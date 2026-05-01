Na czym zawiesić flagę Polski? Drzewce i maszty – jak zamocować flagę i ile to kosztuje?

Flaga narodowa, jej barwy, proporcje, sposób ekspozycji podlegają przepisom ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z 1980 r. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, a ostatnie zmiany weszły w życie 1 stycznia 2025 roku. Przygotowywana jest kolejna zmiana, która prawdopodobnie wejdzie w życie jeszcze w 2026 r.

Flaga państwowa – główne zasady

Oficjalną flagę Polski charakteryzują określone barwy oraz proporcje. To dwa pasy poziome o równej szerokości w kolorze białym u góry i czerwonym na dole. Ma postać płatu materiału o proporcjach 5:8, np. 50 x 80 cm. Płaty materiału o innych proporcjach nie są flagą państwową, a jedynie barwami narodowymi. Przy zakupie flagi powinno się sprawdzić, czy producent flagi narodowej Polski stosuje wzory z ustawy. Producenci nie muszą zdobywać specjalnych pozwoleń na produkcję flag w barwach narodowych. To powoduje, że w handlu są dostępne produkty niespełniające warunków flagi państwowej.

Odmianą flagi państwowej jest bandera, w której na płacie materiału oprócz dwóch pasów białego i czerwonego jest uwidocznione godło państwowe Polski. Jedną z odmian jest bandera cywilna umieszczana na placówkach dyplomatycznych RP.

Płaty płótna o barwach białej i czerwonej będące tylko barwami narodowymi mogą być opatrzone napisami, co często jest widoczne podczas rozgrywek sportowych. Nie powinno się jednak umieszczać obraźliwych, żartobliwych lub innych treści, które naruszałyby godność barw narodowych. Choć do barw narodowych nie są stosowane takie zasady jak do flagi państwowej to również i im należy się szacunek, więc powinno zachować się zasady godnego wyeksponowania podobnego do flagi państwowej.

Sposób eksponowania flagi – główne zasady

Flaga musi być czysta, wyprasowana, bez postrzępionych krawędzi.

Nie może być pokryta napisami, wyblakła.

Musi być zabezpieczona przed zerwaniem – groźba upadku i znieważenia barw narodowych.

Nie może dotykać podłoża a także innych elementów.

Nie może być owinięta wokół elementu, na którym jest eksponowana (drzewiec lub maszt).

Wywieszanie flagi – drzewce i maszty

Do eksponowania flagi państwowej służą drzewce w przypadku flag niewielkich rozmiarów oraz maszty, gdy chcemy wyeksponować flagę dużą. Jeśli chodzi o drzewce, najbardziej popularne są te wykonane z drewna, ale spotyka się także produkty z tworzywa sztucznego lub lekkich stopów metali.

W przypadku masztu może być wykonany z drewna, ale w handlu są też dostępne maszty metalowe z aluminium, stali lub włókien szklanych.

Flaga na drzewcu

W przypadku drzewców nie ma specjalnych rygorów wytrzymałościowych ze względu na ich małe rozmiary. Powinny być proste, estetyczne, aby zapewnić szacunek umieszczonej na nich fladze. Flaga jest często umocowana na nich za pośrednictwem kieszeni uszytej w płacie płótna, w którą wsuwa się w drzewiec i zabezpiecza mechanicznie przed wysunięciem. Można także użyć obręczy mocowanych do flagi, w które wsuwa się drzewiec i mocuje. Wymaga to jednak wzmocnienia wewnętrznej krawędzi przy obręczach, aby silniejsze powiewy wiatru nie rozdarły flagi.

Drzewce montowane są na domach najczęściej za pośrednictwem uchwytów metalowych trwale przymocowanych do elementu budynku lub innego obiektu. Uchwyt jest wyposażony w element do obsadzenia drzewca w taki sposób, aby zabezpieczyć flagę przed możliwością wysunięcia.

Flaga na drzewcu powinna być umieszczona najlepiej pod kątem ok. 45o, ale dopuszcza się poziome zamocowanie.

Flaga na maszcie

Flaga na masztach mocowana jest obręczami i linkami. Umożliwiają one za pośrednictwem mechanizmu korbowego wciąganie i opuszczanie flagi. Na maszcie flagę państwową można wyeksponować tradycyjne poziom lub w pionie, ale w takim wypadku trzeba utrzymać zasadę, że białym kolorem jest ona skierowana do masztu.

Aby flaga była prawidłowo wyeksponowana, nie podwijała się na maszcie trzeba zastosować obciążnik zawieszony na wewnętrznej krawędzi dolnej flagi przy lince naciągowej. W ten sposób materiał będzie stale napięty z jednej strony i nie będzie się zawijał a jednocześnie będzie miał możliwość ruchu przy powiewach wiatru.

Maszty - montaż

Montaż masztu to bardziej skomplikowana operacja. Najlepiej maszt osadzić na stabilnym fundamencie. Może być zatopiony w betonie, ale częściej obecnie wykonuje się fundament a następnie w odpowiednich miejscach nawierca otwory pod śruby. W takim wypadku maszty są wyposażone w nawiercone podstawy do takiego montażu. Producenci gotowych masztów często podają zalecenia montażowe. Prawo budowlane nie zawiera odrębnych zapisów dotyczących instalacji masztów do ekspozycji flagi (przepisy odnoszą się tylko do montażu masztów radiowych). Montaż nie wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia. Może jednak podlegać prawu miejscowemu, dlatego przed zainstalowaniem warto udać się do urzędu i spytać, czy na danym terenie nie obowiązują osobne miejscowe przepisy dotyczące tego typu obiektu.

Flaga na maszcie – gdzie nie można wyeksponować?

Nie powinno się umieszczać flagi na maszcie na dachu domu. Ten sposób jest zarezerwowany dla instytucji państwowych. Sugeruje, że budynek jest siedzibą urzędu, instytucji lub innego organu państwowego, również samorządowego, bo jest on lokalnym przedstawicielem władz państwowych.

Drzewce i maszty – jakie są ceny?

Drewniane drzewce do flagi o długości ok. 200 cm można kupić już od 12 zł. Są wykonane z surowego drewna. Pomalowane i zabezpieczone drzewce w różnych odcieniach naturalnych drewna pomalowane lub okleinowane są nieco droższe 15 - 30 zł.

Drzewce z rurek z tworzywa sztucznego – od ok. 10 zł. (białe).

Drzewce stalowe ok. 2 m z zestawem spinek do flagi od 120 zł.

Stalowe uchwyty ścienne pojedyncze są dostępne od ok. 20 zł za sztukę.

Maszty flagowe mają różne ceny w zależności od wysokości, materiału wykonania, średnicy. Maszt z aluminium lub włókna szklanego o wysokości 6 m można kupić od ok. 1000 zł; w cenie są linki i elementy do umocowania flagi.

Debata Muratora: Co zamiast Czystego Powietrza?

