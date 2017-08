Czym są mostki termiczne? Gdzie mogą się pojawiać i jak im zapobiegać?

Mostek termiczny to miejsce, w którym została przerwana ciągłość izolacji termicznej. Dochodzi tam do miejscowego zwiększenia współczynnika przenikania, wskutek czego ciepło w tym punkcie będzie uciekało z domu najszybciej. Mostki termiczne są niedostrzegalne „gołym okiem”, ale prawdopodobnie sami odczujemy, że w pomieszczeniu nie jest tak ciepło, jak powinno być.

Rodzaje mostków cieplnych: punktowe i liniowe

Generalnie wyróżnia się dwa rodzaje mostków cieplnych.

Mostki punktowe

Pierwszy z nich to mostki punktowe, które najczęściej powstają przez elementy mocujące, jak np. stalowe kotwy. Niestety, w większości przypadków nie można ich całkowicie uniknąć. Możemy je jednak znacznie ograniczyć powstawanie mostków termicznych punktowych, wybierając materiały, które słabiej przewodzą ciepło. Stąd, na przykład przy ocieplaniu zewnętrznych ścian budynku, warto wybrać plastikowe elementy do mocowania styropianu.

Mostki liniowe

Drugi rodzaj to mostki liniowe, które są o wiele bardziej kłopotliwe. Typowymi miejscami ich występowania są połączenia różnych elementów konstrukcyjnych, takich jak balkon z płytą stropową lub wieńcem. W miejscu, w którym balkon przecina izolację cieplną ściany zewnętrznej, tworzy się podłużne pasmo, przez które łatwo dochodzi do strat ciepła. Dlatego ważne jest poświęcenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie tych newralgicznych obszarów.

Gdzie szukać mostków termicznych?

Mostek termiczny może stanowić przewiązanie murarskie z konstrukcyjną ścianą wewnętrzną. Przemurowując pustaki obu tych ścian, trzeba pamiętać, że wznosi się je z elementów o innej izolacyjności termicznej. Ściany wewnętrzne nie muszą bowiem charakteryzować się tak dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi jak zewnętrzne ściany jednowarstwowe.

Aby uniknąć mostka termicznego, w co drugiej warstwie muru (tam, gdzie ściana wewnętrzna jest wpuszczana w ścianę zewnętrzną) umieszcza się przekładkę styropianową. Jej zadaniem jest ujednolicenie izolacyjności termicznej ściany zewnętrznej.

Ten sposób łączenia wymaga docinania pustaków przeznaczonych do wznoszenia murów jednowarstwowych o 10-15 cm, dlatego murarze wolą łączyć ściany kotwami. Nośną ścianę wewnętrzną muruje się wówczas na styk ze ścianą zewnętrzną, a przewiązanie murarskie zastępuje kotwami stalowymi umieszczanymi w spoinach poziomych.

Ciepły dom. Murowanie ścian bez mostków termicznych

Jak murować, by zachować jednorodność ściany?

Jednorodność ścianie murowanej zapewniają cienkie spoiny. Ich grubość nie przekracza 3 mm, dzięki czemu nie stanowią poważnych mostków termicznych.

Aby móc zastosować cienkie spoiny, pustaki muszą być szlifowane – tylko wtedy ich pozioma płaszczyzna jest wystarczająco gładka i równa. Zaprawą nie wypełnia się spoin pionowych, wyjątkiem są te, w których profilowany bok pustaka styka się z dociętą płaszczyzną pustaka sąsiedniego.

Zaprawę można nanosić na dwa sposoby:

najczęściej wykorzystuje się do tego dozownik, który umożliwia rozprowadzenie zaprawy cienką (nawet milimetrową) warstwą.

jeśli nie masz do dyspozycji specjalistycznego narzędzia, można zamaczać pustaki w zaprawie. Ich dolną powierzchnię zanurza się równomiernie w zaprawie na głębokość nie większą niż 5 mm i natychmiast układa w murze. Ten sposób zwiększy jednak zużycie zaprawy dwu- lub trzykrotnie.

Jak wykonać ciepłe nadproże?

W nadproże, które składa się z kilku belek, można wstawić warstwę izolacji termicznej. Ograniczy ona straty ciepła przez tę newralgiczną część konstrukcji ściany jednowarstwowej.

Prefabrykowane belki składają się z poryzowanych kształtek ceramicznych, zbrojenia oraz betonu. Do wyboru są dwa typy belek – układane na 12-centymetrowej stopce lub na płasko.

Warstwę ocieplenia układa się zazwyczaj za pierwszym prefabrykatem, patrząc od zewnętrznej strony ściany. Pozwala to zachować ciągłość izolacji termicznej między nadprożem a żelbetowym wieńcem, który się ociepla i od zewnątrz obudowuje poryzowanymi pustakami ceramicznymi.

Aby ograniczyć straty ciepła na styku okna z murem, zaleca się tzw. ciepły montaż okien - w warstwie ocieplenia.

Dobra izolacja: jak uniknąć strat ciepła przez mostki termiczne?

Poprawne wykonanie izolacji nie jest zadaniem łatwym. Składa się na nie wiele czynników, od doświadczenia ekipy budowlanej, po jakość materiału. Warto poznać jednak kilka reguł, które pozwolą zmniejszyć ryzyko wystąpienia mostków termicznych. Jeśli ocieplamy dom styropianem, powinniśmy zwrócić uwagę, aby płyty ściśle do siebie przylegały i były klejone metodą krawędziowo-punktową (zaprawa rozprowadzona po obwodzie i w kilku punktach na środku powierzchni). Jeżeli jednak dojdzie do powstania niewielkich szczelin, warto wypełnić je niskorozprężną pianką poliuretanową. Należy pamiętać również, że pionowe krawędzie płyt w kolejnych szeregach nie mogą się pokrywać. Jest to tzw. mocowanie na mijankę, które również zapobiega powstawaniu przerw pomiędzy płytami. Warto na tym etapie zadbać o jakość wykonania, gdyż na pewno zaowocuje to poprawą komfortu.

Poważne konsekwencje złej izolacji

Efekty mostków termicznych będą ujawniać się stopniowo. Na początku będziemy odczuwać spadek temperatury w pomieszczeniu, a w konsekwencji zwiększą się opłaty za ogrzewanie. Jednak z czasem w miejscach, gdzie doszło do przerwania izolacji, zacznie gromadzić się woda. A to zjawisko szybko doprowadzi do pojawienia się grzybów czy pleśni. Wilgoć może również doprowadzić do pojawienia się pęknięć i rys na powierzchni elewacji. Możemy łatwo sprawdzić nasz dom pod kątem występowania mostków cieplnych, zamawiając badanie termowizyjne. Niestety, może się okazać, że problem tkwi w montażu materiałów zewnętrznych lub co gorsza, w konstrukcji budynku. Grozi to koniecznością przeprowadzenia kolejnych prac budowlanych, które mogą być bardzo kosztowne. Dlatego tak ważne jest, aby stale kontrolować każdy etap powstawania naszego domu.

Wideo: kamera termowizyjna wykryje mostki termiczne

Czy warto zamówić usługę termowizji, żeby dowiedzieć się, gdzie w budynku znajdują się mostki termiczne? Zapytaliśmy eksperta: zobacz wideo.