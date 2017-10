Kostka brukowa: kolor, wielkość i kształty kostki brukowej

Oferta sprzedaży kostki brukowej jest bogata. Do wyboru mamy kostki brukowe o różnych kształtach, kolorach i wielkości. Poznaj różnorodność oferty kostki brukowej na nawierzchnie. Inwestycja w dobry materiał na nawierzchnię podjazdu gwarantuje jego trwałość i ładny wygląd przez wiele lat. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę zanim zdecydujemy się na zakup kostki brukowej.

Nawierzchnia podjazdu do garażu jest poddawana dużym obciążeniom, dlatego materiał wykorzystany do jego budowy musi być odpowiednio wytrzymały. Lepiej wykonać ją z kostki, a nie z dużych płyt, bo im drobniejsze są elementy, tym łatwiej przenoszą naprężenia. Płyty poddane naciskom mogą pękać, natomiast kostki przesuwają się lekko względem siebie, dzięki czemu zbudowane z nich nawierzchnie są trwalsze. Łatwo też wykonać z kostek brukowych łuki o dowolnym promieniu. Bez trudu docina się również elementy potrzebne do układania przy obrzeżach. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, dobrze jest zainteresować się jakością kostki brukowej. Ponieważ jednak podjazd ma tworzyć nie tylko praktyczny ciąg komunikacyjny, ale również płaszczyznę wpływającą na urodę posesji, warto zwrócić uwagę także na wygląd kostki brukowej.

Kostka brukowa: właściwa jakość

Do budowy podjazdu nadają się kostki o grubości 6-8 cm, nie wszystkie jednak mają odpowiednią jakość. Czołowi producenci materiałów przeznaczonych do budowy nawierzchni stosują wypracowane we własnych laboratoriach receptury produkcji, dzięki którym powstają wyroby o odpowiednim standardzie. Gwarancją są wydawane deklaracje zgodności potwierdzające, że oferowany wyrób spełnia wymagane normami parametry. Warto pytać o to sprzedawcę, by się upewnić, że podjęliśmy słuszną decyzję o zakupie.

Kostka brukowa: kształt

Oprócz dobrze znanych, tradycyjnych, są też kostki imitujące stary bruk lub kostki w kształcie klinów, z których łatwo układa się okręgi, wachlarze, łuki i rybie łuski. Są kostki o nieregularnych kształtach, dobrze wpisujące się w ogród, i kostki geometryczne, pasujące do nowoczesnej architektury.

Jest też cała grupa kostek nazywanych ekologicznymi, o dużych wypustach dystansowych. Nawierzchnie z nich są przepuszczalne, pozwalają na przesiąkanie wód opadowych do podłoża. Woda pozostaje w ogrodzie, co sprzyja zachowaniu równowagi w środowisku i utrzymaniu właściwego poziomu wód gruntowych.

Kostka brukowa: krawędzie

Kostki mogą być bez fazy lub z fazą, czyli ukośnie ściętą krawędzią, która ochrania je przed uszkodzeniami. Krawędzie kostek mogą być też ostre, zaokrąglone lub nieregularnie obijane (imitujące naturalny kamień lub stary bruk).

Kostka brukowa: powierzchnia

Kostki tradycyjne są gładkie, jednak coraz więcej pojawia się kostek imitujących kamień naturalny. Mają one szorstką powierzchnię pokrytą naturalnym kruszywem (kwarcem, granitem, bazaltem). Kruszywo to umieszczone w górnej części kostki wydobywane jest na powierzchnię w procesie płukania lub śrutowania.

Kostka brukowa: kolor

Wybierając materiał do utwardzenia podjazdu nie można też lekceważyć strony estetycznej, czyli kształtu, kolorystyki i sposobu wykończenia kostek. Oprócz zwykłych betonowych szarych lub czerwonawych w ofercie pojawiają się też kostki o barwach intensywnych oraz w gamie kolorystycznej nawiązującej do materiałów naturalnych (ciemno- i jasnoszare, beżowe, brązowe). Efektowne są również produkty o licu uszlachetnianym w procesie produkcji. Przy użyciu odpowiednich barwników można otrzymać wiele kolorów. Są kostki: szare, grafitowe, czerwone, brązowe, żółte, białe, zielone, niebieskie, a także nowa propozycja – melanż w kolorach jesieni. Zależnie od tego, czy w skład betonu, z którego wyprodukowane są kostki, wchodzi biały czy szary cement, uzyskuje się barwy wyraziste (biały cement) lub zgaszone (szary cement).

Kostka brukowa: wielkość

Najczęściej produkowane są kostki grubości 6 i 8 cm. Bywają też kostki 4-, 5-, 7- i 10-centymetrowe. Wielkość kostek może być różna: od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. W ofertach producentów coraz częściej pojawiają się kostki różnych kształtów i wielkości, które można ze sobą dowolnie łączyć, dzięki czemu nawierzchnia wygląda bardziej naturalnie.