Jak wygląda pająk kątnik domowy?

Kątnik domowy (Eratigena atrica) to jeden z największych pająków, jakie możemy spotkać w polskich mieszkaniach. To właśnie jego gabaryty sprawiają, że emocje biorą górę nad logiką. Ciało dorosłego osobnika osiąga zazwyczaj od 10 do 18 mm długości, jednak to nogi robią największe wrażenie - ich rozpiętość może dochodzić nawet do 7–8 cm.

Wizualnie pająk ten prezentuje się dość surowo - ma brązowe lub szarobrązowe ubarwienie, owłosione odnóża i charakterystyczne wzory na odwłoku. Co ciekawe, to samce, mające zazwyczaj dłuższe nogi, budzą w nas silniejszą reakcję lękową, choć ich biologia jest nastawiona na przetrwanie, a nie na konfrontację z człowiekiem.

Autor: Dawid Forster/ Getty Images Pająk kątnik

Skąd kątnik bierze się w domu? Kanalizacja to mit

Wielu właścicieli domów żyje w przekonaniu, że wielkie pająki wchodzą do mieszkań przez rury kanalizacyjne. To popularny mit. Prawda o ich obecności jest znacznie bardziej prozaiczna - kątniki najczęściej mieszkają w naszych budynkach od dawna, wykluwając się w niewidocznych szczelinach ścian, piwnicach czy na strychach.

Ich przodkowie zamieszkiwali jaskinie i suche lasy, ale nowoczesne budownictwo - z jego szczelinami, wentylacją i zacienionymi zakamarkami - okazało się idealnym zamiennikiem pierwotnych kryjówek. Kątniki dostają się do wnętrz przez otwarte okna czy kratki wentylacyjne, szukając partnera lub pożywienia.

Pająk kątnik to najszybszy biegacz w Twoim salonie

Te pająki widujemy najczęściej jesienią. To ich okres godowy. Od późnego lata samce opuszczają swoje bezpieczne kryjówki i ruszają na poszukiwanie samic, co skutkuje gwałtownymi spacerami po podłogach i ścianach w środku nocy.

Warto wiedzieć, że kątniki to rekordziści prędkości - należą do najszybszych pająków w Europie. To właśnie ta nagła, niemal błyskawiczna zmiana pozycji potęguje ludzki strach. Na co dzień prowadzą jednak osiadły tryb życia, budując charakterystyczne pajęczyny w kształcie płaskiego dywanu z lejkowatym schronieniem po jednej stronie. Pająk, ukryty w głębi lejka, czeka na drgania sieci, by błyskawicznie dopaść ofiarę.

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Te pająki są pożyteczne. To darmowa ekipa zwalczająca szkodniki

Zanim chwycisz za kapeć, pomyśl o usługach, jakie kątnik świadczy w Twoim domu. To naturalna ekipa do zwalczania szkodników.

Ich dieta obejmuje:

muchy i komary,

mole i mrówki,

rybiki cukrowe.

Kątniki polują nawet na inne pająki, utrzymując populację owadów domowych w ryzach.

Czy kątnik jest groźny dla ludzi?

Krótka i uspokajająca odpowiedź brzmi - nie. Choć kątnik posiada jad, służy on wyłącznie do obezwładniania małych ofiar, a nie atakowania ludzi. Do ugryzień dochodzi niezwykle rzadko i zazwyczaj tylko w sytuacji zagrożenia życia zwierzęcia - np. gdy pająk zostanie przygnieciony ręką lub uwięziony w ubraniu.

Samo ugryzienie, jeśli już do niego dojdzie, przypomina lekkie uszczypnięcie lub ukłucie szpilką. Ewentualny ból, zaczerwienienie czy niewielki obrzęk zazwyczaj ustępują same po kilku godzinach. Z medycznego punktu widzenia pająk ten nie jest uznawany za gatunek niebezpieczny.

Dlaczego panicznie się boimy pająków?

Badacze wskazują, że nasz mózg jest zaprogramowany ewolucyjnie, by szybko wykrywać nagłe, nieregularne ruchy i długie odnóża. Nieprzewidywalność pająka, który nagle wybiega zza szafy, uruchamia mechanizmy obronne wykształcone tysiące lat temu. Dodatkowo popkultura i filmy często niesprawiedliwie kreują pająki na potwory, co utrwala nasze fobie.

Tymczasem fakt, że kątnik biegnie w naszą stronę, nie oznacza, że nas goni. To kolejny mit - pająk prawdopodobnie próbuje znaleźć kryjówkę lub po prostu nie dostrzega człowieka jako przeszkody, szukając drogi ucieczki.

Czy warto się pozbywać pająka kątnika?

Z biologicznego punktu widzenia strach przed kątnikiem jest nieuzasadniony. Pająk ten nie poluje na ludzi, nie przenosi chorób i unika kontaktu z nami jak ognia. Co więcej, samica kątnika może żyć w jednej kryjówce nawet kilka lat, będąc praktycznie niewidoczną dla domowników przez większość czasu.

Ciekawostką jest fakt, że kątniki często znajdujemy w wannach i umywalkach nie dlatego, że stamtąd wyszły, ale dlatego, że wpadły do nich podczas nocnych wędrówek i nie mogą się wydostać po śliskich ściankach. Jeśli obecność kątnika jest dla nas zbyt stresująca, zamiast go zabijać, spróbujmy go wynieść na zewnątrz - choć dla domu jest on cennym sprzymierzeńcem, który bezpłatnie chroni wnętrza przed nieproszonymi owadami.