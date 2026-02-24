Kontrola domu po powodzi – co trzeba sprawdzić?

Od zewnątrz należy sprawdzić, czy:

woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów;

grunt bezpośrednio przy fundamentach nie został wypłukany;

nie pojawiły się rysy na ścianach (szczególnie pionowe);

ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.

Od wewnątrz trzeba sprawdzić, czy:

ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych (nie ma między nimi rys), czy nie są odkształcone, zarysowane lub spękane;

nie pojawiły się rysy na suficie (szczególnie równoległe do ścian) i czy nie jest on ugięty lub czy nie pojawiły się spękania słupów, belek, stropów;

nie są naruszone schody i nie nastąpiło ich przesunięcie;

nie zaklinowały się skrzydła okienne i drzwiowe (mogło dojść do osiadania budynku lub odkształcenia konstrukcji);

więźba dachowa nie jest uszkodzona.

Jeśli pojawiły się tego typu zjawiska, należy zwrócić się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Wsparcie techniczne po powodzi

W usuwaniu szkód spowodowanych przez powódź przyda się fachowa pomoc. O opinię lub ekspertyzę dotyczącą remontu warto zwrócić się do doświadczonego inżyniera budowlanego. Takich porad będą udzielać m.in. inżynierowie zrzeszeni w okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Pomogą ocenić straty, zaproponują sposób naprawy, zrobią kosztorys lub wystawią opinię prawdopodobnie niezbędną do otrzymania pomocy na pokrycie kosztów remontu.

Można też skorzystać z pomocy doradców technicznych firm budowlanych, które upoważniły swoich pracowników do udzielania porad powodzianom.

Podłogi w domu zalanym przez powódź

Drewniane posadzki: deski, parkiety i ich podkłady z płyt pilśniowych będą po powodzi prawdopodobnie spleśniałe i zagrzybione. Podobnie panele, wykładziny dywanowe i PCW. Nie nadają się już do użytku, więc trzeba je jak najszybciej wyrzucić (a także zerwać listwy przypodłogowe).

Czy konieczne będzie skuwanie podkładu betonowego na podłodze na gruncie?

To zależy od tego, jak duże uszkodzenia wyrządziła woda powodziowa. W budownictwie jednorodzinnym projektuje się obciążenie posadzki do 150 kg/m². Jeśli w pomieszczeniu stała metrowej wysokości woda, obciążenie wynosiło aż 1000 kg/m². Podłogi na gruncie, zwłaszcza te, których podbudowa nie została prawidłowo zagęszczona, będą pod takim ciężarem osiadać, pękać. W ślad za podkładem popękają ściany działowe – będą na nich widoczne rysy ukośne. Ścianki działowe mogą oddzielić się od stropu wyższej kondygnacji. Jeżeli podkład betonowy nie osiadł, należy oczyścić go z błota, umyć i zdezynfekować. Szczególnie starannie trzeba wyczyścić szczeliny dylatacyjne i spękania, bo w nich na pewno osiadło błoto popowodziowe. Warto też w takich miejscach zrobić odkrywki i sprawdzić, czy błoto wraz z wodą nie dostało się pod podkład. Jeśli przecieki są duże, należy usunąć podkład i wymienić fragment podsypki.

Stropy domu po powodzi

Jeżeli zalany był żelbetowy strop gęstożebrowy lub prefabrykowany z płyt kanałowych, trzeba nawiercić od spodu otwory, by mogła przez nie wypłynąć woda. Powierzchnię stropu po wysuszeniu należy zdezynfekować. Nową podłogę można położyć dopiero wtedy, gdy strop całkowicie wyschnie.

Ze stropów drewnianych należy usunąć posadzki drewniane i z materiałów drewnopochodnych, łącznie z materiałem pod posadzką (na przykład ociepleniem). Spod podłogi koniecznie trzeba usunąć wszelkie zasypki (piasek, żużel, keramzyt) i zastąpić je nowymi, legary podłogowe wysuszyć i trzykrotnie posmarować impregnatem chroniącym przed zagrzybieniem; należy też zaimpregnować wszystkie materiały drewniane przeznaczone do remontu podłóg (nowe drewniane nawierzchnie podłogowe zaimpregnować od spodu).

Ściany zewnętrzne zalanego domu

W ścianach warstwowych woda może zostać zamknięta między przegrodami, szczególnie w starych budynkach, w których zostawiano w tym miejscu pustkę powietrzną. Aby sprawdzić, czy do środka dostała się woda, najprościej wykuć od zewnątrz otwory tuż nad podstawą ściany. Jeśli zacznie sączyć się lub wypływać z nich woda, należy we wszystkich ścianach zewnętrznych w odstępach 1-metrowych wykuć podobne otwory. Najgorzej, jeśli szczelina była wypełniona wełną mineralną lub materiałem sypkim – będą poważne kłopoty z jej odwodnieniem, odkażeniem i osuszeniem.

Zawilgocona izolacja ścian jest bezwartościowa jako ocieplenie, stwarza za to dogodne warunki do rozwoju pleśni i grzybów domowych. Powinno się ją usunąć ze ścian dwu- i trójwarstwowych, ale ze względu na koszty trudno oczekiwać, że każdy właściciel domu z terenu zalanego zdecyduje się na ten krok. Jeżeli nie – trzeba szczególnie starannie usunąć wodę, umyć, odkazić i ułatwić suszenie ściany (poprzez skucie tynku powyżej poziomu zawilgocenia).

W drewnianych domach szkieletowych należy usunąć wszystko, co namokło: płyty suchego tynku, płyty wiórowe, wełnę mineralną. Konstrukcję drewnianą, o ile nie uległa zwichrowaniu, trzeba dokładnie odkazić, wysuszyć i ponownie zaimpregnować. Podłogi i podkłady z drewna lub płyt drewnopochodnych – usunąć. Takie powierzchnie po powodzi szybko pleśnieją, porasta je grzyb. Należy je jak najszybciej wyrzucić, a legary, jeśli nie są powichrowane, po zdjęciu wierzchniej warstwy wyczyścić, zdezynfekować i osuszyć.

Ściany wewnętrzne w zalanym domu

Ze ścian należy jak najszybciej zerwać mokre okładziny: tapety, boazerie, folie samoklejące. Trzeba też usunąć płytki ceramiczne, aby umożliwić wysychanie ściany. Konieczne jest również skucie zamoczonych tynków do wysokości około 0,5 m ponad poziom widocznego zawilgocenia. Po zdemontowaniu wszystkich wskazanych materiałów ściany należy odkazić – zmyć i zdezynfekować, nawet te na piętrach niezalanych, jeśli wystarczająco długo były one wystawione na działanie wilgoci i mogła pojawić się na nich pleśń. Układając nowe tynki, warto wybierać tynki renowacyjne, które lepiej odprowadzają wilgoć ze ścian.

Uwaga! Cały dom będzie sechł tygodnie, zanim można będzie ułożyć nowe izolacje termiczne i warstwy wykończeniowe na stropach i ścianach. Im szybciej zostaną usunięte wszystkie mokre i skażone materiały, tym szybciej będzie można rozpocząć prace remontowe.

Okna w domu po powodzi

Stolarkę z PCW wystarczy zazwyczaj porządnie umyć i odkazić. Należy tylko sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniom mechanicznym na skutek naporu wody. Gorzej jest ze stolarką drewnianą. W przypadku dłuższego kontaktu z wodą wypaczy się od wilgoci i konieczna będzie jej wymiana.

Zalane drzwi i okna drewniane o większej powierzchni lepiej zostawić zamknięte, gdyż szybkie suszenie może spowodować ich wypaczenie i kłopoty z zamykaniem i otwieraniem.

