Rośliny i kwiaty na suche bukiety. Jak i kiedy ścinać kwiaty do zasuszenia

Układanie suchych kompozycji z kwiatów, zbóż i innych grup roślin jest w Polsce tradycją sięgającą setek lat. Zasuszone rośliny były wykorzystywane w czasie świąt, zdobiły pomieszczenia na co dzień lub odstraszały „zło”. Ich popularność nie zmniejszyła się z biegiem lat. Odpowiednio ułożone bukiety z suchych kwiatów można zaaranżować nawet w nowoczesnych, minimalistycznych wnętrzach. Aby nie przepłacać za materiał, rośliny na suche bukiety warto uprawiać, a potem pozyskiwać z własnego ogrodu.

Jak suszyć kwiaty?

Rośliny wykorzystywane na suche bukiety popularnie nazywa się nieśmiertelnikami, bo mogą zachować przez długi czas piękny wygląd. Do zasuszenia należy ścianać kwiaty nie całkiem jeszcze rozwinięte. Wybieramy słoneczny dzień, na zrywanie roślin. Zebrane kwiaty, które chcemy zasuszyć wieszamy w ciepłym i przewiewnym miejscu, w którym jeszcze się rozwiną i ładnie zaschną. Najlepiej związać roślin w małe pęczki i zawieszać na sznurku kwiatami w dół, dzięki temu pędy będą proste. Nie suszymy na słońcu, miejsce powinno być ciemne, tak aby barwa kwiatów i liści nie wypłowiała.

Najpopularniejsze kwiaty na suche bukiety

Kocanki ogrodowe (nieśmiertelniki) - o zdecydowany numer jeden wśród gatunków wykorzystywanych na suche bukiety. Inaczej nazywane są też słomianką. Kwiaty mają barwne, suche łuski. Roślina jednoroczna osiąga ok. 100 cm wysokości. Wytwarza suche koszyczkowate kwiaty o barwie żółtej, różowej, pomarańczowej i czerwonej. Kwitnie od lata do jesieni, a systematyczne ściananie kwiatów sprzyja krzewieniu się roślin i obfitości kwitnienia. Kacankę na suche bukiety należy ścinać, gdy pąki są lekko rozchylone i nie widać jeszcze wnętrza kwiatostanu z żółtymi kwiatami rurkowatymi. Gatunek jest łatwy w uprawie. Powinien rosnąć na stanowisku słonecznym w piaszczysto-gliniastej glebie. Nie wymaga szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. Kacanki wysiewa się na początku kwitnienia do inspektu, a na miejsce stałe sadzi się rośliny w połowie maja co 30 cm w rzędzie.

Gipsówka wiechowata - to dodatek zarówno do żywych, jak i suchych bukietów. Bylina dorasta do 100 cm wysokości. Kwitnie od czerwca do września. Kwiaty są drobne, ale liczne. Mają białą lub różową barwę. Roślinę ścina się w okresie kwitnienia. Gipsówka najlepiej rośnie w miejscach słonecznych. Preferuje piaszczysto-gliniaste gleby. Nie lubi nadmiaru wody. Nasiona należy wysiewać w połowie kwietnia bezpośrednio do gruntu. Do zasuszenia wyrywa się zazwyczaj całe rośliny, dzięki czemu można je wykorzystać jako "konstrukcję" do robienia suchych bukietów.

Suchokwiat roczny - roślina osiąga wysokość do 70 cm. Od lipca do września kwitnie na fioletowo. Suchokwiat na suche bukiety ścina się w początkowym okresie kwitnienia. Uprawia się je na pełnym słońcu. Lubi gleby przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne. Nasiona sieje się wprost do gruntu w końcu kwietnia.

Mikołajek alpejski - bylina osiąga wysokość do 80 cm. Wytwarza niebiesko-białe kwiaty. Kwitnie latem, ale przekwitnięte kwiaty długo utrzymują się na roślinie. Ścina się je w okresie pełnego kwitnienia. Mikołajek należy uprawiać w miejscu słonecznym w piaszczysto-gliniastej glebie. W okresie suszy wymaga podlewania.

Czarnuszka damasceńska - roślin osiąga wysokość do 50 cm. Wysiana pod koniec kwietnia do gruntu, kwitnie od drugiej połowy czerwca do początku września. Kwiaty czarnuszki są okazałe, pełne, w kolorze niebieskim, różowym lub białym. Dekoracyjne są też pierzaste liście czarnuszki, a także owoce - mieszki, które będą piękną ozdobą zimowego bukietu z suchych kwiatów. Czarnuszka rośnie dobrze w każdej glebie ogrodowej, lubi stanowiska słoneczne.

Zatrwian - bardzo ceniona roślina na suche bukiety, ma piękną barwę kwiatów w odcieniach niebieskim i fioletowym. Zatrwian wrębny osiąga wysokość do 80 cm. Kwitnie od końca lipca do jesieni. Zatrwian najlepiej rośnie w żyznych, przepuszczalnych glebach zasobnych w wapń, a miejsce jego uprawy powinno być dobrze nasłonecznione. Nasiona wysiewa się do gruntu w drugiej połowie marca do insektu. Po miesiącu siewki trzeba rozpikować, a w połowie maja posadzić do gruntu w rozstawie 30 x 40 cm.

Dmuszek jajowaty - znany potocznie jako zajęczy ogon - to jednoroczna lub dwuletnia trawa dorastająca do 60 cm wysokości. Kwitnie od maja do sierpnia. Ma delikatne, jajowate kłosy. Najlepiej ścianać dmuszek na suche bukiety, na początku kwitnienia, kiedy to srebrzystopopielate kłosy stają się "puszyste". Po zasuszeniu zmieniają barwę na beżową lub jasnobrązową. Roślinę najlepiej uprawiać w miejscu słonecznym w ubogiej, przepuszczalnej glebie. Wtedy wytwarza najwięcej kwiatów.

Jęczmień grzywiasty - jest najbardziej ozdobny z jęczmieni. Ma pięknie kłosy, które przebarwiają się na odcień różowofioletowy. Szczególnie dekoracyjne są po zasuszeniu - przypominają "grzywę". Rośnie najlepiej w glebach żyznych, w miejscach nasłonecznionych.

Suchołuska różowa (suchlin) - to roślina jednoroczna dorastająca do 60 cm wysokości. Kwitnie od lata do jesieni. Koszyczkowate, różowe kwiaty do zasuszenia ścina się w okresie pełnego kwitnienia. Roślina ma podobne wymagania jak kocanki (bywa z nimi mylona). Nasiona można wysiewać na początku kwietnia do inspektu, a następnie siewki kępkami po kilka sadzimy w drugiej połowie maja do gruntu. Kwiaty na suche bukiety należy ścinać w słoneczne dni, gdyż wtedy są szeroko rozchylone.