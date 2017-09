Wrzosowisko w ogrodzie - sadzenie i pielęgnacja wrzosów

Jakie są odmiany wrzosów?

Wrzosy są zimozielonymi, niskimi krzewinkami. Mogą mieć kwiaty nie tylko jasnofioletowe, ale także białe lub w różnych odcieniach różu – od jasnego do ciemnego wpadającego w czerwień. Większość odmian wrzosów ogrodowych dorasta do 40 cm wysokości, ale są też odmiany niskie (do 25 cm) i wysokie (do 60 cm).

Odmiany o fioletowych kwiatach:

'Boskoop' – pomarańczowożółte liście, zimą przebarwiają się na czerwono

'Cuprea' – żółtozielone liście, zimą przebarwiają się na czerwonobrązowo

'Heidezwerg' – rośliny niskie i płożące

'Mullion' – rośliny niskie o zwartym pokroju

'Orange Queen' – pomarańczowożółte liście, zimą przebarwiają się na czerwono

'Silver Knight' – seledynowoszare, omszone liście

Odmiany o różowych kwiatach:

'Annemarie' – pełne kwiaty

'Elsie Purnell' – pełne kwiaty, szarozielone liście

'J.H. Hamilton' – pełne kwiaty, rośliny niskie i szerokie

'Peter Sparkes' – pełne kwiaty, rośliny tworzą szerokie kępy

'Wickware Flame – żółte liście, jesienią przebarwiają się na czerwono

Odmiany o czerwonoróżowych kwiatach:

'Allegretto' – żółtozielone liście, rośliny wysokie

'Carmen' – rośliny wysokie

'Darkness' – rośliny niskie o zwartym pokroju

'Red Favorit' – pełne kwiaty, rośliny niskie o zwartym pokroju

'Tib' – pełne kwiaty pojawiają się już w czerwcu

Odmiany o białych kwiatach: