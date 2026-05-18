Murator Remontuje #2: Montaż misy ustępowej Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Możliwość wykonywania ćwiczeń fizycznych we własnej siłowni jest dla wielu właścicieli domów i mieszkań bardzo atrakcyjna. Możemy poprawiać kondycję fizyczną w swoim tempie, o dowolnej dogodnej dla nas porze, w kameralnej atmosferze, na urządzeniach, z których korzystamy tylko my. To są zalety domowej siłowni. Minusem jest to, że nie towarzyszy nam instruktor, więc musimy samodzielnie zdobyć wiedzę, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia, i zadbać o własne bezpieczeństwo. Zobaczmy, jak stworzyć domową siłownię.

W jakim pomieszczeniu zrobić siłownię?

Wybór jest dowolny, może to być odpowiedniej wielkości pokój na parterze lub poddaszu, jak w również w piwnicy. Wszystko zależy od naszego stylu życia. Single nieprowadzący życia towarzyskiego albo spotykający się wyłącznie z ludźmi, którzy też ćwiczą, mogą na siłownię przeznaczyć nawet salon. Wielu inwestorów wznoszących domy z piwnicą ją właśnie przeznacza na rekreację, m.in. pracę na urządzeniach fitness. Trzeba też pamiętać, żeby obok domowej siłowni była łazienka.

Wielkość siłowni

Zależy od tego, ile i jakich sprzętów chcemy w niej pomieścić. Rower stacjonarny i bieżnia to 2 mkw powierzchni. Kolejne urządzenia zajmą jeszcze więcej podłogi. A trzeba pamiętać także o tym, że nie mogą one stać blisko obok siebie. Potrzebny jest również regał na przyrządy gimnastyczne. Dodatkowo przyda się miejsce na ćwiczenia typu joga lub pilates, do których jest niezbędna mata na podłodze. Biorąc to wszystko pod uwagę, domowa siłownia może zmieścić się na 5-6 mkw, jak też wymagać kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu metrów kwadratowych powierzchni.

Czyste powietrze w pokoju fitness

Przede wszystkim trzeba dostarczać do niego odpowiednią ilość świeżego powietrza. Podczas intensywnych ćwiczeń człowiek zużywa znacznie więcej tlenu niż w spoczynku. Jego brak może doprowadzić nawet do omdlenia. Otwieranie okna zimą może prowadzić do przeziębień. Znacznie lepsze jest zastosowanie nawiewników i kratek wywiewnych, chyba że w domu jest wentylacja mechaniczna i możemy zwiększyć wymianę powietrza w pomieszczeniu siłowni.

Dodatkowe wyposażenie siłowni

Pokój do ćwiczeń w piwnicy może nie mieć dopływu naturalnego światła, dlatego trzeba zadbać o jego dobre oświetlenie. Siłownia na wyższych kondygnacjach wyposażona w duże okno pozwoli ćwiczyć i jednocześnie kontemplować piękno przyrody. Można zainstalować tam sprzęt muzyczny i telewizor lub projektor, żeby podczas treningu słuchać piosenek, które będą pomagać nam w rytmicznych ćwiczeniach, albo oglądać filmy, także instruktażowe.

Specjalne wyposażenie pomieszczenia na siłownię

W takim pokoju potrzebne jest przygotowanie podłogi, która będzie odporna na uderzenia, wytrzymała i antypoślizgowa. Dobrze jest pokryć ją matami korkowymi albo wykładzinami z PVC, gumy czy pianki poliuretanowej. Wybór mat o różnej grubości jest bardzo duży. Maty chronią posadzkę przed zniszczeniem i eliminują zagrożenie poślizgiem, więc zapewniają stabilność, co jest ważne dla bezpieczeństwa ćwiczącego. Jednocześnie wygłuszają odgłosy upadku hantli czy sztangi, skakania na skakance. Dobierając maty, warto zwrócić uwagę, jak łatwo je czyścić, a także móc je szybko zdjąć, umyć, wysuszyć i ponownie rozłożyć. Jeśli pokój fitness sąsiaduje z pomieszczeniem, w którym pracujemy albo spędzamy dużo czasu i przyjmujemy gości, warto pomyśleć o wygłuszeniu także ścian. W tym wypadku przydadzą się różnego typu dźwiękochłonne panele akustyczne. Można też obić ścianę warstwą akustycznych płyt gipsowo-kartonowych.

Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce

20