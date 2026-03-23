Ile kosztuje audyt energetyczny mieszkania i domu jednorodzinnego?

Czym jest audyt energetyczny i kiedy trzeba go wykonać?

Audyt energetyczny to kompleksowa analiza efektywności energetycznej budynku, obejmująca ocenę stanu technicznego oraz zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy oświetlenie. W ramach audytu specjalista sporządza raport z rekomendacjami dotyczącymi poprawy izolacji, wymiany instalacji czy źródeł ciepła, co pozwala na obniżenie rachunków i emisji CO2. W Polsce audyt jest obowiązkowy m.in. w programie Czyste Powietrze dla wniosków o dofinansowanie na termomodernizację, a także wymaga się go od dużych przedsiębiorstw. Zaleca się go również dobrowolnie przed większymi remontami, aby optymalizować koszty.

Ceny usług audytu energetycznego 2025

Ceny audytu energetycznego w Polsce wahają się w zależności od typu nieruchomości i zakresu prac.

Dla mieszkania w budynku wielorodzinnym koszt zazwyczaj mieści się w zakresie 1000-3500 zł, z średnią wokół 2000-3000 zł netto, często ustalany indywidualnie.

Dla domu jednorodzinnego ceny kształtują się na poziomie 1000-2500 zł, ze średnią około 1300-1500 zł brutto.

Należy pamiętać, że w ramach programu Czyste Powietrze możliwe jest uzyskanie dofinansowania w kwocie do 1200 zł netto na audyt.

Co wpływa na koszt audytu energetycznego?

Na finalny koszt audytu energetycznego wpływa kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim powierzchnia nieruchomości – większe obiekty wymagają więcej czasu na analizę, co podnosi cenę. Lokalizacja budynku ma znaczenie ze względu na koszty dojazdu audytora, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Brak kompletnej dokumentacji technicznej (np. projektu budowlanego) może dodać 800-1000 zł za dodatkową inwentaryzację. Zakres audytu również gra rolę: podstawowy to niższy koszt, a rozszerzony z wizją lokalną i symulacjami – wyższy. Dodatkowo, w programach rządowych jak Czyste Powietrze, cena może być obniżona dzięki dotacjom, ale zależy od poziomu dofinansowania (40-100%).

Jak wybrać dobrą firmę do wykonania audytu?

Przy wyborze firmy do audytu energetycznego warto zwrócić uwagę na doświadczenie i kwalifikacje – audytor powinien posiadać uprawnienia wpisane do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Sprawdź opinie klientów w internecie oraz przykładowe raporty, aby ocenić rzetelność. Dobrze, jeśli firma oferuje kompleksową usługę, w tym wsparcie przy wnioskach o dotacje. Porównaj oferty kilku wykonawców, ale nie kieruj się tylko ceną – tańsza usługa może oznaczać niedokładny audyt, co wpłynie na efektywność późniejszych inwestycji.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

