Płyty budowlane są produkowane z myślą o przyspieszeniu prac budowlano-remontowych i uniezależnieniu ich od temperatury. Z płyty budowlanej można wykonać tzw. suchą zabudowę. W takim wypadku można je układać nawet przy lekkim mrozie, ponadto nie potrzeba długich przerw technologicznych, jak w przypadku tynków czy wylewek, które muszą być układane w temperaturze nie mniejszej niż +5-10oC, a potem długo schną.

Zależnie od przeznaczenia płyty budowlane są wykonywane z masy gipsowej, włókno-cementowej, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych itp. Każdy rodzaj płyt ma określone przeznaczenie i właściwości dopasowane do funkcji, którą będą pełnić. Płyty budowlane mogą być samonośne - można wznosić z nich samodzielne konstrukcje, oraz lub wymagać przymocowania do podkonstrukcji. Znajdziemy płyty budowlane wodoodporne, ogniochronne, akustyczne, izolacyjne itp.

Płyty budowlane są przygotowane tak, żeby ułatwić ich montaż (np. mogą mieć w tym celu różnie przygotowane krawędzie). Nie trzeba wielkiej wiedzy ani specjalnych narzędzi, żeby wykonać z nich zabudowę lub okleić nimi ściany. Wiele z nich można wykorzystać samodzielnie, bez zatrudniania fachowców.

i Autor: Mariusz Bykowski Płyty budowlane można wykorzystać jako suchy jastrych

i Autor: Equitone/ Materiały prasowe Elewacyjne płyty włókno-cementowe mają powierzchnię i fakturę naśladującą układ listewek

Przeznaczenie płyt budowlanych

Płyty budowlane mają szerokie zastosowanie. Można je wykorzystać zarówno we wnętrzach, jak i na elewacji. W większości wypadków stanowią podłoże, które jeszcze trzeba pokryć warstwą wykończeniową, np. pomalować albo ułożyć na nich płytki. Są też płyty budowlane, które można zostawić bez dodatkowej warstwy na wierzchu albo mają odpowiednio wykończoną powierzchnię.

Oto możliwe wykorzystanie płyt budowlanych:

obudowa ścian i sufitów,

obudowa kominków,

obudowa rur i instalacji,

zabudowa urządzeń sanitarnych, obudowa wanny,

zabudowa skosów na poddaszu,

suchy jastrych,

budowa półek, nisz,

konstrukcja lekkich ścianek działowych,

zabudowa szkieletowa,

sztywne poszycie dachu,

wykończenie elewacji.

Płyty budowlane gipsowo-kartonowe

To jedne z najczęściej wykorzystywanych płyt budowlanych. Tworzy je masa gipsowa powleczona obustronnie cienkim kartonem. Można je zastosować do wyrównania krzywych ścian i sufitów podczas remontu starego domu, zabudowy skosów poddasza, obijania szkieletowych ścianek działowych, wykonywania sufitów podwieszanych. Płyty budowlane o ograniczonej nasiąkliwości, tak zwane wodoodporne, służą do wykonywania zabudów w łazienkach. Płyty budowlane w wersji ogniochronnej wykorzystuje się do obudowywania kominków.

Są także płyty budowlane akustyczne o zwiększonej gęstości, które dobrze pochłaniają drgania pochodzące od dźwięków. Płyty o zwiększonej wytrzymałości są wzmocnione włóknem szklanym. Powierzchnię płyt g-k można wykańczać w dowolny sposób, np. pomalować, okleić tapetą lub płytkami.

Płyty budowlane cementowe i włókno-cementowe

Płyty budowlane cementowe i włókno-cementowe cechują się dużą twardością, wytrzymałością mechaniczną i trwałością. Masa cementowa jest wymieszana z włóknami celulozowymi i sprasowana. Takie mocne płyty budowlane są wykorzystywane tam, gdzie mogą być narażone na obciążenia, np. jako podbudowa pod posadzki. Ponieważ mogą być impregnowane wodoodpornie często są stosowane w łazienkach, pralniach itp. Drugą ważną cecha płyt włókno-cementowych jest odporność na czynniki atmosferyczne. Są one popularnymi płytami do wykańczania elewacji. Ich wielką zaletą jest to, że można na wiele sposobów wykończyć ich powierzchnię, więc efekt jest dekoracyjny.

Płyty budowlane drewnopochodne

Płyty budowlane drewnopochodne mogą mieć zastosowanie konstrukcyjne oraz wykończeniowe. Płyty drewnopochodne są twarde, mają dużą wytrzymałość mechaniczną. Najczęściej stosuje się płyty wiórowe, np. OSB, HDF, MDF, MFP, płyty pilśniowe oraz sklejkę. Płyty wiórowe to sprasowane z udziałem środków wiążących wióry drzewne o różnej wielkości i układzie. Płyty pilśniowe są produkowane z rozwłóknionych odpadów z przemysłu drzewnego. Sklejka ma budowę warstwową, składa się z kilku cienkich warstw drewna o naprzemiennie przebiegającym układzie słojów. Płyty drewnopochodne są wykorzystywane jako suchy jastrych, poszycie dachów i ścian szkieletowych oraz materiał konstrukcyjny wszelkiego rodzaju zabudów. Najczęściej są stosowane w taki sposób, żeby pozostały suche. W wersji impregnowanej możne ich użyć w pomieszczeniach wilgotnych.

Płyty wiórowe laminowane lub fornirowane mają estetyczne wykończenie powierzchni. Są wykorzystywane do wykonywania zabudów meblowych. Bywa, że tak jest zastosowana również technicznie wyglądająca płyta OSB. Sklejka może być wykorzystana jako materiał konstrukcyjny do wykonywania poszyć ścian, budowy mebli, wykonywania zabudów. W wersji szalunkowej jest hydrofobizowana i pokryta filmem nieprzywierającym do betonu. Zależnie od gatunku drewna i jakości może stanowić dekoracyjną okładzinę ścian, mebli.

Płyty budowlane z tworzyw sztucznych

To przede wszystkim płyty budowlane o właściwościach konstrukcyjnych i izolacyjnych. Zastosowany surowiec sprawia, że są one wodoodporne i bardzo lekkie. Ważna jest również izolacyjność termiczna i akustyczna tych płyt. Najczęściej są to płyty z rdzeniem z polistyrenu ekstrudowanego XPS, pianki polistyrenowej, poliizocyjanurowej lub fenolowej, zbrojone siatką z włókna szklanego, pokryte folią lub inną powłoką wykończeniową, np. zaprawą cementową. Płyty tego rodzaju stosuje się przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych. Służą do wyrównywania podłoża i wykonywania zabudów, np. pod umywalkę albo dookoła wanny. Osobną grupą są płyty o przeznaczeniu termoizolacyjnym, które stosuje się na dachach, elewacjach, pod podłogą.

Cena 1 m2 płyt budowlanych

Płyty różnią się wymiarami, więc należy to brać pod uwagę, szukając produktów. Płyty gipsowo-kartonowe są najtańsze. Standardową płytę kupimy w cenie 5-6 zł/. Jeśli płyta ma specjalne zastosowanie, cena zaczyna się zbliżać do 10 zł/. Cena płyt cementowych i włókno-cementowych zaczyna się od 30 zł i zmierza ku 100 zł/. Elewacyjne płyty włókno-cementowe to koszt od około 200 do 300 zł. Najpopularniejsza płyta OSB kosztuje od 40-50 do 100 zł (zależnie od grubości). Za płyty MDF surowe trzeba zapłacić od 25 do 80 zł. Sklejka jest droższa od płyt wiórowych. Sklejka liściasta suchotrwała kosztuje 40-100 zł, a wilgocioodporna – 50-130 zł. Za sklejkę liściastą w wersji przeznaczonej na szalunki zapłacimy od 80 do 150 zł. Płyty z tworzyw sztucznych, zależnie od przeznaczenia i grubości, kosztują 30-150 zł.

Elastyczna płyta budowlana Wedi: zabudowa łazienki

Jest to płyta budowlana zbudowana z kilku warstw. Jej rdzeń jest wykonany z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Na pierwszy rzut oka przypomina on styropian, jednak technologia jego wytwarzania jest nieco inna, znacznie przewyższa go też parametrami. Obie strony płyty powlekane są specjalną szlachetną zaprawą cementową modyfikowaną wieloma dodatkami i żywicami. W zaprawę jest wtapiana siatka zbrojąca podobna do tej używanej przy dociepleniach budynków, która usztywnia płytę. Potocznie nazywana jest płytą budowlaną Wedi, choć Wedi to tylko jeden z producentów. Płyty budowlane o podobnej budowie mają też m.in. firmy WiM, Austrotherm oraz Ultrament. Płyty budowlane z rdzeniem z polistyrenu coraz częściej pojawiają się w polskich domach. Rosnącą popularność zawdzięczają rodzimym wykonawcom, którzy nauczyli się nimi posługiwać, remontując mieszkania w krajach skandynawskich i w zachodniej Europie. Tam one dorównują popularnością płytom g-k. Praca z nimi jest dużo czystsza, a remont jest mniej uciążliwy dla domowników, gdyż mniej pylą niż gipsowo-kartonowe. Płyty budowlane są samonośne i w konstrukcjach przestrzennych nie wymagają szkieletu, który jest niezbędny, jeśli wykonujemy je z płyt g-k lub cementowych. Dzięki warstwie z polistyrenu lepiej też izolują termicznie i akustycznie. Wielu wykonawców uważa, że tradycyjna płyta g-k przewyższa swoją budowlaną konkurentkę tylko dwoma parametrami – ma większą odporność ogniową i jest znacznie tańsza.

Elastyczna płyta budowlana: wymiary i waga

Na plac budowy gotowe płyty przyjeżdżają w dwóch rozmiarach. Standardowy wynosi 60 x 250 lub 260 cm. Takie płyty mogą mieć grubość od 10 do 80 mm. Dodatkową opcją jest płyta budowlana o połowę krótsza 60 x 120, 125 lub 130 cm (o grubości od 4 do 50 mm). Najpopularniejsze grubości dużych płyt budowlanych to 12, 20, 30 i 50 mm. Niektóre firmy, chcąc rozszerzyć swą ofertę, proponują płyty budowlane o grubości 4, 6, 10, 40, 60 i 80 mm. Płyta budowlana jest niezwykle lekka, w zależności od wymiarów i producenta waży od 2 do 8 kg. Jest też dość sztywna. Można ją obrabiać prostymi narzędziami: nożem budowlanym, piłą ręczną, wyrzynarką i wkrętarką.

Płyta budowlana do obudowy wanny

Ciekawym miejscem zastosowania płyt budowlanych są zabudowy wanien. Płyta przeznaczona do obudowy wanny jest fabrycznie ponacinana. Aby uzyskać potrzebny kształt, wystarczy ją odpowiednio wyprofilować. Następnie pokrywa się ją klejem, który wiążąc, usztywnia płytę. Po 24 godzinach uzyskujemy gotowy element o żądanym kształcie. Z płyt budowlanych wykonywane są też brodziki licowane z podłogą przeznaczone do wykańczania płytkami. Są one dosyć cienkie. W najgrubszym miejscu mają zaledwie 5 cm. Płyta budowlana jest odpowiednio wycięta i ma spadki w kierunku odpływu. Sprzedawana jest w zestawach z syfonem. Aby zamontować taki zlicowany z podłogą brodzik, wystarczy tylko odpowiednio przygotować i wyprowadzić odpływ oraz połączyć go z syfonem.

i Autor: materiały prasowe WiM/ Materiały prasowe Obudowując płytą budowlaną WiM pion kanalizacyjny, ukryjemy go i wyciszymy nieprzyjemne odgłosy

Półka z płyty budowlanej

Płyty budowlane można łączyć ze sobą, tworząc z nich konstrukcje przestrzenne. Do połączeń używa się wkrętów o wysokim gwincie (takich samych jak do drewna), a krawędzie płyt wypełnia klejo-uszczelniaczami poliuretanowymi. Ciekawym pomysłem na zastosowanie płyt budowlanych jest zrobienie z nich półek wspornikowych. W ścianie nawierca się otwory i umieszcza w nich kołki rozporowe. Czoło półki powleka się uszczelniaczem i używając specjalnych obustronnie nagwintowanych śrub, skręca całość. Następnego dnia po związaniu uszczelniacza uzyskuje się trwałą konstrukcję. Dzi-ki takiemu sposobowi mocowania półka nie ma widocznych podpór. Obłożona glazurą tworzy ze ścianą łazienki jednorodną płaszczyznę odporną na wodę.

Jak montować płyty budowlane

Możemy to zrobić na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest montaż mechaniczny. Przebiega on podobnie jak w przypadku płyt g-k. Płyty budowlane mocujemy wkrętami do profili metalowych lub drewnianych. Można je również przytwierdzać klejem cementowym bezpośrednio do ściany. Przyklejając płytę do podłoża z małymi nierównościami, nanosimy go na całą jej powierzchnię za pomocą pacy zębatej. Następnie dociskamy płytę. Jeśli nierówności ściany są bardzo duże, płytę budowlaną przyklejamy na placki kleju cementowego. Przed naniesieniem go na powierzchnię płyty zaznaczamy miejsca, w których znajdą się placki, i przewiercamy płytę wiertłem. Następnego dnia należy ją mechanicznie przytwierdzić do ściany, używając pięciu kołków na 1 m2 w odstępach pionowych co 60 cm. Połączenia między płytami budowlanymi szpachluje się zaprawą klejową, a potem nakleja na nie taśmę uszczelniającą.