Ścianki działowe na poddaszu bez tajemnic. Gdzie je umieszczać, z czego je budować?

Rodzaj ścianek działowych na poddaszu i ich układ powinny być wskazane w projekcie budowlanym. Chcąc zrobić odstępstwo, trzeba się upewnić, czy wybrany typ ściany nie obciąży nadmiernie stropu. Powinien to ocenić konstruktor lub przynajmniej inżynier budownictwa.

Ścianki działowe murowane na poddaszu

Na mocnym stropie można budować ścianki działowe murowane z pustaków, bloczków z betonu komórkowego, silikatów lub bloczków gipsowych. Wznosi się je przed ocieplaniem i wykańczaniem połaci. Między nimi a skosem zostawia się odpowiedni odstęp. Jego szerokość powinna odpowiadać szerokości drugiej, podkrokwiowej warstwy wełny. Takiej ścianki działowej na poddaszu nie łączy się w żadnym miejscu z więźbą. Połączenie na kotwy powinno być wykonane między ścianą działową a ścianką kolankową i szczytową.

Ścianki szkieletowe na poddaszu

Za najlżejsze uchodzą ścianki szkieletowe. Ich sercem jest konstrukcja z cienkich, stalowych profili, które niewiele ważą. Profile tnie się nożycami i skręca w całość małymi wkrętami nierdzewnymi. Do budowy takich ścianek działowych na poddaszu będziesz potrzebował dwóch rodzajów profili – pionowych słupków CW i ich prowadnic – UW. Do niedawna szkielety ścian działowych budowano także z drewna. Dziś metoda ta straciła na popularności, oczywiście można skręcić konstrukcję z sosnowych belek i słupków, najlepiej impregnowanych. Szkielet ścianki trzeba z obu stron obudować okładziną z płyt gipsowo-kartonowych.

Tworzą one powierzchnię gładką i łatwą do dalszego wykańczania, po uprzednim zagruntowaniu. Takie ścianki muszą też mieć wypełnienie z wełny mineralnej, która poprawia ich izolacyjność akustyczną. Konstrukcję ścianki szkieletowej łączymy nie z okładziną skosów, tylko z profilami rusztu, do którego ta okładzina będzie przykręcana.

i Autor: WIENERBERGER/ Materiały prasowe Szkieletowa konstrukcja ścian działowych powstaje z pionowych profili CW oraz montowanych poziomo i skośnie profili UW

Lokalizacja ścianek działowych na poddaszu

- powstają z profili stalowych lub rzadziej z belek drewnianych. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie i jedyne dopuszczalne, gdy na poddaszu jest strop drewniany. Na stropach gęstożebrowym, płytowym lub monolitycznym lekkie ściany szkieletowe można ustawiać praktycznie w dowolnych miejscach, ponieważ w nieznacznym stopniu je obciążają. Ścianki murowane - na bardziej wytrzymałym stropie gęstożebrowym, płytowym lub monolitycznym można też budować działowe ściany murowane. Nie da się ich jednak postawić w każdym miejscu. Przebieg ustala projektant. Ścianki takie mogą wtedy stanąć w miejscach, wzdłuż których przewidziano wzmocnienia, lub tam, gdzie obciążenia rozłożą się równomiernie na belki stropowe.

Warto wiedzieć Akustyka ścianek działowych Choć najważniejszym parametrem ścianek działowych jest ich ciężar, nie można zapomnieć również o dobrej akustyce. Wskaźnik izolacyjności akustycznej przegród między pomieszczeniami nie powinien być mniejszy niż 30 dB, a w standardzie podwyższonym – 40 dB. Generalna zasada jest taka, że im przegroda masywniejsza, tym lepiej tłumi drgania, stąd najwyższy wskaźnik izolacyjności akustycznej wśród ścian murowanych o grubości 6,5-18 cm mają te z bloczków silikatowych. Jednocześnie jednak taki masywny mur (kilkadziesiąt kg/m2) najmocniej obciąża strop, dlatego często wybiera się lżejsze pustaki ceramiczne, bloczki z keramzytobetonu lub betonu komórkowego, choć ich izolacyjność jest gorsza (chyba że są to specjalne elementy na ściany działowe, o podwyższonych parametrach akustycznych). Wyjątkiem od tej reguły są tylko ścianki szkieletowe, które dzięki wypełnieniu z wełny mineralnej dobrze tłumią drgania, a ważą zaledwie 25-40 kg/m2. Karolina Matysiak-Rakoczy

