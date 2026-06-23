Wyszków leży w gminie Bogatynia, w odległości 15 km od centrum miasta. W linii prostej jest dużo bliżej, ale obie miejscowości oddziela olbrzymia sztuczna góra usypana z materiału usuniętego z wyrobiska kopalni węgla brunatnego. Okolice Bogatyni to prawdziwe „zagłębie” budownictwa przysłupowego w Polsce. Nigdzie indziej nie ma tylu budynków o tej charakterystycznej architekturze.

Wyszków. Wieś ma historyczny układ ruralistyczny

Wyszków nie jest cenny wyłącznie ze względu na pojedyncze budynki. Wartość ma cała miejscowość. Wieś zachowała historyczny układ ruralistyczny – dawny sposób rozplanowania siedlisk, dróg i zabudowy, który kształtował się przez stulecia. Jest to obszar o szczególnych walorach kulturowych.

Zarówno historyczny układ ruralistyczny wsi, jak i poszczególne budynki znajdują się w gminnej ewidencji zabytków (GEZ). Kiedyś samych budynków przysłupowych było tutaj aż 37; obecnie do GEZ wpisanych jest 35, ale nie wszystkie z nich są przysłupowe. Dodatkowo ochroną gminną objęte są budynki gospodarcze.

Jest tu fragment wsi, gdzie po jednej i drugiej stronie drogi wznoszą się same domy przysłupowe. Takiego przysłupowego szpaleru domów nie ma nigdzie indziej.

Jak pogodzić komfort życia z ochroną zabytku? Zgoda na wymianę okien

Problem zaczyna się wtedy, gdy zabytkowy dom przestaje być eksponatem, a staje się zwyczajnym miejscem do życia.

Mieszkańcy muszą ogrzać budynek, wymienić okna, naprawić dach czy ocieplić ściany. Tymczasem tradycyjne technologie są droższe od współczesnych odpowiedników, a prace wymagają uzgodnień konserwatorskich.

Przed laty lokalne media z Bogatyni opisywały przypadki wymiany drewnianych okien na plastikowe. Dla jednych była to konieczność ekonomiczna, dla innych – symbol powolnej utraty lokalnego dziedzictwa. Ten spór trwa do dziś.

Jak pogodzić komfort życia z ochroną zabytku? Jak zachować autentyczność budynku, nie zmuszając właściciela do wydawania dziesiątków czy nawet tysięcy złotych? Wyszków jest miejscem, gdzie takie pytania pojawiają się niemal codziennie.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków wpis do GEZ nie uprawnia właściciela do ubiegania się o dotacje na prace konserwatorskie z budżetu państwa ani od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Budynki w GEZ objęte są łagodniejszą formą ochrony, np. uzgodnienia z konserwatorem dotyczą rozbiórek czy prac wymagających pozwolenia na budowę. Jedyną furtką finansową dla obiektów z samej gminnej ewidencji jest gminny program dotacyjny. Zgodnie z art. 81 ustawy o ochronie zabytków to rada gminy może (ale nie musi) podjąć uchwałę pozwalającą na udzielanie takich dotacji z własnego budżetu.

Domy przysłupowe potrzebują ratunku

W całej gminie Bogatynia znajduje się ponad 260 domów przysłupowych, co czyni ten obszar jednym z najważniejszych skupisk tego typu architektury w Polsce. Bogatynię w 2010 r. nawiedziła powódź błyskawiczna, która uszkodziła lub zniszczyła znaczną część historycznej zabudowy miasta. Największe szkody poniosły tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Miedzianki. Wyszków na szczęście ominął ten żywioł.

Wiele budynków wciąż wymaga bardzo kosztownych remontów. Część jest w dobrym stanie, inne od lat czekają na inwestorów, dokumentację lub środki finansowe.

Dlatego coraz większe znaczenie mają działania prowadzone przez samorząd, regionalistów i organizacje społeczne.

Ich celem jest nie tylko ratowanie pojedynczych budynków, ale także dokumentowanie zasobu i przygotowanie projektów, które w przyszłości umożliwią skuteczniejsze pozyskiwanie funduszy na remonty.

Od inwentaryzacji do rewitalizacji

W dokumentach strategicznych gminy Bogatynia coraz częściej pojawiają się zapisy dotyczące domów przysłupowych. Mówi się się o ochronie budynków oraz budowaniu marki regionu opartej na dziedzictwie przysłupowym. To nie są wyłącznie deklaracje. Dzięki zaangażowaniu organizacji społecznych i osób prywatnych, takich jak Elżbieta Lech-Gotthardt czy Małgorzata Maszkiewicz, podejmowane są realne działania, dzięki którym wiele zabytkowych budynków udało się zinwentaryzować, a także wyremontować lub wręcz odbudować.

Do większego zainteresowania tematem przyczynia się organizowany już od wielu lat Dzień Otwartych Domów Przysłupowych. Coraz więcej mówi się również o potrzebie stworzenia kompleksowego programu rewitalizacji zabudowy przysłupowej całej Kotliny Turoszowskiej.

W prace włączyło się również PGE, właściciel kopalni i elektrowni, które na zawsze zmieniły krajobraz tego regionu. W ramach projektu realizowanego przez PGE GiEK, biorą udział: fundacja PGE, stowarzyszenie „Dom Kołodzieja”, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska oraz Politechnika Gliwicka. Przeprowadzono inwentaryzację domów w Wyszkowie, wykonano mapę interaktywną zabudowy wraz z wirtualną rekonstrukcją terenu i jego zróżnicowania oraz najważniejszymi elementami zabudowy.

Autor: Darek Jędrzejewski Wyszków - przysłupowa wieś

Nowe domy w starym stylu. Katalog projektów domów przysłupowych

Te badania pozwoliły m.in. przeprowadzić analizę struktury wsi Wyszków, co może pomóc w wyborze odpowiednich projektów nowych domów, które uzupełniłyby zabudowę. Można się tu oprzeć na koncepcjach powstałych w ramach projektu „Architektura Regionalna Krainy Domów Przysłupowych”. Był on zrealizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska–Saksonia (2007–2013), a jednym z jego organizatorów było Stowarzyszenie "Dom Kołodzieja".

Dla Wyszkowa wybrano projekt Olgierda Poniżnika z katalogu nowoczesnych budynków inspirowanych zabudową przysłupową. Rozpoczęto jego budowę w 2024 r., a w 2025 r., jeszcze niewykończony, został zaprezentowany na Dniu Otwartych Domów Przysłupowych. Wtedy też była okazja do szerszego pokazania piękna historycznej zabudowy Wyszkowa. Być może w 2026 r. uda się oddać ten nowy budynek do użytku.

Wyszków nie chce być skansenem

Największą wartością Wyszkowa nie są pojedyncze zabytki. Jest nią ciągłość historyczna i zachowany, niezmieniony pejzaż dawnej łużyckiej wsi. W Polsce to jedyny taki przykład, ale w Niemczech i Czechach, po sąsiedzku, zachowało się więcej tego typu oryginalnych zespołów architektonicznych.

Nie wiadomo, ile spośród historycznych domów przetrwa kolejne dekady. Wiadomo jednak, że bez mieszkańców i bez nowych inwestycji nawet najlepiej zachowany układ ruralistyczny stanie się martwym muzeum. Wyszków zdaje się rozumieć to bardzo dobrze. Dlatego nie chce być skansenem. Chce pozostać żywą wsią, która pamięta o swojej historii, ale nie boi się przyszłości.

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