Sucha zabudowa bez tajemnic. Gdzie można i warto ją wykorzystać?

Co to jest sucha zabudowa

W trakcie budowy domu możemy stosować technologie mokre i suche. Podczas budowy ścian działowych, wykańczania ścian wewnętrznych, podłóg, skosów poddasza, a nawet elewacji, zamiast używać mokrych zapraw tynkarskich, klejów i innych materiałów, które wymagają czasu, żeby wyschły, możemy zastosować różnego rodzaju płyty budowlane.

Sucha zabudowa to konstrukcje głównie do wykańczania wnętrz, które buduje się "na sucho" - bez zapraw mokrych, tylko najczęściej przykręcając poszczególne elementy. Prace wykonuje się szybko, a ponadto nie trzeba robić przerw technologicznych, które wydłużają proces budowy. Największą zaletą technologii suchej zabudowy jest więc zysk czasu.

Systemy suchej zabudowy są łatwe w wykonaniu, a przede wszystkim dokładnie opracowane przez producentów płyt w nich stosowanych. Jeśli buduje się zgodnie z instrukcją, zabudowa powinna sprawnie funkcjonować przez wiele lat. Systemy suchej zabudowy są stosowane podczas wykańczania nowych domów, ale świetnie sprawdzają się także w sytuacjach remontowych. Pozwalają ukryć wadliwe fragmenty ścian albo szybko dobudować potrzebne elementy, np. wstawić ściankę działową, żeby podzielić pokój na dwa mniejsze.

i Autor: Siniat/ Materiały prasowe Najpopularniejsze wykorzystanie metody suchej zabudowy to wykończenie skosów poddasza

Zalety suchej zabudowy

szybki czas wykonania,

brak przerw technologicznych,

czystość prac,

łatwość wykonania,

kompletność systemów,

opracowane instrukcje montażu,

lekkość konstrukcji,

swoboda aranżacji przestrzeni.

i Autor: Rockwool/ Materiały prasowe Metodą suchej zabudowy szybko wznosi się lekkie ściany działowe

Elementy suchej zabudowy

Żeby wykończyć skosy poddasza, wznieść ścianę działową lub inne elementy suchej zabudowy stosuje się płyty budowlane. Wszystkim sucha zabudowa kojarzy się z płytami gipsowo-kartonowymi, które są najpopularniejsze. Ale do określonych zastosowań w suchej zabudowie możemy wykorzystać jeszcze wiele innych rodzajów płyt budowlanych, np. płyty gipsowo-włóknowe, płyty cementowe, płyty drewnopochodne, np. OSB lub MFP, elewacyjne, np. kamienne, betonowe, HPL itp. Żeby zbudować konstrukcję w łazience wykorzystuje się płyty gisowo-kartonowe o właściwościach wodoodpornych. Do wzniesienia zabudowy kominka potrzebne są płyty ognioodporne. Kolejnym niezbędnych elementem suchej zabudowy są profile aluminiowe, stalowe albo drewniane, które służą do budowy konstrukcji. Jest wiele typów gotowych profili systemowych, np. główne, sufitowe, przyścienne. Do montażu całości wykorzystuje się wkręty i śruby, a całość wykańcza się z użyciem odpowiednich narożników, taśm, szpilek. Nie należy zapominać również o podkładkach/przekładkach systemowych, które są potrzebne np. żeby uniknąć przenoszenia drgań.

Systemy suchej zabudowy pozwalają konstruować:

ściany działowe,

sufity podwieszane,

suche podłogi,

zabudowy poddaszy,

obudowy pionów instalacyjnych i kanałów kablowych,

elewacje budynków.

Zastosowanie suchej zabudowy

Sucha zabudowa jest tak wygodna, że w wielu zastosowaniach wyparła inne technologie. Na pierwszym miejscu można wymienić zabudowę skosów poddasza. Lekkie płyty gipsowo-kartonowe można docinać i profilować, tak żeby zabudować praktycznie każdą przestrzeń. Z płyt budowlanych o właściwościach elastycznych można budować konstrukcje krzywoliniowe. W tej technologii wznosi się wszelkiego rodzaju zabudowy, np. żeby ukryć przewody instalacyjne. Niezmiernie popularne są sufity podwieszane i obudowy kominków.

Sucha zabudowa to popularny sposób na to, by wznieść lekkie ściany działowe. Przydaje się to zwłaszcza podczas remontów i adaptacji poddasza. Konstrukcja z płyt gipsowo-kartonowych lub płyt OSB jest kilka razy lżejsza niż mur, więc takie ściany wznosi się na stropach, których nie możemy zbytnio obciążać. Ponadto taką lekką ściankę możemy postawić w dowolnym miejscu. Jeśli zależy nam na czasie, nawet podłogę można zbudować z wykorzystaniem płyt. Zamiast czekać, aż wyschnie wylewka, układa się suchy jastrych, a na nim posadzkę. Ta technologia jest również przydatna podczas adaptacji poddasza o nieznanej nośności stropu albo o stropie z drewnianych belek.

Sucha zabudowa to czasem jedyne rozwiązanie podczas remontów starych domów. Pozwala ukryć i wyrównać krzywe ściany i dobudować ściankę. Jeśli za płytami zastosujemy materiał ciepło- lub ogniochronny poprawimy pod tym względem parametry domu lub pomieszczenia. Kilka centymetrów wełny mineralnej w ściance działowej z płyt pozwoli stworzyć przegrodę akustyczną.

Suchą zabudowę można także stosować na zewnątrz. Płyty drewniane, betonowe, włókno-cementowe i inne zamocowane na podkonstrukcji to szybki i nowoczesny pomysł na wykończenie elewacji.

