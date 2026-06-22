Planujesz remont kuchni w 2026 roku? Lepiej nie zaczynaj od wyboru frontów, płytek ani modnego koloru ścian. Najpierw sprawdź, ile może kosztować cała inwestycja. W przykładowej kuchni o powierzchni 8 m² koszt remontu dochodzi do ok. 57 tys. zł. W większej kuchni z wyspą w domu jednorodzinnym rachunek może przekroczyć 100 tys. zł.

Największe zaskoczenie? Wcale nie robocizna. Bardzo często najwięcej pieniędzy pochłaniają meble kuchenne na wymiar, blat i sprzęt AGD. To one decydują, czy remont zamknie się w rozsądnym budżecie, czy szybko wymknie się spod kontroli.

Ile kosztuje remont kuchni w 2026 roku? Aktualne ceny

Kuchnia jest jednym z najdroższych pomieszczeń do remontu. Dlaczego? W jednym miejscu spotykają się prace budowlane, instalacyjne, stolarskie, wykończeniowe i montażowe. Trzeba zapłacić za demontaż starej zabudowy, przygotowanie ścian i podłóg, elektrykę, hydraulikę, płytki, malowanie, meble, blat, AGD, oświetlenie i robociznę. Orientacyjne koszty remontu kuchni w 2026 roku wyglądają tak:

odświeżenie małej kuchni w mieszkaniu – ok. 8–20 tys. zł

odświeżenie kuchni w domu – ok. 12–25 tys. zł

generalny remont kuchni 6–10 m² w mieszkaniu – ok. 25–60 tys. zł

generalny remont kuchni 12–20 m² w domu – ok. 40–90 tys. zł

kuchnia w standardzie premium – od ok. 70 tys. zł w mieszkaniu i od ok. 100 tys. zł w domu

To kwoty orientacyjne, ale dobrze pokazują skalę wydatków. Najtańszy będzie remont bez zmiany układu instalacji i bez drogiej zabudowy. Najdrożej wychodzą kuchnie projektowane od zera, z meblami pod sufit, wyspą, blatem ze spieku lub kamienia i pełnym AGD do zabudowy.

Autor: Zagórny Studio projekt. Deer Design/ Materiały prasowe

Autor: Szymon Starnawski

Remont kuchni 8 m² za 57 tys. zł – przykładowy kosztorys

Niewielka kuchnia w bloku nie zawsze oznacza niewielki koszt. Przy generalnym remoncie, wymianie zabudowy i zakupie nowego sprzętu rachunek może być bardzo wysoki. Przykładowy koszt remontu kuchni 8 m² w mieszkaniu:

meble kuchenne na wymiar – 24 000 zł

sprzęt AGD – 11 000 zł

płytki, podłoga i materiały wykończeniowe – 5 500 zł

elektryka i hydraulika – 4 500 zł

robocizna – 12 000 zł

Łącznie: ok. 57 000 zł

W tym przykładzie sama zabudowa i sprzęt AGD kosztują 35 tys. zł. To ponad połowa całego budżetu. Dlatego przy remoncie kuchni nie wystarczy zapytać wykonawcy o cenę robocizny. Trzeba od razu policzyć meble, blat, zawiasy, prowadnice, cargo, oświetlenie podszafkowe, zlew, baterię i cały sprzęt.

Co jest najdroższe w remoncie kuchni? Nie zawsze ekipa

Właściciele mieszkań i domów często zakładają, że najwięcej pieniędzy pochłonie ekipa remontowa. W praktyce największym kosztem są zwykle meble i wyposażenie. Największe pozycje w budżecie remontu kuchni to najczęściej:

meble kuchenne na wymiar – 30–50% budżetu

sprzęt AGD – 15–30%

robocizna – 15–25%

instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne – 5–15%

płytki, podłogi, farby i pozostałe materiały – 10–20%

Im bardziej zabudowa jest dopasowana do wnętrza, tym wyższy koszt. Szafki do sufitu, dużo szuflad, systemy narożne, cargo, ciche domykanie, fronty lakierowane, fornirowane albo frezowane mocno podbijają cenę. Największym błędem jest liczenie kuchni „na oko”. Przy dzisiejszych cenach różnica między prostą zabudową a kuchnią w wyższym standardzie może wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Ile kosztują meble kuchenne na wymiar w 2026 roku?

Meble na wymiar są wygodne, trwałe i pozwalają dobrze wykorzystać każdy centymetr przestrzeni. Są jednak jednym z najdroższych elementów remontu. Orientacyjne ceny kuchni na wymiar w czerwcu 2026 roku:

mała kuchnia 5–8 m² – ok. 15–25 tys. zł

średnia kuchnia 9–14 m² – ok. 20–50 tys. zł

duża kuchnia z wyspą 15–25 m² – ok. 40–80 tys. zł

kuchnia premium – od ok. 80 tys. zł wzwyż

Cena zależy od liczby metrów zabudowy, rodzaju frontów, blatu, okuć, systemów wewnętrznych i stopnia skomplikowania projektu. Najtańsze będą proste fronty laminowane i standardowe szafki. Drożej wychodzą fronty lakierowane, fornirowane, ryflowane, zabudowy pod sam sufit i blaty z kamienia, konglomeratu lub spieku. Warto poprosić o co najmniej trzy wyceny. Różnice między stolarzami bywają bardzo duże, nawet przy podobnym projekcie.

Autor: Projekt: Andrzej Kazulak, zdjęcia: Monika Filipiuk-Obałek, stylizacja: Joanna Płachecka Półwysep z długim blatem, który wydaje unosić się w powietrzu.

Kuchnia z wyspą w domu – koszt może przekroczyć 100 tys. zł

W domu jednorodzinnym kuchnia często jest większa, otwarta na salon i połączona z jadalnią. To podnosi koszt. Więcej jest szafek, więcej blatu, więcej punktów elektrycznych, a do tego często dochodzi wyspa. Przykładowy koszt remontu kuchni 15 m² w domu:

meble na wymiar z wyspą – 42 000 zł

sprzęt AGD do zabudowy – 18 000 zł

blat ze spieku kwarcowego – 10 000 zł

podłoga i okładziny ścienne – 8 000 zł

elektryka i hydraulika – 7 000 zł

oświetlenie – 3 000 zł

robocizna – 17 000 zł

Łącznie: ok. 105 000 zł

W takim kosztorysie największe znaczenie ma nie sama powierzchnia kuchni, ale standard wykończenia. Wyspa, drogi blat, wysokie słupki, zabudowana lodówka, piekarnik, mikrofala, zmywarka i designerski okap szybko podnoszą końcową cenę.

Na czym można oszczędzić przy remoncie kuchni?

Nie każda oszczędność ma sens. Nie warto oszczędzać na elektryce, hydraulice, montażu ani trwałości blatu. To elementy, które po remoncie trudno poprawić bez dużego bałaganu i dodatkowych kosztów. Rozsądnie można oszczędzić na:

prostszych frontach

liczbie szuflad i systemów cargo

bardzo drogich uchwytach

tańszym ale trwałym blatcie

AGD, wybierz te ze średniej półki

zostawieniu części istniejących przyłączy w tym samym miejscu

prostszym układzie zabudowy

Największą oszczędność daje dobry projekt. Jeśli układ kuchni jest przemyślany od początku, łatwiej uniknąć przeróbek, opóźnień i decyzji podejmowanych w pośpiechu.

Na czym nie warto oszczędzać w kuchni?

Są elementy, które powinny być wykonane solidnie, nawet jeśli oznacza to wyższy koszt. Kuchnia jest intensywnie użytkowana każdego dnia, więc słabe materiały szybko pokażą swoje wady. Nie warto oszczędzać na:

instalacji elektrycznej

instalacji wodno-kanalizacyjnej

liczbie gniazdek

dobrym oświetleniu blatu

jakości zawiasów i prowadnic

odpornym blacie roboczym

montażu mebli

wentylacji i okapie

Źle zaplanowana elektryka to jeden z najczęstszych problemów po remoncie. W kuchni potrzebne są osobne obwody lub dobrze zaplanowane punkty dla płyty indukcyjnej, piekarnika, zmywarki, lodówki, okapu, mikrofali, oświetlenia i sprzętów używanych na blacie.

Jak zaplanować budżet na remont kuchni krok po kroku?

Najpierw trzeba ustalić, czy remont ma być odświeżeniem, czy generalną zmianą. To najważniejsza decyzja, bo od niej zależy koszt. Bezpieczny plan wygląda tak:

Określ maksymalny budżet

Zostaw rezerwę 10–15% na nieprzewidziane wydatki

Zmierz dokładnie kuchnię

Ustal, czy zmieniasz układ instalacji

Wybierz standard mebli i AGD

Poproś o wycenę stolarza

Poproś o wycenę ekipy remontowej

Dopiero potem wybieraj płytki, kolory i dodatki

Przy budżecie 50 tys. zł rezerwa powinna wynosić co najmniej 5–7 tys. zł. W starszych mieszkaniach i domach warto założyć jeszcze większy zapas, bo po skuciu płytek mogą wyjść nierówne ściany, stare przewody, źle poprowadzona hydraulika albo konieczność wyrównania podłoża.

Najczęstsze błędy, przez które remont kuchni kosztuje więcej

Najdroższe błędy pojawiają się zwykle nie przy wyborze koloru frontów, ale na etapie planowania.

zmiana koncepcji w trakcie remontu

przesuwanie instalacji po zamówieniu mebli

zbyt późne zamówienie zabudowy

brak dokładnych pomiarów

wybór AGD po wykonaniu projektu

brak rezerwy finansowej

zbyt mała liczba gniazdek

źle dobrany blat

niedoszacowanie kosztu robocizny

zamawianie każdego elementu osobno, bez spójnego kosztorysu

W kuchni jedna decyzja pociąga za sobą kolejne. Zmiana płyty grzewczej może oznaczać inną instalację, inny blat i inne wycięcia. Zmiana zlewu może wymagać innej szafki. Zmiana lodówki może zepsuć cały układ zabudowy. Dlatego projekt powinien być gotowy przed rozpoczęciem prac.

Remont kuchni 2026 – najważniejsze liczby

Generalny remont małej kuchni w mieszkaniu może kosztować ok. 25–60 tys. zł

Przykładowa kuchnia 8 m² może kosztować ok. 57 tys. zł

Kuchnia 15 m² z wyspą w domu może kosztować ok. 105 tys. zł

Największym wydatkiem zwykle są meble na wymiar i AGD

Na nieprzewidziane wydatki warto zostawić minimum 10–15% budżetu

Najłatwiej przepłacić na zmianach w projekcie, drogim blacie, zabudowie pod sufit i dodatkowych systemach w szafkach

Autor: Marcin Czechowicz Pomysł na aranżację kuchni zamkniętej.