Ściana, po której można pisać – zastosowanie farb tablicowych w nowoczesnych wnętrzach

Farba tablicowa staje się coraz popularniejsza w aranżacji wnętrz. Ściana pomalowano na czarno wygląda efektownie i ma zastosowanie praktyczne. Można po niej pisać i rysować. Idealnie nadaje się do wykończenia fragmentu ściany w kuchni, przedpokoju, czy pokoju dziecka lub nastolatka.

Zalety farby tablicowej

Na wykończonych farbą tablicową ścianach można pisać tak jak na tablicy. Kreda ma bardzo dobrą przyczepność do pomalowanego nią podłoża, a jednocześnie niezwykle łatwo ją usunąć – wystarczy przetrzeć zwilżoną ścierką lub gąbką. Farbą tablicową można pomalować nie tylko tynkowane powierzchnie, ale także możemy ją wykorzystać do malowania drewna, sklejki, metal i kartonu. Producenci oferują lateksowe lub akrylowe farby tablicowe. Są wodorozcieńczalne i spełniają normy Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

Sprawdź też: Tynki dekoracyjne wewnętrzne – ozdobne wykończanie ścian. Jaki tynk dekoracyjny wybrać? Porównanie, wady i zalety

Farby tablicowe dostępne są w różnych kolorach. Nie tylko czarnym! W sprzedaży dostępne są farby tablicowe żółte, pomarańczowe, białe, różowe, niebieskie, czy zielone.

Farba tablicowa: opinie i zastosowanie

Ściany pomalowane farbą tablicową mogą mieć powierzchnie matowe lub półmatowe i mieć dowolnie wybrany kolor. Farba tablicowa nie kapie podczas malowania i ma bardzo dobre właściwości kryjące. Jej wydajność zależy od chłonności podłoża – z reguły litr farby tablicowej wystarcza do wykończenia blisko 10 m2. Ściana pomalowana farbą tablicową jest odporna na oddziaływanie kredy i wielokrotne zmywanie wodą. Nawet intensywnie eksploatowana nie traci koloru i nie wybłyszcza się. Nie ma też problemu z usunięciem farby tablicowej ze ściany, gdy nam się znudzi. Wystarczy taką powierzchnię zmatowić, oczyścić i zagruntować przed kolejnym malowaniem.

Sprawdź też: Jak prawidłowo pomalować pokój, kuchnię, łazienkę? Malowanie ścian krok po kroku

Farba tablicowa kolory

W przypadku farb tablicowych najczęściej spotykanym kolorem jest czarny, jednak na rynku dostępne są również inne warianty kolorystyczne. Producenci oferują zarówno gotowe rozwiązania w kilku podstawowych barwach, jak i produkty, które można barwić na dowolny kolor z wzornika, dopasowując je do aranżacji wnętrza. Farby łączące funkcje tablicy kredowej i magnetycznej są czarne. Nie bez powodu króluje czerń – stanowi doskonałe, kontrastowe tło dla białej i kolorowej kredy. Nie trzeba się jej obawiać nawet na dużych płaszczyznach, gdy pokryją ją kolorowe napisy czy rysunki, stanie się barwnym i ciepłym elementem wystroju wnętrza.

Jeśli jednak tablica ma być wykorzystywana okazjonalnie albo w niektórych sytuacjach stawać się wręcz niewidocznym elementem wnętrza, wówczas warto rozważyć powłokę w innym kolorze, na przykład dobranym do pozostałych ścian. Takie możliwości dają produkty, które barwi się na dowolny kolor z wzornika. Kolor nie ma znaczenia w przypadku farb magnetycznych – dostępne są czarne i grafitowe – bo przeważnie są stosowane jako podkład pod farby tablicowe lub przeznaczone do malowania wnętrz. Taka dodatkowa powłoka nie osłabia przyciągania, a poprawia odporność na ścieranie.

Sprawdź też: Stiuk wenecki – od matu po wysoki połysk. Efekt marmuru na ścianie

Powłoki tablicowe wymagają odpowiedniego przygotowania podłoża, w tym jego oczyszczenia, zagruntowania oraz zapewnienia właściwej chłonności przed aplikacją materiału

Farba tablicowa w aranżacji: porada architekta wnętrz

Zdecydowałam się na pomalowanie wszystkich ścian pokoju dziecka farbą tablicową. Dzięki temu jego twórczość artystyczna jest tu najważniejsza. Choć ściany są czarne, wnętrze robi wrażenie kolorowego i ciepłego – dzięki temu, że połać dachu i podłoga wykończone są drewnem, a duże okna pokazują zieleń drzew i kolorowe domy sąsiadów. Jednak najważniejsze są żółte, błękitne i różowe rysunki, które pokrywają ściany pokoju i... mogą zmieniać się wraz z dzieckiem.

Sprawdź też: Zburz nudę na ścianach! Odkryj świeże pomysły na dekoracje, które zachwycają

Jak malować farbą tablicową

Farbę tablicową można nanosić na ścianę pędzlem lub wałkiem po wcześniejszym oczyszczeniu z kurzu, ewentualnym odtłuszczeniu i zagruntowaniu podłoża. Podkładem pod malowanie farbą tablicową zalecanym przez producenta – z reguły jest to podkład pod emalie akrylowe. Farbę tablicową przed malowaniem należy dokładnie wymieszać, a następnie nanieść jedną albo dwie jej warstwy na podłoże. Pomalowana farbą tablicową powierzchnia jest sucha po mniej więcej 24 godzinach, jednak ostateczną trwałość i wytrzymałość osiąga dopiero po 30 dniach. Lepiej więc przez ten czas nie wykorzystywać ściany jako tablicy.

Sprawdź też: Masz to w domu? Te wnętrzarskie trendy w 2026 roku są już niemodne

i Autor: Mariusz Bykowski Farby specjalne tworzą łatwo zmywalne powłoki, więc przykladowo jeśli zostaną zachlapane wodą, ciecz nie wsiąknie w ścianę i nie zostawi na niej plam.

Pomysł na farbę tablicową i magnetyczną: aranżacje wnętrz

Farby magnetyczne i tablicowe idealnie nadają się do wykańczania ściany lub jej fragmentu i są efektownym elementem w aranżacji wnętrza. Doskonałym pomysłem jest stworzenie dla takiej powierzchni ram typu passe-partout, której zawartość można zmieniać w zależności od potrzeb. Ściana lub jej wycinek pomalowane farbą tablicową i magnetyczną mogą też pełnić funkcję tablicy informacyjnej ulokowanej w kuchni, na przykład w pasie między szafkami, nad lodówką lub w pokoju do pracy nad biurkiem.

Jednak przede wszystkim oba rodzaje farb wykorzystuje się w pokoju dziecięcym. Ten prosty pomysł nie tylko uchroni przed zniszczeniem ściany narażone na pojawienie się trudnych do usunięcia plam ze ścian. W pokoju dziecięcym ściana pomalowana farbą tablicową pozwoli na rozwijanie talentu i wyobraźni dziecka. Dzięki wykończeniu dużych powierzchni w pokoju powstanie twórcza, inspirująca przestrzeń, w której nie musi ograniczać swojej wyobraźni. Może rysować, pisać, ścierać i... tworzyć od nowa. Ściany w pokoju dziecka wykończone farbą tablicową i magnetyczną mogą służyć jako magnetyczne pole do gier, na przykład warcabów, do nauki pisania oraz jako ochrona ścian przed trudnymi do usunięcia rysunkami malca.

Farba tablicowa wydajność

Aby oszacować, ile farby tablicowej potrzebujemy, trzeba sprawdzić kilka informacji podawanych przez producentów. Pierwszym parametrem jest wydajność, czyli określenie wielkości powierzchni, którą można pomalować jednym litrem farby. Najczęściej jest ona podana dla jednokrotnego malowania i przy założeniu, że podłoże jest niechłonne (zagruntowane). Trzeba się jednak liczyć z tym, że w przypadku podłoża porowatego, z lekką fakturą i chłonnego, litr farby tablicowej pokryje mniejszą powierzchnię. Drugą istotną informacją jest zalecana przez producenta liczba warstw. Podaje się zazwyczaj minimalną liczbę, przy której powłoka utworzona z farby tablicowej może osiągnąć wymaganą grubość. Więc jeśli producent podaje wydajność 10 m2/l, ale zaleca, żeby farbę nanieść w 2-3 warstwach, to do pomalowania ściany o powierzchni 10 m2 potrzebujemy przynajmniej 2-3 l.

Na wydajność farby tablicowej wpływa też narzędzie malarskie, jakiego się używa. Farby tablicowe nakłada się ręcznie pędzlem lub wałkiem. Niektórzy producenci zalecają, by używać wałka z krótkim włosiem, albo wręcz rekomendują wałek sznurkowy jako podstawowe narzędzie. Wałek jest przydatny zwłaszcza wtedy, gdy maluje się większą powierzchnię. Pozwala też nakładać farbę tablicową z większą wydajnością niż pędzel. Niektóre farby tablicowe można też nakładać natryskowo, ale ta metoda jest polecana jedynie profesjonalistom. Z kolei farby magnetyczne zaleca się malować przede wszystkim wałkiem. Aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię ostatniej warstwy, firma Atlas poleca ją nanieść i wygładzić pacą wenecką lub powierzchnię ostatniej warstwy przegładzić po wyschnięciu drobnoziarnistym papierem ściernym.

Farba tablicowa cena

Przedstawione farby tablicowe kosztują obecnie od około 70 do 250 zł/l. Farby magnetyczne i tablicowe magnetyczne to wydatek rzędu 150 do 320 zł/l, natomiast farby magnetyczne bez funkcji tablicowej kosztują zwykle od 140 do 300 zł/l.

Na rynku nadal dostępne są opakowania o różnych pojemnościach – najczęściej 0,5 l, 0,75 l oraz 1 l. W praktyce oznacza to, że całkowity koszt pomalowania ściany zależy nie tylko od ceny za litr, ale też od liczby warstw oraz wydajności produktu, która wciąż najczęściej wynosi około 8–12 m²/l (jedna warstwa), przy czym w realnych warunkach często trzeba uwzględnić 2–3 warstwy.

Wśród farb tablicowych nadal droższe są wersje kolorowe oraz produkty łączące funkcję tablicową i magnetyczną. Przy zakupie warto więc przeliczyć nie tylko cenę jednostkową, ale też całkowite zużycie materiału.

Murowane starcie Tynk - gipsowy czy cementowy? MUROWANE STARCIE

Zobacz: Remont domu kostki w Bydgoszczy