw. system amerykański) lub przymocowanie na taśmę dwustronną. Przed położeniem wykładziny dywanowej musisz prawidłowo przygotować podłoże. Powinno być równe, płaskie, bez pęknięć, suche i czyste.

Pamiętaj, że przed instalacją rozłożona wykładzina powinna odleżeć w pomieszczeniu minimum kilka godzin. Zwłaszcza gdy przewożona była w nieodpowiedni sposób, np. złożona na pół. Kiedy wykładzina się wyprostuje, sprawdź, gdzie wymaga przecięcia. Ułóż wykładzinę tak, by łączenia między poszczególnymi częściami wypadły prostopadle do okna i kierunku ciągu komunikacyjnego w pomieszczeniu.

Przy wykładzinach wzorzystych pamiętaj o zachowaniu ciągłości wzorów na łączeniach. Zredukuj liczbę łączeń do minimum. Przy mocowaniu i przycinaniu brzegów wykładziny podłogowej pamiętaj, że jej wymiary muszą być nieco większe od rozmiarów pomieszczenia.

Gdy już wykładzina jest odpowiednio przycięta, ułóż ją luźno w pomieszczeniu z zakładkami na złączach i zachodzeniem na ściany.

Jaki sposób układania wykładziny wybrać?

Najlepiej przykleić wykładzinę klejem na całej powierzchni. W niewielkiej sypialni wystarczy podkleić ją dwustronną taśmą. Pamiętaj, że przed położeniem wykładziny podłoże wymaga wypełnienia szczelin i oczyszczenia. Jeśli w mieszkaniu posiadasz ogrzewanie podłogowe wybierz wykładzinę na syntetycznej jucie i przyklej ją na całej powierzchni.

Warto też pamiętać o zastosowaniu pod wykładziną pianomatu – specjalnego podkładu dzięki któremu uzyskamy miękkość chodzenia, właściwości akustyczne oraz docieplenie podłogi.