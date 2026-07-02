Frytkownice beztłuszczowe, czyli airfryery, w ciągu ostatnich kilku lat stały się jednym z najpopularniejszych urządzeń AGD. Producentom nie brakuje argumentów - mają piec szybciej, zdrowiej i taniej niż tradycyjny piekarnik. Ale czy rzeczywiście pozwalają obniżyć rachunki za energię?

Odpowiedź brzmi: tak, ale nie zawsze. W przypadku niewielkich porcji airfryer zużywa wyraźnie mniej prądu. Jeśli jednak przygotowujemy obiad dla kilku osób lub pieczemy duże potrawy, przewaga zaczyna się zacierać. Sprawdziliśmy, ile energii pobierają oba urządzenia i ile kosztuje ich użytkowanie.

Dlaczego airfryer zużywa mniej energii?

Sekret tkwi przede wszystkim w wielkości komory. Airfryer ma znacznie mniejszą przestrzeń do nagrzania niż piekarnik. Dzięki temu osiąga odpowiednią temperaturę już po kilku minutach, a wiele modeli w ogóle nie wymaga wcześniejszego nagrzewania.

Drugą zaletą jest intensywny obieg gorącego powietrza. Wentylator rozprowadza ciepło bardzo równomiernie, dlatego potrawy przygotowują się szybciej niż w klasycznym piekarniku.

Oznacza to krótszy czas pracy urządzenia, a więc również mniejsze zużycie energii.

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Ile prądu zużywa airfryer?

Większość dostępnych na rynku frytkownic beztłuszczowych ma moc od 1400 do 2200 W. Choć jest ona zbliżona do piekarnika, urządzenie pracuje znacznie krócej.

Przygotowanie porcji frytek, pieczonych warzyw czy kawałków kurczaka trwa zwykle od 15 do 25 minut.

W tym czasie airfryer zużywa przeciętnie 0,4-0,7 kWh energii.

Przy założeniu, że 1 kWh kosztuje około 1,10 zł, przygotowanie jednego posiłku kosztuje od 45 do 80 groszy.

Jeżeli z airfryera korzystamy pięć razy w tygodniu, miesięczny koszt energii wynosi około 10-17 zł, a roczny 120-200 zł.

Ile prądu zużywa piekarnik?

Piekarnik elektryczny ma zwykle moc od 2000 do 3500 W. Co prawda grzałki nie pracują przez cały czas z pełną mocą, ale urządzenie wymaga nagrzania całej komory.

Samo rozgrzanie piekarnika do temperatury 180-200°C trwa zazwyczaj od 10 do 15 minut. Dopiero później rozpoczyna się właściwe pieczenie.

Przygotowanie podobnego dania zajmuje zwykle od 35 do 50 minut.

Łączne zużycie energii wynosi przeciętnie 1,2-2 kWh.

Oznacza to koszt od około 1,30 do 2,20 zł za jedno pieczenie.

Jeżeli piekarnik jest używany pięć razy w tygodniu, rachunek za energię wyniesie 28-48 zł miesięcznie, czyli nawet 340-580 zł rocznie.

Kiedy lepiej wybrać piekarnik?

Nie oznacza to jednak, że airfryer zawsze jest lepszym wyborem.

Piekarnik sprawdzi się znacznie lepiej podczas przygotowywania dużych porcji jedzenia. Pieczenie całego kurczaka, kilku blach ciasta, pizzy czy obiadu dla pięcioosobowej rodziny w niewielkim airfryerze oznaczałoby konieczność przygotowywania potraw na kilka razy.

Każdy kolejny cykl to dodatkowe zużycie energii. W takiej sytuacji piekarnik może okazać się bardziej ekonomiczny.

Frytki, kurczak i pizza - ile kosztuje przygotowanie?

Przygotowanie porcji frytek dla dwóch osób w airfryerze trwa około 20 minut i kosztuje około 60 groszy.

Ta sama porcja upieczona w piekarniku wymaga zwykle około 40 minut pracy urządzenia. Koszt energii wynosi około 1,50 zł.

Upieczenie filetów z kurczaka w airfryerze kosztuje około 50-70 groszy, podczas gdy piekarnik zużyje energię wartą 1,30-1,80 zł.

W przypadku mrożonej pizzy różnice są mniejsze. Airfryer zużyje energię za około 70-90 groszy, natomiast piekarnik za 1,40-1,90 zł.

Warto pamiętać, że na zużycie energii wpływa nie tylko wybór urządzenia.

Znaczenie ma również temperatura pieczenia, wielkość przygotowywanej porcji oraz częstotliwość otwierania urządzenia. Każde otwarcie piekarnika powoduje utratę nawet kilkudziesięciu stopni temperatury. Grzałki muszą ją później ponownie uzupełnić, co zwiększa pobór energii.

W airfryerze również nie warto co chwilę wysuwać kosza, ponieważ wydłuża to czas przygotowania potraw.

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Jak jeszcze zmniejszyć zużycie prądu?

Jeżeli korzystamy z piekarnika, warto piec kilka potraw jednocześnie. Pozwala to wykorzystać energię potrzebną do nagrzania urządzenia.

W airfryerze najlepiej nie przepełniać kosza. Swobodny przepływ gorącego powietrza skraca czas przygotowania jedzenia.

Dobrym rozwiązaniem jest także wyłączanie urządzenia kilka minut przed końcem pieczenia. Zarówno piekarnik, jak i airfryer przez pewien czas utrzymują wysoką temperaturę, którą można wykorzystać do dokończenia przygotowania potraw.

* Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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