Które farby fasadowe są najlepsze? Wybieramy farby elewacyjne: przegląd

Dobra farba elewacyjna nie blaknie, nie łuszczy się i nie brudzi. Jeśli wybierzemy markową farbę elewacyjną, właściwie dopasujemy ją do malowanej powierzchni i porządnie przygotujemy podłoże – nasz dom przez lata będzie wyglądał atrakcyjnie.

Elewacja powinna przez wiele lat wyglądać świeżo i czysto. Jeśli się ubrudzi, nie powinno być problemu z jej umyciem. W puszce ma być gęsta, a gdy się ją zamiesza, powinna stać się bardziej płynna, aby się ją łatwo rozprowadzało. To wcale nie znaczy, że może kapać z wałka. Za dobrą farbę elewacyjną mającą te wszystkie zalety trzeba, niestety, sporo zapłacić, ale gwarantuje ona dobry efekt. Nie warto oszczędzać na farbie, bo malowanie elewacji wcale nie jest takie łatwe. Często wiąże się z wypożyczeniem rusztowań i zatrudnieniem malarzy. Farba dobrej jakości pozwoli zabrać się do kolejnego malowania kilka lat później niż tania, ale niezbyt trwała.

Wybieramy farby elewacyjne

Farby fasadowe najczęściej oferowane są w formie gotowej do użycia. Najopłacalniej jest kupować farbę w dużych, 10-litrowych wiaderkach. Sprawdźmy, co czeka na nas na sklepowych półkach.

Farby elewacyjne tradycyjne rodzaje i zastosowanie

Farby elewacyjne winylowe

Farby elewacyjne winylowe kiedyś były bardzo popularne, dziś prawie całkiem wyparły je farby akrylowe. Zalicza się je do farb dyspersyjnych (emulsyjnych), których rozpuszczalnikiem jest woda. Są nasiąkliwe i jednocześnie stawiają duży opór parze wodnej. Mają ograniczoną odporność na substancje chemiczne zawarte w wodzie i powietrzu. Ich odporność na grzyby, glony, pleśnie oraz uszkodzenia mechaniczne też nie jest wysoka. Podczas wysychania wykazują dość duży skurcz. Jest to niebezpieczne zwłaszcza wtedy, gdy odnawiamy elewację już kilkakrotnie malowaną. Farba może się bowiem wtedy złuszczyć. Cechuje je gorsza przyczepność do podłoża w porównaniu z innymi farbami organicznymi (silikonowymi, akrylowymi), a co za tym idzie – także mniejsza trwałość.

Kosztują: od 30 do 122 zł/10 l

Farby elewacyjne akrylowe

Farby akrylowe są najpopularniejsze spośród farb elewacyjnych. Ich głównym składnikiem jest organiczna żywica akrylowa. Mają niedużą nasiąkliwość, więc ich podatność na brudzenie jest dość niska. Ich paroprzepuszczalność nie jest zbyt duża. Tworzą elastyczne powłoki, głównie o powierzchni matowej. Nadają się na podłoża mineralne i organiczne, z wyjątkiem wapiennych oraz silikatowych. Mogą mieć bardzo intensywne, trwałe kolory. W sprzedaży dominują akrylowe farby dyspersyjne (emulsje), których rozpuszczalnikiem jest woda. Spotkać możemy również akrylowe farby rozpuszczalnikowe. Wodę zastępuje w nich rozpuszczalnik organiczny. Są polecane głównie do odnawiania starych elewacji. W sprzedaży są też tak zwane farby lateksowe. Tak zwane, gdyż raczej nie zawierają sztucznego kauczuku, czyli lateksu, a jedynie większą ilość żywicy akrylowej. Tworzą wyjątkowo szczelne, elastyczne powłoki odporne na szorowanie.

Kosztują: od 64 do 337 zł/10

Farby elewacyjne silikonowe

Farby elewacyjne silikonowe (siloksanowe, silanowe, krzemoorganiczne) – są hydrofobowe, co oznacza, że woda deszczowa nie jest przez nie wchłaniana, tylko spływa, nie wnikając w głąb warstwy. Dzięki temu zwiększa się trwałość elewacji i zmniejsza tendencja do brudzenia. W przypadku farb silikonowych hydrofobowość nie oznacza, że nie są one paroprzepuszczalne. Dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają bowiem dyfuzję pary wodnej ze ścian, czyli – mówiąc potocznie – pozwalają murom oddychać. Cechuje je świetna przyczepność do podłoża. Zachowują także dużą odporność na promieniowanie UV, mróz, zmiany temperatury. Pomalowane nimi elewacje zyskują nieelektryzującą się powierzchnię, co ułatwia samooczyszczanie z kurzu. Tworzą mniej elastyczną powłokę niż farby akrylowe i są mniej odporne na szorowanie. Farby silikonowe mogą mieć wyjątkowo intensywne kolory, ale te najintensywniejsze mogą później płowieć. Niektórymi można malować już od temperatury powietrza 2°C. Są wodorozcieńczalne lub także rozpuszczalnikowe.

Kosztują: od 70 do 320 zł/10 l

Farby elewacyjne akrylowo-silikonowe

Farby elewacyjne akrylowo-silikonowe łączą zalety farb akrylowych i silikonowych. Są nieco mniej chłonne i nieco bardziej paroprzepuszczalne od akrylowych. W sprzedaży są też farby akrylowo-silikonowe rozpuszczalnikowe, bardzo odporne na szorowanie i samooczyszczające się. Można nimi malować, gdy słupek rtęci przekroczy 0°.

Kosztują: 110-230 zł/10 l

Farby elewacyjne wapienne

Farby elewacyjne wapienne mają postać gotową do użycia lub są sprzedawane jako pasta, którą na budowie należy rozrobić z odpowiednią ilością wody i ewentualnie dodać pigmenty koloryzujące. Nie zawierają domieszek organicznych w postaci żywic. Mają bardzo dużą chłonność, a więc słabo chronią przed wodą deszczową. W efekcie ściany mogą szybko się zabrudzić. Tworzą natomiast powłokę o bardzo dużej paroprzepuszczalności i dzięki temu pozwalają murom „oddychać”. Wapno ma właściwości odkażające, więc zabezpiecza też elewacje przed pleśniami i grzybami. Najczęściej sięga się po nie, gdy trzeba odnowić zabytko­wą budowlę lub dom wykończony tynkiem wapiennym. Niestety, farby takie mają bardzo ograniczoną kolorystykę. Są barwione głównie na blade, pastelowe kolory.

Kosztują: 190-200 zł/10 l

Farby elewacyjne silikatowe

Farby elewacyjne silikatowe (krzemianowe) – są znacznie bardziej odporne na wilgoć niż farby wapienne, a jednocześnie odznaczają się prawie identyczną paroprzepuszczalnością. Bardzo trwałe, odporne na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych, niezbyt podatne na porastanie glonami i pleśniami. Wyjątkowo solidnie wiążą się z podłożem (w wyniku reakcji chemicznej). Z tego względu są jednak praktycznie nieusuwalne. Wyróżnia je dość duża odporność na brudzenie, którą zawdzięczają temu, że po naniesieniu nie elektryzują się. Nie można nimi jednak malować podłoży organicznych (na przykład wykończonych farbą bądź tynkiem akrylowym albo silikonowym). Mają dość ograniczoną gamę kolorystyczną, poza tym elewacje pokryte farbami silikatowymi o intensywnej barwie mogą w pierwszym roku nieco spłowieć. Podczas malowania elewacji trzeba zabezpieczyć ręce i oczy. Te farby mają odczyn alkaliczny, a więc są żrące.

Kosztują: od 150 do 170 zł/10 l

Farby elewacyjne polikrzemianowe

Farby elewacyjne polikrzemianowe (zolo-silikatowe) to ulepszony rodzaj farb silikatowych powstały przez wzbogacenie ich żywicami silikonowymi. Łatwiej się je nanosi. Mają wyższą odporność na wodę i dużą paroprzepuszczalność. Można nimi malować suche, ale niewysezonowane tynki cementowe i cementowo-wapienne, czyli takie, które ułożono dopiero przed czterema-pięcioma dniami. W przeciwieństwie do farb silikatowych można nimi malować podłoża z farb lub tynków organicznych. Są również znacznie mniej żrące niż farby krzemianowe.

Kosztują: od 117 do 268 zł/10 l

Farby elewacyjne cementowe

Farby elewacyjne cementowe to trzecie, obok wapiennych i silikatowych, farby mineralne oferowane przez naszych sprzedawców. Mają postać suchej mieszanki gotowej do użycia dopiero po rozrobieniu z odpowiednią ilością wody lub specjalnym płynnym preparatem dostarczanym przez producenta. Spoiwem takich farb jest biały cement portlandzki z dodatkiem polimerów. Mogą być one barwione, ale tylko na stonowane, pastelowe kolory. Są paroprzepuszczalne, ale dosyć nasiąk­liwe. Woda zwiększa ich podatność na zabrudzenie. Po jakimś czasie na pomalowanej tak elewacji mogą zawitać brudne plamy i zacieki. Farby cementowe są tylko niewiele trwalsze od wapiennych. W budownictwie jednorodzinnym stosuje się je bardzo rzadko. Często nie ma ich w bezpośredniej sprzedaży i trzeba je zamawiać.

Kosztują: 50-70 zł/za 10 kg (są jednak i takie, które kosztują około 700 zł/10 kg)

Wideo: malujemy elewację farbą akrylową

Właściciele tego domu pomalowali elewację akrylową farbą elewacyjną. Zobacz, jakie ma cechy, jakie zalety... wideo reportaż.