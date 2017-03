Przycinanie róż. Cięcie róż wielkokwiatowych, rabatowych, pnących, piennych

Przycinanie róż wielkokwiatowych

Róże wielkokwiatowe najlepiej kwitną na przyrostach tegorocznych, dlatego trzeba je przycinać co roku. U tych róż pozostawiamy od trzech do siedmiu pędów głównych (wybieramy pędy najmłodsze – te zieloną korą), a wszystkie pozostałe ścinamy równo z ziemią. Pozostawione pędy powinny tworzyć jakby czarę pucharu. Przycinamy je skracając na trzy–cztery oczka (licząc od ziemi), do wysokości 20–30 cm. Niżej (do 15 cm wysokości) można przyciąć pędy słabsze i cieńsze. Strona, w którą skierowane jest oczko wskazuje kierunek wzrostu młodego pędu. Najlepiej, gdy oczko położone najbliżej miejsca cięcia jest skierowane na zewnątrz krzewu, ponieważ oczko to da początek przedłużeniu gałęzi. Wszystkie pędy rosnące do środka krzewu należy systematycznie usuwać.

Pamiętajmy, że krzewy odmian silniej rosnących należy przycinać krócej, a te o mniejszej sile wzrostu – dłużej. Podczas całego sezonu usuwamy systematycznie przekwitłe kwiaty róż – pobudzi to krzewy do obfitszego kwitnienia.

Cięcie róż rabatowych

Róże rabatowe przycina się słabiej niż róże wielkokwiatowe. Odmiany o niskim wzroście tnie się na wysokość 20–30 cm, natomiast odmiany o wysokim wzroście – na 30–50 cm. Na krzewie pozostawia się zazwyczaj od 5 do 10 pędów.

Cięcie róż pnących

Cięcie róż pnących rozpoczynamy dopiero po trzecim roku od posadzenia. Inaczej tnie się róże pnące powtarzające kwitnienie w danym roku, a inaczej róże, które nie kwitną ponownie w danym sezonie. W przypadku tych pierwszych cięcie wykonuje się na wiosnę, a te drugie tniemy latem, po kwitnieniu (najlepiej od połowy sierpnia do połowy września). U róż pnących pozostawia się na krzewie kilka pędów głównych, pozostałe wycina się. Pędy boczne skracamy na dwa oczka, czyli 7–10 cm od nasady. Należy pamiętać, by co kilka lat róże pnące odmłodzić, wycinając część najstarszych pędów.

Przed zabiegiem cięcia róż pnących dobrze jest zdjąć je z podpór (kratek, pergoli czy trejaży), aby cięcie wykonać dokładnie. Po przeprowadzeniu zabiegu pędy ponownie mocujemy na podporach.

Cięcie róż okrywowych

Róże okrywowe nie wymagają corocznego cięcia, przycina się je rzadko (wystarczy raz zna kilka lat), usuwając część najstarszych pędów. Co roku wiosną należy jedynie usunąć wszystkie pędy cienkie, chore oraz uszkodzone. U róż okrywowych nie trzeba usuwać przekwitłych kwiatów.

Przycinanie róż piennych

Róże pienne powstają w wyniku zaszczepienia odmiany pnącej na pniu. Cięcie róż piennych jest zatem podobne do cięcia róż pnących. Ważne jest, by tak regulować rozmiary korony, aby pień pozostał prosty (trzeba więc równomiernie przycinać pędy z każdej strony krzewu). Konieczne jest też systematyczne usuwanie dzikich pędów, które wyrastają z podkładki oraz wycinanie pędów bocznych.

Cięcie róż angielskich

U róż angielskich przeprowadzamy cięcie sanitarne, usuwając pędy chore i uszkodzone oraz te pędy, które wyraźnie wystają poza krzew. Co kilka lat warto krzew odmłodzić, wycinając najstarsze pędy.

Cięcie róż parkowych

Róże parkowe tnie się słabo. Należy oczywiście usunąć wszystkie pędy martwe, chore, cienkie i najsłabsze oraz prześwietlić krzew, wycinając część pędów bocznych, a pozostałe skracając mniej więcej o połowę. Cięcia róż parkowych nie trzeba przeprowadzać co roku.