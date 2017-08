10 błędów w kanalizacji w domu jednorodzinnym: jak ich uniknąć, jak zdiagnozować problem? Cz. 1

Do wysysania wody z syfonów umywalek, wanien lub brodzików dochodzi na przykład wtedy, gdy ich podejścia zostały włączone do pionu poniżej podejścia z miski ustępowej znajdującej się na tej samej kondygnacji. W poprawnie wykonanej instalacji podejście do miski ustępowej jako największe powinno być zawsze włączone poniżej podejść z innych przyborów sanitarnych. W przypadku syfonów do brodzików, zwłaszcza modnych ostatnio bardzo płaskich lub ukształtowanych jedynie przez spadek w podłodze łazienki, bardzo ważna jest ich przepustowość. Wynosi ona od mniej więcej 30 do ponad 70 l/min. Powinna być dobrana do wydajności baterii zamontowanej w kabinie, aby podczas kąpieli woda była w stanie dostatecznie szybko odpłynąć do kanalizacji i nie powodowała zalania łazienki.

Syfony o większej przepustowości należy wybierać zwłaszcza do kabin z panelami prysznicowymi, ponieważ strumień ścieków (wody) wymagający odprowadzenia jest wtedy nawet dwukrotnie większy niż podczas korzystania z baterii.

Błąd 3: Źle dobrane średnice rur kanalizacyjnych

Instalacja kanalizacyjna z założenia działa grawitacyjnie. Ścieki przepływają pod wpływem własnego ciężaru od urządzeń sanitarnych przez podejścia (odcinki łączące przybory sanitarne z pionami) do pionów kanalizacyjnych, a stamtąd do poziomych przewodów odpływowych. Tylko w wyjątkowych wypadkach (gdy nie da się zbudować instalacji grawitacyjnej) odchodzi się od tej zasady, ale wtedy potrzebne są urządzenia mechaniczne z napędem elektrycznym rozdrabniające i przepompowujące ścieki w wybranym kierunku. Aby ścieki mogły być sprawnie usuwane wyłącznie za sprawą grawitacji, średnice rur muszą być odpowiednio dobrane do przewidywanej ilości i rodzaju odprowadzanych zanieczyszczeń. Jeśli rury będą miały za małą średnicę, instalacja nie będzie dostatecznie szybko i skutecznie odbierała powstającego strumienia ścieków. Średnica rur w instalacji kanalizacyjnej zwiększa się w miarę oddalania się od przyboru sanitarnego i włączania do niej kolejnych urządzeń sanitarnych. Najmniejszą średnicę mają odcinki instalacji połączone bezpośrednio z syfonem umywalki, bidetu lub pisuaru (40 mm).

Nieco większą muszą mieć podejścia poprowadzone od wanny, zlewozmywaka i brodzika (50 mm). Te średnice ustalono doświadczalnie, kierując się zasadą, że rura łącząca urządzenie sanitarne z pionem nie może być mniejsza od wylotu z tego urządzenia. Jeżeli podejście ma odbierać ścieki z więcej niż jednego przyboru sanitarnego, jego średnica musi być co najmniej taka jak średnica największego z wylotów. Wspólny odpływ z umywalki i wanny nie może więc być mniejszy niż 50 mm, mimo że do umywalki wystarczy podejście 40 milimetrowe. Do wspólnego podejścia mogą być podłączone zlewy, umywalki, bidety, pisuary, wanny, brodziki, pralki i zmywarki. Miska ustępowa powinna mieć zawsze osobne. Przy ustalaniu średnicy pionów, do których podłącza się odpływy z poszczególnych przyborów lub grup przyborów sanitarnych, obowiązuje podobna zasada jak w przypadku podejść – ich średnica musi być co najmniej taka jak największa średnica podejścia. To oznacza na przykład, że pion, do którego jest podłączona miska ustępowa, nie może mieć średnicy mniejszej niż 100 mm.