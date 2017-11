Wiązanie betonu w trakcie mrozów. Czy możliwe jest betonowanie zimą?

Domieszki do betonu

Na rynku dostępne są specjalne domieszki, które dodaje się do mieszanki betonowej podczas jej wytwarzania. Niektóre z nich warto stosować, gdy betonowanie wypadnie w mroźne dni. Są to domieszki przyśpieszające wiązanie, przyśpieszające twardnienie, umożliwiające stosowanie mniejszej ilości wody zarobowej lub napowietrzające mieszankę. Ogólnie nazywa się je "domieszkami marozoodpornymi", choć nie jest to do końca właściwe określenie. Umożliwiają bezpieczne prowadzenie prac betonowych przy temperaturze spadającej nawet do -10oC.

Woda zarobowa zamarza w betonie przy temperaturze między -1oC a - 3oC. Domieszki obniżają więc znacznie temperaturę jej zamarzania lub pozwalając zmniejszyć ilość wody, ograniczają negatywne skutki jej zamarzania. Samodzielne stosowanie domieszek nie jest niestety łatwe, więc najlepiej zamawiać beton z wytwórni, wzbogacony już takimi domieszkami.

