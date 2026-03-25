Niewątpliwą zaletą tynków dekoracyjnych jest różnorodność faktur, jakie można uzyskać na ścianie. Zależą one od rodzaju tynku, metod nakładania i fakturowania, a niekiedy także od inwencji wykonawcy. Pomysły na dekoracje ścian - wybieramy tynk dekoracyjny.

Tynk dekoracyjny wewnętrzny – rodzaje

Tynk dekoracyjny zacierany

– zaciera się go packą z tworzywa sztucznego, tworząc delikatnie fakturowaną powierzchnię. Tynk dekoracyjny strukturalny – dekoracyjne wzory odciska się lub żłobi w świeżo ułożonym tynku za pomocą packi, pędzla, wałka, szpachelki, szczotki itp. W razie uzyskania niekorzystnego efektu jego powierzchnię można zatrzeć i ponownie fakturować.

Tynk dekoracyjny strukturalny

– ma ziarnisty wypełniacz, który podczas zacierania pacą żłobi w tynku rozmaite wzory. Najpopularniejszy z nich to kornik. Tynk dekoracyjny mozaikowy (kamyczkowy) – zawiera wypełniacze mineralne w postaci drobnych kamyczków w różnych kolorach. Jest elastyczny (jego spoiwem jest żywica) i odporny na uszkodzenia. Najlepiej nadaje się do dekorowania fragmentów ścian w kuchniach i łazienkach, ponieważ dobrze komponuje się z płytkami ceramicznymi i kamiennymi.

Tynk dekoracyjny japoński

– jest połączeniem tynku z tapetą, składa się z naturalnych składników (strzępki bawełny, jedwab, włókna mineralne i celulozowe, mika, minerały). Kupuje się go w postaci suchych mieszanek, do których dodaje się pigmenty koloryzujące i wodę. Stiuk – jest wykonany z zaprawy gipsowej, wapiennej lub wapienno-gipsowej z dodatkiem pyłu marmurowego lub drobnoziarnistego piasku. Można też kupić go w postaci gotowych suchych mieszanek. Jego powierzchnia jest idealnie gładka i lekko błyszcząca. Aby osiągnąć dobry efekt, konieczne jest naniesienie na ścianę aż pięciu warstw, co jest praco- i czasochłonne.

i Autor: Mariusz Bykowski, projekt: Patrycja Rabińska Stiuk nadaje się do wykańczania ściany nad blatem kuchennym, bo ma najbardziej gładką powierzchnię i najdłużej pozostanie czysty

Tynki dekoracyjne wewnętrzne - jak nakładać na ściany?

Sposób nakładania tynków dekoracyjnych różni się w zależności od ich rodzaju. Tynki strukturalne pozwalają na swobodne modelowanie powierzchni przy użyciu różnych narzędzi, takich jak paca, gąbka czy wałek, a uzyskany efekt zależy głównie od techniki wykonania i wyobraźni wykonawcy. Tynki ciągnione (np. kornik) wymagają z kolei zacierania w odpowiednim momencie, aby kruszywo mogło utworzyć charakterystyczne rysy i bruzdy.

W przypadku tynków mozaikowych powierzchnię zazwyczaj się wygładza, bez klasycznego fakturowania, ponieważ dekoracyjny efekt wynika z kolorowego kruszywa zawartego w masie. Zupełnie inaczej wykonuje się stiuk, który nakłada się w kilku cienkich warstwach, a następnie poleruje, aby uzyskać gładką, lekko połyskującą powierzchnię.

Każdy z tych tynków wymaga także innego momentu rozpoczęcia obróbki – część z nich fakturuje się bezpośrednio po nałożeniu, inne dopiero po częściowym związaniu masy, co ma kluczowe znaczenie dla uzyskania właściwego efektu dekoracyjnego.

Kolorowe tynki dekoracyjne wewnętrzne

Tynki dekoracyjne można malować, ale lepszy efekt osiągnie się, barwiąc masę tynkarską przed jej nałożeniem na ścianę. Można też kupić gotowy kolorowy tynk.

W ofercie firm znajduje się wiele barw – od jasnych (biały, szary, piaskowy) do mocniejszych, bardziej wyrazistych (czerwień, pomarańcz, żółć, błękit). Te pierwsze przypominają naturalne kamienie (granit, marmur, piaskowiec, trawertyn) i idealnie pasują do nowoczesnych minimalistycznych wnętrz, drugie kojarzą się z klimatem śródziemnomorskim i pięknie wyglądają w pomieszczeniach urządzonych w tej stylistyce.

Który tynk dekoracyjny będzie najdłużej czysty?

Najdłużej pozostanie czysty ten, który ma najbardziej gładką powierzchnię, czyli w tym przypadku stiuk. Znacznie gorzej jest z tymi o fakturowanej strukturze – na rowkach i we wgłębieniach będzie osadzał się trudny do usunięcia kurz. W miejscach, które będą najbardziej podatne na zabrudzenie, na przykład często dotykane rękami, najlepiej ułożyć tynk, który można myć, a nawet szorować – mozaikowy.

Jak przygotować podłoże pod tynk dekoracyjny?

Efekt końcowy zależy nie tylko od rodzaju tynku, ale także od użytych narzędzi i sposobu nanoszenia. Decydując się na samodzielne wykonanie prac, warto przeanalizować stopień ich trudności. Najtrudniejsze do ułożenia stiuki należy zlecić wykwalifikowanym fachowcom. Układanie innych rodzajów tynku również może okazać się zbyt trudne dla osób pozbawionych zdolności manualnych.

Przygotowujemy ścianę pod kładzenie tynków dekoracyjnych...

Gdy podłoże jest nowe:

nieotynkowane – wtedy, gdy jest równe, na przykład z betonu komórkowego lub silikatów murowane na cienką zaprawę klejową pod tynki cienkowarstwowe wystarczy nanieść podkładową masę tynkarską. Nierówne ściany trzeba najpierw otynkować, na przykład tynkiem cementowo-wapiennym;

pokryte tynkami tradycyjnymi – zagruntować, jeżeli występują nieduże nierówności, oraz nanieść podkładową masę tynkarską.

Gdy podłoże jest stare:

pyli, kruszy się albo ma dużą chłonność – należy je zagruntować preparatem poprawiającym słabe parametry;

nierówne – trzeba przeprowadzić takie same prace naprawcze jak przy nowych nierównych podłożach;

poplamione – plamy należy usunąć – wywabić, zeszlifować albo pokryć farbą odcinającą – a na koniec na całą ścianę nanieść grunt;

tynk odspaja się od muru – trzeba go skuć, zagruntować podłoże, ubytki wypełnić zaprawą wyrównującą albo szpachlową i ponownie zagruntować;

farba się złuszcza – należy ją usunąć i zagruntować ścianę;

pomalowane farbą klejową – musimy ją usunąć i nanieść grunt;

pomalowane farbą dyspersyjną lub olejną – trzeba ją zmyć wodą z detergentem albo płynem do mycia ścian, następnie przeszlifować, dokładnie odkurzyć i zagruntować;

wytapetowane – starą tapetę należy zerwać ze ścian, zagruntować podłoże, a ścianę ewentualnie wyrównać tynkiem podkładowym.

Uwaga! Nanoszenie preparatu gruntującego na wszystkie podłoża (także te o dobrych parametrach) jest zalecane przez większość producentów tynków dekoracyjnych. Z pewnością gwarantuje to większą trwałość nowego tynku. Chcąc uniknąć przykrych niespodzianek, należy stosować preparaty zalecane przez producenta wybranego tynku dekoracyjnego.

Przygotowujemy masę tynkarską

Gotową – wystarczy wymieszać, aby ujednolicić jej konsystencję. Suchą mieszankę – rozrabia się wodą w proporcjach podanych przez producenta na opakowaniu.

Przygotowujemy narzędzia i materiały pomocnicze

Do zabezpieczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mebli – gruba folia i taśma malarska. Do tynkowania – wiertarka z mieszadłem, wałek lub pędzel ławkowiec, gładkie pace (stalowa i plastikowa), do nadania faktury można wykorzystać na przykład kielnię, szpachlę, pacę, wałek do rolkowania albo kawałek folii.

