Hamptons na warszawskim Zaciszu – wnętrze, które nie daje się zaszufladkować

Na warszawskim Zaciszu powstało wnętrze, które wymyka się jednoznacznym definicjom. Z jednej strony czuć w nim nadmorską, rozluźnioną atmosferę słynnego Hamptons, z drugiej – współczesną dyscyplinę soft minimalizmu. Za cały projekt i ścisły nadzór nad realizacją odpowiadała Joanna Lemka-Wójcik, właścicielka JLW Studio.

Dom 220 m² dla rodziny – jasny, spójny i przemyślany od podstaw

Dom o powierzchni około 220 m² rozłożony na trzech kondygnacjach został stworzony z myślą o czteroosobowej rodzinie. Od pierwszych spotkań inwestorzy jasno postawili wymagania: przestrzeń ma być maksymalnie jasna, funkcjonalna i spójna, ale jednocześnie mieć subtelny kolor. Wybór padł na błękit, który pojawia się w zabudowach stolarskich, drzwiach oraz detalach wykończeniowych, a inspiracją był... kolor oczu pani domu.

Zanim ruszyły prace, przeprowadzono audyt nieruchomości – coraz popularniejszy krok, który pozwala realnie ocenić, co da się zrobić z danym budynkiem. W tym przypadku audyt przyniósł jedną z najciekawszych decyzji w całym projekcie: dawny garaż został przekształcony w pełnowymiarową, odrębną kuchnię. Dzięki temu parter zyskał zupełnie nowy, reprezentacyjny charakter i lekkość.

Autor: Marta Behling/Pion Poziom Fotografia, projekt: Joanna Lemka-Wójcik/JLW Studio/ Materiały prasowe

Materiały, które budują klimat – dialog chłodu i ciepła

Charakter wnętrza w dużej mierze wynika z doboru materiałów. Na parterze położono mikrocement – daje on czystą, nowoczesną i jednolitą płaszczyznę. Wyższe kondygnacje ociepla bielony dąb. Kompozycję dopełniają blaty z konglomeratu kwarcowego, wyraziste tapety oraz eleganckie detale ze szczotkowanej stali. To umiejętne zestawienie chłodniejszych i cieplejszych faktur sprawia, że wnętrze jest eleganckie, ale nie sztywne.

Światło i smart home – kiedy technologia staje się niewidzialnym elementem designu

Światło potraktowano tu jako narzędzie projektowe. Starannie wybrane oprawy i możliwość tworzenia różnych scen świetlnych idealnie wpisują się w oczekiwania właścicieli. W domu działa zaawansowany system smart home – oświetleniem, klimatyzacją i bezpieczeństwem można sterować z poziomu telefonu. Dodatkowym atutem są inteligentne folie okienne, które w sekundę potrafią zmienić przezierność szyb – od pełnej transparentności po delikatne matowanie.

Detale, które decydują o wyrazie wnętrza

Choć baza jest celowo stonowana – biel, beże i naturalne drewno – to właśnie detale nadają przestrzeni indywidualny charakter. Błękitne obramowania przejść, stolarka robiona na wymiar i subtelnie podświetlony kącik kawowy, w którym fornir dębowy spotyka się z lustrzanymi powierzchniami, tworzą te momenty, w których wnętrze przestaje być tylko „ładne”, a staje się naprawdę interesujące.

Na ścianach zawisły prace Magdaleny Lenartowicz. Wprowadzają one dodatkowy, bardziej osobisty wymiar i stanowią delikatny kontrapunkt dla uporządkowanej, minimalistycznej architektury wnętrza.

Ta realizacja JLW Studio wyraźnie pokazuje, że współczesny dom nie musi być kompromisem między pięknem a wygodą. Przy konsekwentnej wizji projektowej i pełnej kontroli nad procesem inwestycyjnym da się stworzyć przestrzeń, która jest jednocześnie elegancka, praktyczna i przyjemna w codziennym użytkowaniu.

Jak odtworzyć ten styl u siebie?

Jeśli podoba Wam się spokojna elegancja tego wnętrza, poniżej znajdziecie praktyczną listę materiałów i rozwiązań, które można zastosować w polskich warunkach.

Podłoga – mikrocement (z wykonawcą: 280–380 zł/m²), bielony dąb, szukaj wykończenia: szczotkowane, matowe lub olejowane

– mikrocement (z wykonawcą: 280–380 zł/m²), bielony dąb, szukaj wykończenia: szczotkowane, matowe lub olejowane Blaty kuchenne i łazienkowe – konglomerat kwarcowy, jasne beże, szarości i delikatne błękity

– konglomerat kwarcowy, jasne beże, szarości i delikatne błękity Tapety – kolekcje o stonowanych wzorach, motywy: delikatna kratka, pasy, jodełka, morskie tekstury lub geometryczne wzory w odcieniach błękitu i beżu

– kolekcje o stonowanych wzorach, motywy: delikatna kratka, pasy, jodełka, morskie tekstury lub geometryczne wzory w odcieniach błękitu i beżu Farby – subtelne odcienie błękitu, użyj na obramowaniach drzwi, wnękach lub jednej głównej ścianie

– subtelne odcienie błękitu, użyj na obramowaniach drzwi, wnękach lub jednej głównej ścianie Detale – plecionka, szczotkowana stal, matowe uchwyty, lustrzane wstawki, stolarka na wymiar, plakaty lub obrazy w lekkiej stylistyce

Zacznij od jasnej bazy (biel + beż + naturalne drewno), dodaj jeden spójny kolor przewodni (tu: błękit), połącz chłodne materiały (mikrocement, kwarc) z ciepłymi (bielony dąb, tkaniny) i nie zapomnij o warstwach światła.