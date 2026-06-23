Stare budynki pełne wyzwań

Dom i towarzyszące mu zabudowania gospodarcze nie wyróżniały się na pierwszy rzut oka niczym szczególnym.

Siedlisko nad kanałem Augustowskim zastaliśmy w stanie niezbyt efektownym. Dom, mimo dobrego stanu technicznego, był zeszpecony różnymi przebudowami – wspomina architekt Piotr Olszak.

Najgorzej prezentował się budynek gospodarczy – najstarszy, a zarazem najbardziej zniszczony. Betonowa piwniczka, pokryta papowym daszkiem, również nie wyglądała najlepiej. A wnętrze głównego domu nie spełniało współczesnych standardów.

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Walka o autentyczność miejsca

Jak przyznaje arch. Piotr Olszak (Polska Drewniana), jedną z dodatkowych przeszkód w realizacji tego projektu był fakt, iż siedlisko znajdowało się w sąsiedztwie Kanału Augustowskiego – zabytku wyjątkowej klasy, co w przypadku prowadzonych prac oznaczało konieczność uzyskania zgód konserwatora.

Zespół projektowy musiał znaleźć sposób na pogodzenie wymagań urzędowych z potrzebami inwestora. Powstał plan, który zachowywał wszystkie cechy zabytkowe, a jednocześnie umożliwiał stworzenie w pełni funkcjonalnego, współczesnego wnętrza.

– Wykonaliśmy projekt, który miał za zadanie poprawić walory użytkowe i wygląd siedliska.

Autor: arch. Piotr Olszak/ Archiwum prywatne

Nowy projekt budynku nad Kanałem Augustowskim

– Zakres prac, które tutaj wykonaliśmy, był prawie taki sam jak w przypadku nowych budynków, jednak zrąb starego domu pozostał. Tak więc budynki nie straciły cech zabytkowych – zaznacza architekt.

Nowe elementy, takie jak okiennice czy detale ozdobne, zostały zaprojektowane z myślą o kontekście kulturowym. Inspiracją były zabudowania starowiejskie z Suwalszczyzny.

We wnętrzu powstały m.in.: nowe łazienki, kuchnia, wygodne schody, taras, a także strefa dzienna.

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Efekt końcowy - siedlisko, które znalazło swoją tożsamość

Dziś opisywane miejsce nad Kanałem Augustowskim nie przypomina budynku, którym było przed remontem. Zamiast nieczytelnych przebudów i przypadkowych rozwiązań mamy tu spójność i szacunek do miejsca, w którym jest zlokalizowany.

Siedlisko nad Kanałem Augustowskim - zdjęcia

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