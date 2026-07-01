Od czego zależy zużycie prądu?

Zużycie energii elektrycznej wyrażane jest w kilowatogodzinach (kWh). Jedna kilowatogodzina oznacza pobór mocy jednego kilowata przez jedną godzinę.

Na wysokość rachunku wpływają przede wszystkim trzy czynniki. Pierwszym jest moc urządzenia, drugim - czas jego pracy, a trzecim - efektywność energetyczna konkretnego modelu. Dlatego dwa pozornie identyczne sprzęty mogą generować zupełnie inne koszty eksploatacji.

Nowoczesne urządzenia oznaczone wyższymi klasami energetycznymi często zużywają nawet kilkadziesiąt procent mniej energii niż modele sprzed kilkunastu lat. W przypadku sprzętu pracującego codziennie przekłada się to na realne oszczędności.

Piekarnik elektryczny - nawet ponad 500 zł rocznie

Piekarnik elektryczny należy do najbardziej energochłonnych urządzeń w domu. Większość modeli ma moc od 2 do 3 kW, jednak nie oznacza to, że przez cały czas pobiera maksymalną ilość energii. Po nagrzaniu do zadanej temperatury grzałki włączają się tylko co jakiś czas, aby utrzymać odpowiednie ciepło. W praktyce podczas godziny pieczenia piekarnik zużywa zwykle od 2 do 2,5 kWh energii.

Przy cenie 1,10 zł za 1 kWh oznacza to koszt około 2,20-2,75 zł za godzinę pieczenia. Jeśli przygotowanie obiadu trwa półtorej godziny, zapłacimy od 3,30 do 4,10 zł. Korzystając z piekarnika pięć razy w tygodniu po półtorej godziny, wydamy na energię około 70-90 zł miesięcznie, czyli nawet 850-1100 zł rocznie.

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Płyta indukcyjna - gotowanie kosztuje mniej niż myślisz

Płyty indukcyjne mają wysoką moc, ale jednocześnie należą do najbardziej efektywnych urządzeń grzewczych. Energia trafia bezpośrednio do dna garnka, dzięki czemu straty są niewielkie. Przygotowanie obiadu dla czteroosobowej rodziny pochłania zwykle od 1,5 do 2,5 kWh energii.

Oznacza to, że jedno gotowanie kosztuje około 1,65-2,75 zł. Jeżeli korzystamy z płyty dwa razy dziennie, miesięczny koszt energii wyniesie około 100-165 zł, a w skali roku może przekroczyć 1200 zł. W praktyce wiele zależy od liczby używanych pól grzewczych i czasu gotowania.

Suszarka bębnowa to wygoda, która kosztuje

Suszarka bębnowa jest jednym z tych urządzeń, które wyraźnie zwiększają rachunki za prąd. Nowoczesne modele z pompą ciepła zużywają przeciętnie od 1,5 do 2 kWh energii na jeden cykl suszenia. Starsze urządzenia kondensacyjne mogą potrzebować nawet 3-4 kWh.

Przy obecnych cenach energii jedno suszenie kosztuje około 1,65-2,20 zł w przypadku modeli z pompą ciepła i nawet 3,30-4,40 zł w starszych urządzeniach. Rodzina wykonująca pięć cykli tygodniowo zapłaci za energię około 35-45 zł miesięcznie, natomiast przy starszej suszarce koszt może przekroczyć 80 zł miesięcznie.

Lodówka pracuje bez przerwy i to widać na rachunkach

Lodówka nie pobiera dużo energii w danym momencie, ale działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Nowoczesne modele zużywają zwykle od 180 do 250 kWh rocznie.

Przy cenie energii 1,10 zł za 1 kWh oznacza to wydatek około 200-275 zł rocznie, czyli 17-23 zł miesięcznie. Starsze lodówki mogą zużywać nawet ponad 400 kWh rocznie. W takim przypadku koszt eksploatacji przekracza 440 zł rocznie, a więc jest niemal dwukrotnie wyższy.

Pralka nie należy do największych pożeraczy prądu

Nowoczesne pralki są znacznie bardziej oszczędne niż urządzenia sprzed kilkunastu lat. Program ECO zużywa zwykle od 0,5 do 0,8 kWh energii.

Jedno pranie kosztuje około 55-90 groszy. Przy dwudziestu praniach miesięcznie rachunek za energię wyniesie 11-18 zł, czyli 130-220 zł rocznie. Znacznie więcej energii pochłaniają programy z temperaturą 60 i 90 stopni.

Zmywarka może kosztować mniej niż zmywanie ręczne

Program ECO w nowoczesnej zmywarce zużywa zazwyczaj od 0,7 do 1 kWh energii. Oznacza to koszt około 80 groszy do 1,10 zł za jeden cykl zmywania.

Jeżeli urządzenie pracuje raz dziennie, miesięczny koszt energii wyniesie 24-33 zł, a roczny 290-400 zł. Dodatkowo zmywarka zwykle zużywa mniej wody niż ręczne zmywanie naczyń.

Czajnik elektryczny ma dużą moc, ale pracuje krótko

Czajnik elektryczny osiąga moc nawet 2200 W, jednak gotowanie litra wody trwa zaledwie około trzech minut. W efekcie jednorazowe zagotowanie litra wody kosztuje około 10-12 groszy.

Jeżeli w domu zagotowuje się wodę dziesięć razy dziennie, miesięczny koszt energii wyniesie około 30-35 zł, a roczny ponad 360 zł. Warto nalewać tylko tyle wody, ile rzeczywiście potrzebujemy - to najprostszy sposób na ograniczenie zużycia prądu.

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Telewizor nie jest dużym obciążeniem dla budżetu

Nowoczesne telewizory LED pobierają zwykle od 60 do 120 W energii. Oglądanie telewizji przez godzinę kosztuje około 7-13 groszy.

Jeżeli telewizor działa pięć godzin dziennie, miesięczny koszt energii wyniesie 11-22 zł, a roczny 130-260 zł. Więcej energii zużywają duże telewizory OLED oraz modele z bardzo wysoką jasnością ekranu.

Ładowarka do telefonu kosztuje grosze, ale używamy jej codziennie

Ładowanie smartfona jest jednym z najmniejszych wydatków na energię elektryczną w domu. Współczesne telefony mają baterie o pojemności najczęściej od 4000 do 6000 mAh, a pełne naładowanie wymaga około 0,015-0,025 kWh energii, w zależności od modelu i sprawności ładowarki. Przy cenie energii na poziomie 1,10 zł za 1 kWh oznacza to koszt zaledwie 2-3 groszy za jedno pełne ładowanie.

Jeśli telefon jest ładowany codziennie, miesięczny koszt wynosi około 60-90 groszy, a roczny 7-11 zł. Nawet w czteroosobowej rodzinie, gdzie każdy ładuje smartfon raz dziennie, łączny koszt energii potrzebnej do zasilania telefonów wyniesie zaledwie 30-45 zł rocznie.

Większym problemem niż samo ładowanie telefonu jest pozostawianie ładowarki stale podłączonej do gniazdka. Choć nowoczesne ładowarki pobierają w trybie czuwania bardzo niewielkie ilości energii - zwykle poniżej 0,1 W - przez cały rok również generują niewielkie zużycie prądu. To koszt rzędu kilkudziesięciu groszy do około 1 zł rocznie na jedną ładowarkę, jednak przy kilkunastu nieużywanych zasilaczach pozostawionych w domu niepotrzebne straty energii zaczynają się sumować.

* Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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