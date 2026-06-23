Stare budynki pełne wyzwań
Dom i towarzyszące mu zabudowania gospodarcze nie wyróżniały się na pierwszy rzut oka niczym szczególnym.
Siedlisko nad kanałem Augustowskim zastaliśmy w stanie niezbyt efektownym. Dom, mimo dobrego stanu technicznego, był zeszpecony różnymi przebudowami – wspomina architekt Piotr Olszak.
Najgorzej prezentował się budynek gospodarczy – najstarszy, a zarazem najbardziej zniszczony. Betonowa piwniczka, pokryta papowym daszkiem, również nie wyglądała najlepiej. A wnętrze głównego domu nie spełniało współczesnych standardów.
Zobacz również: Nie burzyć, a zrozumieć. Architekt z Mazur o ukrytej wartości starych chałup
Walka o autentyczność miejsca
Jak przyznaje arch. Piotr Olszak (Polska Drewniana), jedną z dodatkowych przeszkód w realizacji tego projektu był fakt, iż siedlisko znajdowało się w sąsiedztwie Kanału Augustowskiego – zabytku wyjątkowej klasy, co w przypadku prowadzonych prac oznaczało konieczność uzyskania zgód konserwatora.
Zespół projektowy musiał znaleźć sposób na pogodzenie wymagań urzędowych z potrzebami inwestora. Powstał plan, który zachowywał wszystkie cechy zabytkowe, a jednocześnie umożliwiał stworzenie w pełni funkcjonalnego, współczesnego wnętrza.
– Wykonaliśmy projekt, który miał za zadanie poprawić walory użytkowe i wygląd siedliska.
Nowy projekt budynku nad Kanałem Augustowskim
– Zakres prac, które tutaj wykonaliśmy, był prawie taki sam jak w przypadku nowych budynków, jednak zrąb starego domu pozostał. Tak więc budynki nie straciły cech zabytkowych – zaznacza architekt.
Nowe elementy, takie jak okiennice czy detale ozdobne, zostały zaprojektowane z myślą o kontekście kulturowym. Inspiracją były zabudowania starowiejskie z Suwalszczyzny.
We wnętrzu powstały m.in.: nowe łazienki, kuchnia, wygodne schody, taras, a także strefa dzienna.
Polecamy: Dom z największymi przeszkleniami w Polsce. Przebudowa w Szerokim Borze harmonijnie wpisuje się w mazurski krajobraz
Efekt końcowy - siedlisko, które znalazło swoją tożsamość
Dziś opisywane miejsce nad Kanałem Augustowskim nie przypomina budynku, którym było przed remontem. Zamiast nieczytelnych przebudów i przypadkowych rozwiązań mamy tu spójność i szacunek do miejsca, w którym jest zlokalizowany.
Siedlisko nad Kanałem Augustowskim - zdjęcia
Przeczytaj także: Metamorfoza chaty kurpiowskiej nad Narwią. Remont okiem architekta