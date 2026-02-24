Dom dotknięty powodzią: Jak zadbać o bezpieczeństwo? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Do prac osuszeniowych należy zatrudniać wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów i wymagać od nich gwarancji na dokonaną naprawę. Prace powinna poprzedzić rzetelna analiza przyczyny i stopnia zawilgocenia piwnicy. Podejmie się jej specjalista z firmy oferującej usługę osuszania. Na podstawie jego ekspertyzy można dobrać najwłaściwszy sposób osuszenia i renowacji. Często trzeba połączyć kilka różnych metod, aby uzyskać spodziewany skutek.

Skąd wilgoć w piwnicy?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w m³ ściany może się zmieścić aż 350 l wody. Gdy zobaczymy, że ściany są mokre, pojawiły się na nich brudne plamy, farba się łuszczy, a tynk odspaja, to znak, że woda dostała się w głąb murów. Jeśli przegapimy te pierwsze sygnały, o zawilgoceniu przypomni nam później nieprzyjemny zapach i plamy pleśni porastające tynk. W takiej sytuacji pozostaje nam szybko rozpoznać źródło zalania i podjąć pierwsze czynności ratunkowe. Woda w murze może się brać:

z gruntu – gdy brak izolacji poziomej lub pionowej albo gdy izolacja ta przestała być wystarczająco szczelna. Niekiedy zdarza się również, że izolacja jest w dobrym stanie, lecz z czasem zmieniły się warunki gruntowe i wodne. Na przykład podniósł się poziom wody gruntowej i zaczęła ona wywierać napór na ściany. Lekka izolacja wodochronna nie poradzi sobie z tym. Żeby udało się uniknąć zalania, na ścianach powinna być izolacja typu średniego lub ciężkiego;

– gdy brak albo gdy izolacja ta przestała być wystarczająco szczelna. Niekiedy zdarza się również, że izolacja jest w dobrym stanie, lecz z czasem zmieniły się warunki gruntowe i wodne. Na przykład podniósł się poziom wody gruntowej i zaczęła ona wywierać napór na ściany. Lekka izolacja wodochronna nie poradzi sobie z tym. Żeby udało się uniknąć zalania, na ścianach powinna być izolacja typu średniego lub ciężkiego; z opadów – czasem woda deszczowa tworzy wokół domu kałuże. Jeśli izolacja nie jest wystarczająco skuteczna, dojdzie do miejscowego zalania ścian. Nie jest to aż tak groźne zawilgocenie jak w wyżej opisanym przypadku, ale i tak spowoduje sporo strat. Znacznie więcej kłopotu sprawi woda wypływająca z rury spustowej, oczywiście jeżeli nie zostanie odprowadzona w bezpieczne miejsce (na przykład do studzienki chłonnej). Będzie ona z impetem wnikać w grunt stykający się ze ścianami piwnicznymi i wykorzysta każdą nieszczelność izolacji, aby wsiąknąć w mury;

– czasem woda deszczowa tworzy wokół domu kałuże. Jeśli izolacja nie jest wystarczająco skuteczna, dojdzie do miejscowego zalania ścian. Nie jest to aż tak groźne zawilgocenie jak w wyżej opisanym przypadku, ale i tak spowoduje sporo strat. Znacznie więcej kłopotu sprawi woda wypływająca z rury spustowej, oczywiście jeżeli nie zostanie odprowadzona w bezpieczne miejsce (na przykład do studzienki chłonnej). Będzie ona z impetem wnikać w grunt stykający się ze ścianami piwnicznymi i wykorzysta każdą nieszczelność izolacji, aby wsiąknąć w mury; z powodu awarii instalacji wodnej lub kanalizacyjnej – efekty takiego zalania są spektakularne, lecz na szczęście awaria nie trwa długo. Ściany wystarczy więc tylko wysuszyć i przeprowadzić ewentualny remont zalanego pomieszczenia. Wilgoć nie będzie powracać. Osuszanie czeka nas również w przypadku całkowitego zalania piwnic, na przykład po powodzi.

Jak sprawdzić poziom wilgotności ścian?

Wszystkie prace związane z osuszaniem domu poprzedza badanie wilgotności ścian. Robi się to jednym z dwóch sposobów. Specjaliści mogą przyjechać z wilgotnościomierzem, czyli urządzeniem, które odczytuje poziom wilgotności muru i wartość wyświetla na ciekłokrystalicznym ekranie, albo dokonać pomiaru metodą karbidową (metoda CW). Ten drugi sposób polega na tym, że pobiera się próbki muru pochodzące z przynajmniej sześciu nawiertów zrobionych w różnych miejscach. Są one poddawane analizie, po której jest już jasne, jaką mur ma wilgotność.

Oba sposoby pomagają określić procent wody w murze. Gdy wilgotność ścian nie przekracza 3%, oznacza to, że mur jest suchy. Kiedy wynosi około 5%, zawilgocenie nie jest groźne, ale za pół roku warto powtórzyć badanie, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie wzrasta. Gdy wilgotność ścian wynosi 8-15% lub więcej, mury wymagają natychmiastowego osuszenia. Badanie wilgotności powinno być także przeprowadzane w trakcie zabiegów osuszeniowych oraz po ich zakończeniu.

Jak pozbyć się wilgoci z piwnicy w tym grzybów i pleśni?

Tam, gdzie mamy do czynienia z zawigoceniem, często napotykamy grzyby pleśniowe lub domowe. Wilgoć oraz brak przewiewu to ich ulubione warunki do rozwoju i rozmnażania. Grzyby mogą niszczyć ściany i ich warstwy wykończeniowe, ale przede wszystkim w fatalny sposób wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie.

W zawilgoconych piwnicach najczęściej pojawiają się skupiska grzybów pleśniowych. Porastają one powierzchnie ścian i sufitów, tworząc różnobarwne kolonie, najczęściej czarne lub rdzawe. Pleśnie mogą niszczyć jedynie warstwy wykończeniowe farbę bądź tynk, i to w nieznacznym stopniu. Rujnują jednak nasze zdrowie, w skrajnych przypadkach doprowadzając do astmy lub chorób nowotworowych.

Grzyby na drewnie

Grzyby domowe pojawiają się rzadko, ich pożywienie stanowi bowiem drewno. Możemy się więc spodziewać ich tylko wówczas, gdy w piwnicy jest drewniana podłoga lub boazeria albo gdy nad piwnicą są jakieś konstrukcje drewniane. Grzyb domowy w drodze do swojego pokarmu jest w stanie przerosnąć nawet gruby mur. Jego grzybnia rozsadza konstrukcję ścian, a drewno doprowadza do całkowitego zbutwienia.

Aby zlikwidować pleśń, najpierw trzeba definitywnie pozbyć się wilgoci. Następnie skuwa się zapleśniały tynk i maluje mur preparatem pleśniobójczym. Dopiero później można tynkować na nowo. Warto użyć do tego zaprawy zawierającej środki biobójcze lub dodać do zwykłej zaprawy odrobinę impregnatu pleśniochronnego. Z grzybem domowym nie jest tak łatwo. W pierwszej kolejności należy się pozbyć zarażonego drewna, a pozostałe zdrowe elementy drewniane zaimpregnować środkiem grzybobójczym.

Grzyb przerastający mur najłatwiej jest unicestwić, wykonując iniekcję. Ścianę nasącza się wtedy preparatem grzybobójczym i osusza. Oczywiście trzeba mieć wcześniej pewność, że woda ma odcięty powrót do piwnicy. Po iniekcji mury maluje się impregnatem grzybobójczym i tynkuje.