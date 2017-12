Szybkozłączka: sprytny sposób na pozbycie się ścieków. Prawidłowy montaż szybkozłączki

Wąż rozłożony w ogródku na trawie i zapachy z otwartego zbiornika - to wszystko zwykle towarzyszy opróżnianiu szamba. Może być jednak inaczej, estetycznie - gdy wykonamy stałe przyłącze do odbioru ścieków. Takie stałe przyłącze popularnie nazywane jest szybkozłączką do szamba. Wykonuje się je z rury polietylenowej zakopanej w ziemi na głębokości około 0,5 m, ułożonej z niewielkim spadkiem w kierunku szamba. Jeden koniec rury wprowadza się do zbiornika na ścieki, drugi osadza w podmurówce w ogrodzeniu. Wylot rury w podmurówce jest zakończony od strony ulicy szybkozłączką ze szczelną pokrywą.

Szybkozłączka do ścieków: montaż

Aby wykonać stałe przyłącze, nie są potrzebne ani specjalny projekt, ani uzgodnienia w gminie, wystarczy pozwolenie na budowę szczelnego zbiornika na ścieki, które jest elementem pozwolenia na budowę domu. Jeśli zbiornik już jest - nie ma problemu - bez względu na to, czy jest betonowy, czy z tworzywa sztucznego - w łatwy sposób można do niego podłączyć szybkozłączkę. Ze zbiornikiem plastikowym może być wygodniej, bo zwykle ma dodatkowe wytłoczenia na otwory technologiczne, więc łatwiej je zrobić.

I to koniec optymistycznych informacji. Wprawdzie wydajność pomp w wozach asenizacyjnych jest różna (warto sprawdzić, jakimi wozami dysponuje firma odbierająca ścieki w okolicy), jednak mało prawdopodobne, by była wystarczająca do opróżnienia szamba znajdującego się w odległości około 25 m. Szybkozłączki robi się zwykle do usuwania ścieków ze zbiorników znajdujących się nie dalej niż kilka metrów od ogrodzenia.

Wywóz ścieków: szybkozłączka zapewnia ład i wygodę

Po zdjęciu pokrywy końcówkę węża asenizacyjnego łączy się z szybkozłączką w ogrodzeniu. Powstaje szczelne połączenie, dzięki któremu usługa odbioru ścieków może być wykonywana pod nieobecność domowników (końcówkę węża asenizacyjnego łączy się z szybkozłączką od strony ulicy). Podczas usuwania zawartości szamba nie zanieczyszcza się działki i nie towarzyszą temu nieprzyjemne zapachy.