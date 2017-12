Klej do styropianu. Czym przykleić styropian, aby ocieplenie było solidne i trwałe?

Klej sprzedawany jako część systemu czy oddzielnie?

Producenci materiałów potrzebnych do ocieplania najczęściej tworzą z nich kompletne systemy. W ich skład wchodzą materiały izolacyjne, kleje, tynki, zaprawy, grunty, siatki oraz farby. Szukając zatem kleju do styropianu, pierwszym wyborem powinien być klej stanowiący część całego systemu jednego producenta. Ocieplenia systemowe otrzymują certyfikat i gwarantują nam określoną trwałość, bezpieczeństwo ogniowe i parametry cieplne.

Oczywiście jest możliwe wykonanie dobrego tzw. "składaka", czyli ocieplenia z materiałów kupowanych oddzielnie. Wymaga to jednak od nas lub od wykonawcy bardzo dużej wiedzy na temat tego, jak poszczególne elementy będą ze sobą współpracować. Kluczowa jest tu np. chemiczna kompatybilność materiałów. "Składak" zapewne będzie rozwiązaniem tańszym od ocieplenia systemowego. Jeśli jednak zestawimy ze sobą niewłaściwe elementy, zapłacimy drugi raz za remont zepsutej elewacji. Dlatego producenci udzielają swojej gwarancji tylko na kompletne systemy. Jeśli na własną rękę kupimy klej do styropianu, który nie spełni swojej roli, to nie będziemy mieć żadnych podstaw do jego reklamacji.

Klej do siatki, styropianu grafitowego i styroduru

Jeśli mimo wszystko decydujemy się na zakup kleju spoza systemu producenta, warto wiedzieć, który produkt nada się do naszego materiału. W sklepach trafimy na kleje cementowe do styropianu, do zatapiania siatki i uniwersalne 2 w 1. Kleje przeznaczone wyłącznie do przyklejania płyt są najtańsze, a walka cenowa na rynku powoduje, że są też zdecydowanie najgorszej jakości. Z tego powodu bezpieczniejszym wyjściem będzie klejenie płyt styropianowych na klej do siatki lub uniwersalny 2 w 1.

Na klej do siatki zaleca się też przyklejać styropian grafitowy, który z uwagi na swoje właściwości, potrzebuje lepszego zamocowania do ściany.

Do klejenia płyt ze styroduru, np. przy izolacji fundamentów, musimy zaopatrzyć się w specjalny klej do polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Warto wiedzieć, że można go wykorzystać również do płyt ze styropianu EPS oraz do zatapiania siatki.

Natomiast klej poliuretanowy sprawdzi się dobrze zarówno do styropianu, jak i do styroduru. Może być jednak używany wyłącznie do klejenia płyt. Nie zatopimy w nim siatki.