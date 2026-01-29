Historyczny kontekst i nadanie nowoczesnej funkcji

Kamienica Wiedeńska, zlokalizowana przy ul. Podgórnej 11/13 w Poznaniu, to jeden z tych budynków, który przez wiele lat pełnił funkcję reprezentacyjnego punktu w sercu miasta. Wzniesiona na początku XX wieku, była przykładem elegancji secesyjnej, zachwycając misternymi detalami art nouveau, ręcznie malowanymi witrażami oraz bogatą ornamentyką.

Jednak z biegiem lat, z powodu licznych przebudów i zaniedbań, szczególnie w okresie PRL, straciła swój dawny blask, a wnętrza uległy degradacji.

Budynek był tak wielokrotnie przebudowywany, że wewnątrz właściwie nic już nie było z tej historycznej kamienicy. Pojedyncze płytki, obiekty, ślady historii. Miałam poczucie, że ten budynek zasługuje na swoje drugie życie – komentuje Dorota Terlecka z Biuro Kreacji, pracowni odpowiedzialnej za projekt i realizację Kamienicy Kulinarnej.

Kulinarna podróż przez epoki i style. Orient Express w Poznaniu

Inspirowana formatem Restaurant Market, Kulinarna Kamienica to miejsce, które zabiera swoich gości w podróż przez różne epoki i estetyki. Zaczynając od eleganckich secesyjnych detali, przez industrialne akcenty, aż po minimalistyczne inspiracje Azją – każdy fragment wnętrza to osobny „przystanek” tej kulinarnej podróży.

– Projektując wnętrza historycznej kamienicy chcieliśmy oprzeć się na lokalności, na historii miasta, ale równocześnie musieliśmy ugryźć temat tej różnorodności smaków i planowanej funkcji tej przestrzeni – tak Dorota Terlecka opisuje trudności w opracowywaniu koncepcji wnętrz i dodaje:

Sprawdzaliśmy tematy i wątki, którymi moglibyśmy się wesprzeć i jednym z nich była secesja, odwołanie się do secesyjnych dworców. Naturalnie też przyszedł do nas pomysł związany z podróżą smaków.

Projektanci z Biuro Kreacja oraz M19 Architekci nawiązali do historii Poznania, inspirowali się także architekturą dworców, by wkomponować elementy podróży i zmieniających się czasów w jednolitą, spójną przestrzeń. Każdy detal odwołuje się do innego okresu, tworząc miejsce pełne jednocześnie kontrastów i harmonii. Decyzja o wplecionym motywie podróży Orient Expressem dała możliwość stworzenia unikalnej atmosfery, która łączy wszystkie wymienione powyżej elementy stylistyczne.

Wielowątkowa narracja. Od secesji przez industrialne dziedzictwa po Azję

Po wejściu do Kamienicy Kulinarnej goście natrafiają na przestrzeń inspirowaną secesyjną elegancją budynku.

- Pierwotnie były tutaj lokale usługowe. To była kamienica handlowa, w stylu kamienic wiedeńskich. Po wojnie to nie zostało nigdy odbudowane. Dopiero ta rewitalizacja pozwoliła na przywrócenie pierwotnych funkcji. Nawiązanie do secesji, które wita gości od wejścia, to hołd dla tych dawnych wnętrz – tłumaczy Dorota Terlecka.

Wysokie sklepienia, witraże i misternie zdobione elementy przywodzą na myśl atmosferę dawnych dworców i salonów kolejowych. Centralnym punktem przestrzeni jest bar w kształcie łuku, który nadaje miejscu reprezentacyjny charakter.

Od strony dziedzińca, wchodzimy w strefę industrialną – nawiązującą do historii przemysłowego Poznania i słynnej fabryki parowozów Hipolita Cegielskiego. Stalowe okucia, surowe materiały oraz stalowe lampy budują techniczną estetykę, która jest komentarzem do dziedzictwa miasta. Przemysłowe akcenty, takie jak murale przedstawiające dawne maszyny parowe, stają się integralną częścią narracji tej przestrzeni.

W części, inspirowanej Azją, wnętrza wyciszają się, przybierając minimalistyczny charakter. Jasne drewno, tkaniny oraz naturalne materiały tworzą spokojną, uporządkowaną przestrzeń, pełną prostoty i harmonii. Estetyka japandi, oparta na japońskiej prostocie, stanowi kontrast wobec intensywnych kolorów i bogatych detali obecnych w innych częściach kamienicy.

To było skomplikowane, żeby te wszystkie style spiąć razem – zdradza właścicielka Biuro Kreacji. – Wybraliśmy jednak pewną gamę kolorów, materiałów i tekstur, w której poruszaliśmy się niezmiennie, niezależnie od stylu. Burgund, zieleń i beże tworzą spójny zestaw kolorystyczny stosowany na różne sposoby w całej kamienicy.

Ostatni przystanek podróży. Tu można się zatrzymać

Na ostatnim etapie kulinarnej podróży w Kulinarnej Kamienicy, goście trafiają na piętro, gdzie czeka ich bardziej kameralna przestrzeń. Jest to strefa otwarta na miasto dzięki historycznym witrynom.

– Duszą tej przestrzeni jest delikatnie rzeźbiony bar, wykończony stalą w odcieniu burgundu, który nadaje wnętrzu współczesny akcent i dyskretnie odbija światło. Miękkie tkaniny współistnieją tu z secesyjnymi sztukateriami i szlachetnymi materiałami, a całość dopełnia grafika Barta Sucharskiego – komentuje Maja Skołysz z M19 Architekci.

Detale, takie jak celowo niedoskonałe tynki wykonane w technice wabi-sabi, potęgują uczucie intymności.

Kamienica, którą zdefiniowano na nowo

Skala projektu była jednym z największych wyzwań całej realizacji. Kulinarna Kamienica zajmuje ponad 1500 m² i rozciąga się na trzech kondygnacjach. Konieczne było połączenie historycznego budynku z nowoczesnymi rozwiązaniami gastronomicznymi, przy jednoczesnym zachowaniu spójności estetycznej.

– Mieliśmy więc historyczny budynek, który jest bardzo skomplikowany, ma różne wysokości, jest na różnych poziomach. Do tego dochodzi ambitny projekt wnętrz, zmieniających się w myśl tej metafory podróży Orient Expressem oraz kwestie dziesięciu konceptów gastronomicznych i trzech barów, gdzie musieliśmy wziąć pod uwagę złożone zagadnienia techniczne, odmienne wyposażenie czy technologie – tak opisuje trudności podczas realizacji Dorota Terlecka.

Kulinarna Kamienica w Poznaniu to nie tylko przestrzeń gastronomiczna, ale także ważny punkt na mapie miasta. Budynek, który przez dziesięciolecia był świadkiem przemian i zapomnienia, po rewitalizacji zyskał nową funkcję i stał się żywą częścią miejskiego krajobrazu. To miejsce, które łączy historię z nowoczesnością, ściśle związane z lokalną tożsamością Poznania.

