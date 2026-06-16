Muszki owocówki niszczą żywność!

Muszki owocówki nie należą wprawdzie do najbardziej dokuczliwych owadów jakie znamy, mimo to potrafią skutecznie uprzykrzyć nam życie. Te maleńkie owady wprawdzie nie zagrażają nam bezpośrednio, gdyż nie gryzą i nie kąsają, ale ich obecność w naszym otoczeniu jest bardzo niepożądana, gdyż ze względu na swoje upodobania żywieniowe, owady mogą zniszczyć naszą żywność, zanieczyszczając ją bakteriami, drobnoustrojami lub grzybami.

Czym jest muszka owocówka?

Zanim jednak podejmiemy z nimi walkę, powinniśmy bliżej poznać ich zwyczaje, zaczynając od tego, że muszka owocówka, to tak naprawdę wywilżna karłowata (Drosophila melanogaster) lub wywilżna octówka (Drosophila funebris). Owady te nie mają nic wspólnego ze szkodnikiem atakującym drzewa owocowe - owocówką (np. owocówka jabłkóweczka - Cydia pomonella).

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Muszka owocówka jest maleńkim, dorastającym do 2-3 mm długości owadem, który w przeciwieństwie do owocówek nie rozwija się w rosnących owocach i nie żywi ich świeżym miąższem lub sokiem, a więc nie można nazwać go typowym szkodnikiem. Głównym składnikiem jej diety są organizmy grzybopochodne (drożdżowe), rozwijające się na mocno dojrzałych, fermentujących lub gnijących owocach oraz w sokach owocowych, napojach (np. kompotach, winach) i przetworach. Takie owoce wabią owady swoim specyficznym, kwaskowym zapachem, który muszki owocówki wyczuwają nawet z dużej odległości.

Podobną woń wydzielają owocowe odpadki zgromadzone w koszu na śmieci, ocet owocowy oraz resztki soków lub wina pozostawione w otwartych naczyniach. Zwabione owocowym aromatem muszki, chętnie odżywiają się resztkami, przy okazji składając na nich swoje jaja.

Dorosły owad żyje zaledwie kilkanaście dni (2-3 tygodnie), ale w tym czasie samica może złożyć dziennie nawet do 50 jaj, z których młode muszki wylęgają się już po kilku dniach (w temperaturze pokojowej wylęg następuje już po 5-10 dniach). Znając sprawny cykl rozwojowy tych maleńkich owadów łatwo zrozumiemy, dlaczego z kilku muszek kręcących się po naszej kuchni, w niedługim czasie robi się ich kilkadziesiąt i dlaczego walka z nimi jest tak trudna.

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Autor: Tomasz Klejdysz/ Getty Images Samica muszki owocówki może złożyć dziennie 50 jaj

Jak wytępić muszki owocówki?

Jeśli walka z muszkami owocówkami ma być skuteczna, trzeba wykazać się ogromną determinacją, dyscypliną i konsekwencją, gdyż tylko wtedy mamy szansę na zwycięstwo. Liczbę owadów w naszym otoczeniu ograniczymy, jeśli zawsze będziemy pamiętać o:

dokładnym uprzątnięciu ze stołów i blatów wszystkich resztek jedzenia, zawierających owoce (np. ciast owocowych, przekrojonych owoców),

i blatów wszystkich resztek jedzenia, zawierających owoce (np. ciast owocowych, przekrojonych owoców), systematycznym usuwaniu z kosza odpadków (szczególnie owocowych, takich jak obierki, nadpsute owoce) i szczelnym przykrywaniu go pokrywą,

(szczególnie owocowych, takich jak obierki, nadpsute owoce) i szczelnym przykrywaniu go pokrywą, unikaniu pozostawiania na stołach odkrytych naczyń z sokami, kompotami, syropami lub winem (butelki i słoiki z sokami, przetworami, winami, kompotami czy octem owocowym zaraz po użyciu powinniśmy solidnie zakręcić).

Dobrze jest też okrywać owoce i ciasta owocowe gęstą moskitierą lub przechowywać je w lodówce. Moskitiera przyda się również w kuchennym oknie, uniemożliwiając owadom z zewnątrz dostanie się do naszej kuchni.

Przed przyniesieniem do domu świeżych owoców, warto też wcześniej dokładnie wysprzątać kuchnię, myjąc blaty, naczynia, zlewy, płytki naścienne w pobliżu patery na owoce czy kosz na śmieci. Wprawdzie takie porządki mogą wydawać się trochę przesadzone, ale musimy pamiętać, że młode pokolenie muszek pojawia się ze złożonych wcześniej jaj już po kilku dniach, a wtedy cały problem z muszkami zaczyna się od nowa.

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Pułapka na muszki owocówki - przepis na miksturę

Oprócz profilaktyki w walce z muszkami owocówkami pomogą nam również domowe sposoby. Jednym z najskuteczniejszych na owady jest własnoręcznie wykonana pułapka na muszki.

Jak zrobić pułapkę na muszki?

Na początek wlewamy do szklanego słoika trochę octu owocowego lub soku (2 cm wysokości słoika).

Dodajemy kilka kropel płynu do naczyń (zmniejsza napięcie powierzchniowe wody i muszki łatwiej się topią).

Następnie zakrywamy szczelnie otwór słoika folią spożywczą.

W folii robimy kilka małych dziurek (np. za pomocą wykałaczki), przez które muszki łatwo dostaną się do środka.

Zamiast folii do otworu możemy też włożyć zwiniętą w rożek kartkę papieru, na końcu której pozostawimy maleńki otwór, który będzie dla muszek furtką w jedną stronę.

Muszki owocówki, zwabione zapachem octu lub soku owocowego, będą próbowały dostać się do wnętrza słoika, jednak będzie to droga w jedną stronę. Muszki utopią się w płynie, gdyż będą miały problem z odnalezieniem wyjścia.

Gotowa pułapka na muszki owocówki do kupienia w sklepie

Kiedy jednak wszystkie nasze działania zawiodą, a muszki nadal będą uprzykrzać nam życie, możemy spróbować skorzystać z gotowych produktów dostępnych w sklepach, przeznaczonych do walki z intruzami.

Gotową pułapkę na muszki, która zazwyczaj ma kształt gruszki lub jabłuszka, umieszczamy w pobliżu patery z owocami, obok kosza na śmieci lub w spiżarni. Pułapka ta jest bardzo skuteczna. Zawiera wabiące muszki płyny, często ekologiczne.

Ponadto, na ścianie w pobliżu owoców można też umieścić specjalny lep na muszki owocówki, dostępny w każdym sklepie chemicznym i większym markecie spożywczym.

W sklepach możemy też spotkać bardziej agresywne środki chemiczne na muszki np. w postaci sprayu, ale jeśli chcemy uniknąć zatrucia chemikaliami, lepiej nie stosować ich w pobliżu artykułów spożywczych.

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