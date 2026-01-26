Premia termomodernizacyjna 2026. Kto może uzyskać pieniądze na remont domu?

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Premia termomodernizacyjna 2026 – co to takiego i ile wynosi?

Premia termomodernizacyjna to wsparcie od państwa na ocieplenie budynku, udzielane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Działa to tak, że inwestor najpierw przeprowadza prace remontowe (finansowane kredytem w minimum 50%), a następnie zgłasza się do programu TERMO i uzyskuje zwrot części poniesionych kosztów – w formie spłaty części kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jeśli chodzi o wysokość premii termomodernizacyjnej, to nie jest to konkretna kwota, tylko określona część poniesionych wydatków. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, premia może wynieść:

26 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

31 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE polegającym na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10 proc. łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE),

dodatkowe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego – przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem.

Ta ostatnia opcja nie dotyczy oczywiście właścicieli domów jednorodzinnych, jednak z pozostałych dwóch mogą oni korzystać.

Premia termomodernizacyjna – kto może uzyskać?

Jak podaje resort rozwoju:

Premia termomodernizacyjna przysługuje każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku mieszkalnego, budynku zbiorowego zamieszkania, budynku służącego do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła. Premia ta przysługuje więc w szczególności: gminom, spółdzielniom mieszkaniowym, towarzystwom budownictwa społecznego (TBS), społecznym inicjatywom mieszkaniowym (SIM), wspólnotom mieszkaniowym i właścicielom domów jednorodzinnych.

Żeby móc starać się o pieniądze, trzeba jednak spełniać pewne warunki dla inwestorów. Najważniejsze z nich to:

przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być w przynajmniej 50% finansowane kredytem zaciągniętym w którymś z banków: Alior Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A, SGB-Bank S.A., VeloBank S.A., Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy;

kwota kredytu, o którym mowa powyżej, nie może być niższa od wysokości premii termomodernizacyjnej;

przeprowadzona termomodernizacja musi przynieść efekt w postaci spadku rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania o co najmniej o 10% (w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy) ALBO zmniejszenia rocznych strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła o co najmniej 25% ALBO zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków w wyniku likwidacji lokalnego źródła ciepła, z jednoczesnym wykonaniem przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła, o co najmniej 20%;

przedsięwzięcie termomodernizacyjne kwalifikuje się do premii tylko pod warunkiem, że inwestor nie uzyskał już na nie innej formy pomocy publicznej (np. z innego rządowego programu),

konieczne jest sporządzenie dla przedsięwzięcia projektu budowlanego oraz przeprowadzenie audytu energetycznego,

kwalifikowalne przedsięwzięcie może się zacząć nie wcześniej niż 01.02.2020 r. i zakończyć nie później niż 31.08.2026 r.

Mówiąc w skrócie, inwestor musi wykazać na podstawie dokumentów, że termomodernizacja była uzasadniona i została przeprowadzona prawidłowo, a w jej wyniku w budynku spadnie o określony procent zapotrzebowanie na ciepło.

Premia termomodernizacyjna 2026 – wzór wniosku, gdzie go złożyć i do kiedy?

O kolejności przyznania środków w ramach premii termomodernizacyjnej decyduje kolejność złożenia wniosku. Wniosek należy złożyć w swoim banku kredytującym. Przypomnijmy, że kwalifikowalne przedsięwzięcie może się zacząć nie wcześniej niż 01.02.2020 r. i zakończyć nie później niż 31.08.2026 r., zaś wniosek o dofinansowanie składa się już po zakończeniu termomodernizacji. Wzory dokumentów znajdują się na stronie BGK.

Dofinansowanie przyznawane jest do wyczerpania środków w budżecie programu TERMO. W 2026 r. wynosi on 331 mln zł. Warto pamiętać, że program TERMO obejmuje nie tylko premię termomodernizacyjną, ale też inne formy pomocy (m.in. premię powodziową), zaś budżet dla nich wszystkich jest wspólny.

