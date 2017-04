Ponadczasowe gonty drewniane

WARTO WIEDZIEĆ

Dachy wykonane z drewnianych gontów łupanych są bardzo trwałe. Najstarsze tego typu pokrycie dachowe, zachowane do dzisiaj, pochodzi z XV wieku. Zaletą gontów jest też wysoka odporność na różnorodne warunki atmosferyczne (grad, mróz, burze, intensywne nasłonecznienie). Są lekkie i łatwe w montażu, co pozwala na sprawną realizację inwestycji. A do tego jest to materiał naturalny, ekologiczny. We wnętrzach pod dachem wykonanym z gontów panuje korzystny mikroklimat.

Wybierając gont warto udać się do profesjonalistów, którzy pomogą w zakupie wysokiej jakości produktu, dopasowanego do indywidualnych potrzeb inwestora.

Wybierając gont warto udać się do profesjonalistów, którzy pomogą w zakupie wysokiej jakości produktu, dopasowanego do indywidualnych potrzeb inwestora.

